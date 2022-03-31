ຈີນ ໄດ້ຢຸດການສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳໂຈມຕີ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບເຮືອຂອງໄທ ຫຼັງຈາກເຢຍຣະມັນໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມສົ່ງອອກເຄື່ອງຈັກ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃສ່ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມການຢືນຢັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເຮືອໄທ.
ການຢຸດເຊົາໃນການສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳທີ່ວ່ານີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອໄທແລະຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ສະຫະລັດ ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະໜອງອາວຸດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ໄທ.
ກອງທັບເຮືອຂອງຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ສ້າງກຳປັ່ນ ຂອງຈີນ CSOC ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງມູນຄ່າ 402 ລ້ານໂດລາເພື່ອສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳ Yuan-class S26T ໃນປີ 2017 ຊຶ່ງກຳນົດໃນການສົ່ງມອບຕົ້ນຕໍນັ້ນ ແມ່ນໃນທ້າຍປີໜ້າ.
ໂດຍອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ໃນກອງທັບເຮືອຂອງໄທ ແນວໃດກໍຕາມ ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານເມື່ອເດືອນກຸມພາຜ່ານມາວ່າ ການສ້າງໃນອັນທີ່ຈະເປັນກຳປັ່ນດຳນ້ຳລຳທຳອິດຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຢຸດຊະງັກລົງ.
ໃນການໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການຊັກຊ້າ ແລະສາເຫດນັ້ນ ພົນເຮືອຕີອະພິໄຊ ຕຣະກຸນຜເດັດໄກຣ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງການຈັດຊື້ຂອງກອງທັບເຮືອໄທ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ບໍ່ມີທ່າທາງວ່າກຳປັ່ນດຳນ້ຳຈະມາຮອດໄທພາຍໃນປີໜ້າ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳໄດ້ມີບັນຫາ ຍ້ອນ ວ່າເຄື່ອງຈັກຍັງບໍ່ທັນຕົກລົງກັນໄດ້ເທື່ອ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂັ້ນຕອນເລື້ອງເຄື່ອງຈັກຕົກລົງກັນແລ້ວ ແລະການສ້າງຈຶ່ງຈະເລີ້ມຄືນອີກ.”
ທ່ານອະພິໄຊກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໄດ້ລະບຸໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກນ້ຳມັນກາຊວນ MTU396 ຈາກບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຈັກຂອງເຢຍຣະມັນ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນລະບົບໄຟຟ້າຂອງກຳປັ່ນດຳນ້ຳດັ່ງກ່າວ.
ທູດທະຫານຂອງເຢຍຣະມັນ ປະຈຳປະເທດໄທ ທ່ານຟີລິບ ໂດເອີດ (Philpp Doert) ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດການຂາຍເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຈີນ ໃນຈົດໝາຍເປີດຊອງທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນໜັງສືພິມບາງກອກໂພສທ໌ ທີ່ອອກໃນເດືອນກຸມພາ.
ທ່ານຂຽນວ່າ “ການສົ່ງອອກໄດ້ຖືກປະຕິເສດຍ້ອນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນດ້ານການທະຫານ/ອຸດສາຫະກຳກອງທັບຂອງຈີນ. ຈີນບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຼືຮວມມືກັບທາງການເຢຍຣະມັນກ່ອນການລົງໃນສັນຍາການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງໄທກັບຈີນ ໂດຍສະເໜີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ MTU ຂອງເຢຍຣະມັນເພື່ອເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
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