ນັກລົບຕາລິບານຄົນນຶ່ງທີ່ຂັບລົດ ຮຳວີ ເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດ ໄດ້ລະເບີດລົດຕົນເອງ
ຢູ່ນອກກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນເມືອງ ພູລ-ອີ-ກຸມຣີ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ
ອັຟກາສນິສຖານ ແລະ ພວກນັກລົບຄົນອື່ນໆໄດ້ເປີດສາກຍິງປືນໃສ່ກຳລັງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ພວກຫົວຮຸນແຮງຕາລິບານໄດ້ກ່າວກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ໂຄສົກທ້າວ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ນັກລົບຕາລິບານ ຫຼາຍຄົນປັດຈຸບັນນີ້
ກຳລັງປະທະກັນກັບ ກອງກຳລັງ ອັຟການິສຖານ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ໃນແຂວງ ແບກລານ ໄດ້ຢືນຢັນການລະເບີດ ໃນເມືອງ
ຫຼວງຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວ.
A Taliban fighter driving a Humvee packed with explosives blew himself up outside a police headquarters in the northern Afghan city of Pul-e-Khumri and other fighters opened fire on security forces there, the Taliban said in a statement on Sunday.
"Several other Taliban fighters are presently clashing with the Afghan forces," spokesman Zabihullah Mujahid said.
Government officials in Baghlan province confirmed the explosion in the provincial capital.
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