ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍພາກບັງຄັບທະຫານຮັບໃຊ້ຊາດຈາກສີ່ເດືອນເປັນນຶ່ງປີນັບຈາກປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ເນື່ອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ໄດ້ປະເຊີນຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ສາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກຮັບຮູ້ເປັນຢ່າງດີ ກ່ອນໜ້ານີ້, ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກົດດັນທາງທະຫານ, ການທູດ ແລະ ເສດຖະກິດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຢືນຢັດຕໍ່ການກ້າວອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງກອງທັບອາກາດ ຈີນ ເກືອບທຸກວັນຢູ່ໃກ້ເກາະດັ່ງກ່າວໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ສາຍ, ໃນການກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ຕ້ອງການສັນຕິພາບແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເພື່ອປະກາດການຕັດສິນໃຈນັ້ນ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ອະທິບາຍດັ່ງກັບ “ຍາກເປັນຢ່າງຍິ່ງ” ວ່າ “ຕາບໃດທີ່ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນແຂງແກ່ນພໍ, ມັນຈະເປັນບ້ານຂອງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບໃນທົ່ວໂລກ, ແລະ ມັນຈະບໍ່ກາຍເປັນສະໜາມລົບ.”
ທ່ານນາງ ສາຍ ກ່າວເພີ່ມວ່າ ລະບົບການທະຫານ ໃນປັດຈຸບັນ, ລວມມີການຝຶກຊ້ອມທະຫານກອງໜູນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີປະສິດທິພາບພໍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມພຽງພໍເມື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຈີນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າເຂົາເຈົ້າເປີດການໂຈມຕີຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ໄຕ້ຫວັນ ຢາກບອກໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ລະຫວ່າງ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຜະເດັດການ, ພວກເຮົາເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນໃນປະຊາທິປະໄຕ. ລະຫວ່າງສົງຄາມກັບ ສັນຕິພາບ, ພວກເຮົາຢືນຢັດຕໍ່ສັນຕິດພາບ. ພວກເຮົາຈົ່ງພາກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອປົກປ້ອງບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ.”
ທະຫານເກນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມທີ່ໜັກຂຶ້ນ, ລວມທັງການຊ້ອມຍິງ, ການຊີ້ນຳການຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ, ໃຊ້ອາວຸດທີ່ຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ ລວມທັງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນ ສຕິງເງີ (Stinger) ແລະ ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ສາຍ.
ທີມຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານນາງ ສາຍ, ລວມທັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ທຳການທົບທວນລະບົບທະຫານຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ລັດຖະບານ ໄທເປ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິເສດການອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ປັກກິ່ງ ຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນ, ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ລາຍງານການລ່ວງລ້ຳຂອງກອງທັບອາກາດ ຈີນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເຂົ້າໃນເຂດປ້ອງກັນອາກາດຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍເຮືອບິນ ຈີນ 43 ລຳໄດ້ຂ້າມເສັ້ນແບ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັ້ນ.