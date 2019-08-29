ນັກເຄື່ອນໄຫວສິ່ງແວດລ້ອມໄວ້ລຸ້ນ ນາງ ເກຣຕ້າ ຕັນເບີກ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນ
ນິວຢອກ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ໃນເຮືອໃບທີ່ບໍ່ປ່ອຍ
ຄວນພິດຈັກເມັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂລກຮ້ອນ.
ເດັກຍິງຊາວ ສວີເດັນ ອາຍຸ 16 ປີໄດ້ຂີ່ເຮືອໃບຈາກເມືອງ ພລາຍມັດ, ປະເທດ ອັງກິດ
ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ ເພື່ອເດີນທາງຫາຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ສະຫະລັດໃນວັນພຸດວານ
ນີ້. ນາງ ຕັນເບີກ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີຕອນ 4 ໂມເຊົ້າວ່າ “ແຜ່ນດິນ, ແສງໄຟຂອງເກາະ
ລອງ ໄອແລນ ແລະ ນະຄອນ ນິວຢອກ ແມ່ນຢູ່ທາງໜ້າ.”
ນາງ ຕັນເບີກ ໄດ້ເດີນທາງມາ ສະຫະລັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະພາບ
ອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ລາວໄດ້ເລືອກຂີ່ເຮືອໃບແທນທີ່ຈະຂີ່ເຮືອບິນ
ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ອອກມາຈາກການບິນຢູ່ເຮືອບິນອາຍພົ່ນພາ
ນິດ.
ນາງ ຕັນເບີກ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຄັ້ງທຳອິດ
ຕອນທີ່ລາວອາຍຸ 8 ປີ ແລະ ໄດ້ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ອະນາຄົດຂອງ
ມວນມະນຸດ.
ສອງສາມປີຕໍ່ມາ ລາວໄດ້ຖືກກວດພົບເປັນໂຣກປັນຍາອ່ອນລະດັບປານກາງ, ໂຣກກະ
ວົນກະວາຍ ແລະ ຄວາມກະວົນກະວາຍທີ່ຊັບຊ້ອນໃນໄວເດັກ ທີ່ມີລັກສະນະຂອງການ
ບໍ່ສາມາດເວົ້າ ຫຼື ສື່ສານຢ່າງມິປະສິດທິພາບໃນສັງຄົມ.
ລາວໄດ້ບອກຜູ້ຟັງຢູ່ງານ Ted Talk ເມື່ອປີກາຍນີ້ວ່າ “ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມັນໝາຍ
ຄວາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈຳເປັນ ແລະ ຕອນນີ້ກໍແມ່ນນຶ່ງ
ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.”
ໃນເດືອນສິງຫາ 2018, ນາງ ຕັນເບີກ ໄດ້ຢຸດໄປໂຮງຮຽນໃນທຸກໆວັນສຸກ ແລະ ໄປປະ
ທ້ວງຄົນດຽວຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ສວີເດັນ. ລາວໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າການນັດຢຸດ
ງານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມານັກຮຽກຫຼາຍພັນຄົນກໍໄດ້ເລີ່ມເຮັດຕາມຄວາມມຸ່ງໝາຍຂອງລາວໃນ
ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍການບໍ່ໄປໂຮງຮຽນທຸກວັນສຸກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຮັດບາງຢ່າງ
ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.
ເຮືອທີ່ນຳພານາງ ຕັນເບີກ, ຊື່ວ່າ ມາລີເຊຍ 2, ມີຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນວ່າ “ວັນສຸກເພື່ອອະນາ
ຄົດ” ພາຍໃຕ້ “ຄວາມສາມັກຄີເພື່ອສະໜັບສະໜູນວິທະຍາສາດ” ຖືກຂຽນຢູ່ເຮືອລຳນັ້ນ.
ເຄື່ອງມືອີເລັກໂທຣນິກຢູ່ເທິງເຮືອໃບລຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານ ຈາກແທ່ນພະ
ລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ໃບພັດໃຕ້ນ້ຳ. ມັນບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳ ຫຼື ບ່ອນອາບນ້ຳຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງ
ເຮືອ, ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ພື້ນເຮືອ ແລະ ມີພຽງແຕ່ເຕົາແກັສນ້ອຍໆ ເພື່ອອຸ່ນອາຫານແຫ້ງ
ແຊ່ແຂງ.
ເຮືອຂອງນາງ ຕັນເບີກ ໄດ້ຮັບການທັກທາຍໂດຍຝູງເຮືອໃບ 17 ລຳ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້
ແຕ່ລະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນການເດີນເຮືອຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂຽນໃນ ທວິດເຕີ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນາງ ຕັນເບີກ
ວ່າ: ຍິນທີຕ້ອນຮັບສູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ເກຣຕ້າ ຕັນເບີກ. ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມ
ອົດທົນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງເຈົ້າ ຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາໃນການເຂົ້າເປັນ
ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ClimateAction ໃນເດືອນໜ້າ.”
ນາງ ຕັນເບີກ ຈະກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການດຳເນີນການ ດ້ານສະພາບ
ອາກາດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນໜ້າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາບອາກາດໃນປະເທດ ຊີເລ ໃນເດືອນທັນວາ. ລາວໄດ້ໂຈະ
ການເຂົ້າໂຮງຮຽນນຶ່ງປີ ເພື່ອທຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາວ.