ທໍານຽບຂາວ ປະກາດໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີປະເທດໃດແດ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ
ຍົກເວັ້ນຈາກການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ແບບຊົ່ວຄາວ ທີ່ຈະມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະເກັບພາສີ 25 ເປີເຊັນ
ສຳລັບການນຳເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະຈະເກັບພາສີ 10 ເປີເຊັນສຳລັບການນຳຜະລິດຕະ
ພັນອາລູມີນຽມ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວຈາກການເກັບພາສີດັ່ງກ່າວຄື ອາເຈນຕິນາ,
ບຣາຊິລ, ການາດາ, ເມັກຊິໂກ, ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ (EU).
ທໍານຽບຂາວເວົ້າວ່າ ຕົນກໍາລັງຢູ່ໃນການພົບປະກັບບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັ້ນດັ່ງກ່າວ ແລະຈະ "ຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ" ຕໍ່ການນໍາເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະອາລູ
ມີນຽມຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະທໍາການຕັດສິນໃຈໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່
ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນນີ້ ຫລືບໍ່ "ໂດຍອີງຕາມສະພາບການ ຂອງການພົບປະເຈລະຈາ
ກັນ" ກັບບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ. ສະຫະພາບຢູໂຣບກໍຈະເຈລະຈາໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ສະມາຊິກຂອງຕົນ.
ທ່ານ ປີແອຣ໌ ມົສໂກວີຊີ ກໍາມາທິການຢູໂຣບ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມ
ຍິນດີ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ຈະງົດການເກັບພາສີຂາເຂົ້າສໍາລັບອີຢູ
(EU) ໄວ້. ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ຄວາມກ້າວໜ້າ" ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າກໍຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການເຈ
ລະຈາກັບສະຫະລັດຢູ່.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄໍາປະກາດທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ
ສິນຄ້າທີ່ເປັນເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ "ທີ່ນໍາເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະລິ
ມານເຊັ່ນນັ້ນ ແລະຢູ່ໃນສະພາບເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະທໍາລາຍຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ. . ."
ຄະນະລັດຖະບານເວົ້າວ່າ ການຮັກສາຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດເຫລັກກ້າ
ແລະອາລູມີນຽມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໃນການ
ສ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ນັບແຕ່ການສ້າງຈະຫລວດ ແລະພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງ ທີ່ສໍາ
ຄັນເຊັ່ນໂຮງງານບໍາບັດນໍ້າ.
ຍີ່ປຸ່ນເວົ້າວ່າ ປະເທດຕົນຄວນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການເຫັບພາສີນໍາເຂົ້ານີ້
ເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າການສົ່ງອອກເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມຂອງຕົນ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ.
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