ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ຮູ້ກັນແລ້ວ ເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝສາມາດປ່ຽນໃບໜ້າຂອງຂະແໜງການແຟຊັ່ນໄດ້. Julie Taboh ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເພີ້ມອີກ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເກີດມາໂດຍບໍ່ມີແຂນທ່ອນລຸ່ມ ກ້ຳຊ້າຍຂອງນາງ, ນາງແບບແຄລລີ ນັອກ (Kelly Knox) ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ແຂນທຽມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ, ແຕ່ກັບໃຊ້ມັນເປັນອຸປະກອນເສີມສໍາລັບການສະແດງທ່າທາງຂອງຕົນອອກໃຫ້ຄົນໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ຊົມ.
ແຂນທຽມອະຄິລິກອັນນີ້ ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສໍາລັບນາງ ໂດຍນັກສິລະປະກຳ ໂຊຟີ ເດິ ໂອລິເບີເຣຍ ບາຣາຕາ (Sophie de Oliveira Barata) ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງເອ້ເຄື່ອງປະດັບ.
ທ່ານນາງອີວາ ທອນຕັນ (Eva Thornton) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການວາງສະແດງພິພິດທະພັນ ຢູ່ຫໍພິພິດທະພັນສິລະປະກຳທອບແມນ (Taubman) ໃນ ເມືອງໂຣນົກ (Roanoke), ລັດເວີຈີເນຍ. ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ນາງເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກເຮັດແຂນຂາທຽມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ວ່າ ຄົນຈະສະແດງທ່າທາງຢ່າງມີສິລະປະໂດຍຜ່ານການໃຊ້ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄືແນວໃດ."
ແຂນທຽມເປັນພຽງຕົວຢ່າງນຶ່ງຂອງເຄື່ອງແຟຊັ່ນ ຊັ້ນສູງ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເສີມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝທີ່ວາງສະແດງຢູ່ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະອັນປານີດທີ່ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະກຳທອບແມນ, ໃນເມືອງໂຣນົກ, ລັດເວີຈີເນຍ.
ພວກມັນໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄິດເຫັນບາງຢ່າງມາສະເຫນີໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ເທັກໂນໂລຈີອາດຈະຫັນປ່ຽນໄປຄືແນວໃດໃນອະນາຄົດ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຫນ້າກາກທອງເຫລືອງທີ່ສ້າງໂດຍນັກສິລະປະກຳ ອີວາ ໂນແວັກ (Ewa Nowak), ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລວງຕາເທັກໂນໂລຈີໃນການຈື່ ໃບຫນ້າໄດ້.
ທ່ານນາງທອນຕັນທີ່ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະທອບແມນກາວຜ່ານທາງ SKYPE ອີກວ່າ:
"ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດໃຫ້ການຈື່ໜ້າຂອງມະນຸດຕໍ່ມະນຸດໄດ້ງ່າຍຫລາຍ ແຕ່ ຂັດ ຂວາງໂປຣແກຣມປັນຍາປະດິດ ຫລື AI ບໍ່ໃຫ້ຈົດຈຳໜ້າໄດ້."
ນັກສິລະປິນບາງຄົນໄດ້ໃຊ້ສິ່ງຫລ້າສຸດໃນການພິມ 3 ມິຕິ - ປະດິດວັດຖຸທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ຈາກຕົວແບບໃນທາງດິຈິຕອນ - ເພື່ອປະດິດເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເສີມ.
ແລະໃນຂະນະທີ່ການເຮັດແຟຊັນແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກເຈົ້າແມ່ນທໍາມະຊາດມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ, ນັກສິລະປິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເອົາມັນມາປັບປຸງຂຶ້ນໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່.
ຊຸດແຕ່ງກາຍທີ່ເຮັດມາຈາກກຸ່ມໃຍເຊື້ອຣາ (ສ່ວນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອ ເຫັດ), ແລະຊຸດແຕ່ງກາຍທີ່ເຮັດຈາກສະຫລ່າຍທະເລ (ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ). ຫລຽນເຫລື້ອມຫຍິບຍັບແວວວາວທີ່ຜະລິດຈາກເຊລູໂລສຂອງ ຕົ້ນໄມ້ ແທນທີ່ຈະຈາກຢາງພາດສະຕິກທີ່ອີງໃສ່ນ້ໍາມັນ ...ແລະເສື້ອຄຸມໄຫລ່ ເຮັດຈາກປີກທີ່ເອົາມາຈາກດອກປີກໄກ່ທີ່ໝູນໃຊ້ຄືນ…
ທ່ານນາງທອນຕັນກ່າວຜ່ານທາງ SKYPE ອີກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຄົນຈະຄິດຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບວິທີຜະລິດຕະພັນແຟຊັ່ນຖືກຜະລິດອອກມາ. ໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກກັບການພິມແບບ 3 ມິຕິ ຫຼືວັດຖຸທາງຊີວະພາບແນວໃດໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ມັນເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ນັກສິລະປິນຫວັງວ່າຄົນຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເລື້ອງນີ້ແທ້ໆ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
Cutting-edge technology could change the face of fashion as we know it. VOA’s Julie Taboh has more.
Born without her lower left arm, model Kelly Knox chooses not to use prosthetics as an aid, but as an accessory for self-expression.
This acrylic prosthetic was custom designed for her by artist Sophie de Oliveira Barata, as a piece of jewelry.
Eva (Eee-va) Thornton is an assistant curator at the Taubman Museum of Art in Roanoke, Virginia. She spoke with VOA via Skype.
Eva Thornton, Taubman Museum of Art via SKYPE: “She works with colleagues and scientists and prosthetists on ways for people to express themselves artistically through their kinetic jewelry.”
The prosthetic is just one example of high fashion garments and accessories forged by modern technology on display at a fine arts museum, the Taubman Museum of Art in Roanoke, Virginia.
They offer some insight into how technology might transform fashion in the future.
A brass face mask created by artist Ewa Nowak, for example, was designed to fool facial recognition technology.
Eva Thornton, Taubman Museum of Art, via SKYPE: “It allows human-to-human recognition very easily but foils the AI programs.”
Some artists used the latest in 3D printing — making a physical object from a digital model — to create clothing, shoes and accessories.
And while fashion has long been influenced by Mother Nature, these artists have taken it to a new level.
Body suits grown from mycelium (the vegetative part of a fungus), and dresses made from algae (an eco-friendly organism).
Sequins made from tree cellulose instead of petroleum-based plastic… and a bolero from recycled badminton shuttlecocks…
Eva Thornton, Taubman Museum of Art via SKYPE: “I hope that people will think more carefully about the way fashion is produced, how we can work with 3D printing or biomaterials to be more responsible.”
It’s a concept the artists hope people will take to heart.
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