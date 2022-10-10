ສົງຄາມລະຫວ່າງ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນ “ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກຢ່າງແນ່ນອນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິ້ງ-ເຫວີນ ທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມເຕັມໃຈຂອງທ່ານນາງ ສໍາລັບການເຈລະຈາກັບປັກກິ່ງ, ແລະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນທີ່ຈະເພີ້ມການປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກາະແຫ່ງນີ້, ລວມທັງລູກສອນໄຟທີ່ມີຄວາມແມ່ນຢຳ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ປະເທດເກາະປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງ ຈີນ ໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນດິນແດນຂອງພວກເຂົານັ້ນ ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນທາງດ້ານທະຫານ ແລະການເມືອງຈາກປັກກິ່ງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການຊ້ອມລົບຂອງຈີນ ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກປະທານສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄທເປ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນອາດຈະດຶງເອົາສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນແລະບາງທີບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ພ້ອມທັງເປັນການທໍາລາຍລະບົບເສດຖະກິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນປະເທດທີ່ມີສະຖານະອັນສໍາຄັນໃນການຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີ້ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຕ່າງໆ ນັບແຕ່ໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລະແທັບເລັດ ໄປຈົນເຖິງເຮືອບິນລົບ.
ໃນການກ່າວຄໍາປະໄສຂອງທ່ານນາງໄຊອິ້ງເຫວິນ ເນື່ອງໃນວັນຊາດຢູ່ນອກທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າສີເທົາ, ທ່ານນາງໄຊ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນ “ໜ້າເສົ້າໃຈ” ທີ່ ຈີນ ໄດ້ເພີ້ມການຂູ່ເຂັນ, ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແລະພູມິພາກແຫ່ງນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຈີນ ບໍ່ຄວນຄິດວ່າມັນຈະມີຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບການປະນີປະ ນອມ ໃນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຊາວ ໄຕ້ຫວັນ ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະອິດສະຫຼະພາບ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການອະທິບາຍຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປັກກິ່ງວ່າ ການປະເຊີນໜ້າດ້ວຍອາວຸດນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ ຂອງທັງສອງຝ່າຍພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ.
ມີພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງປະຊາຊາຊົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ຕໍ່ອະທິປະໄຕ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງຄວາມສໍາພັນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນທົ່ວຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.”
ຍັງບໍ່ມີການສະແດງປະຕິກິລິຍາໃດໆໃນທັນທີຈາກ ປັກກິ່ງ. ຈີນເອີ້ນທ່ານນາງໄຊວ່າ ເປັນຜູ້ແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນປີ 2020, ຍ້ອນການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນຕ້ານຢັນປັກກິ່ງ, ແລະກໍໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະສົນທະນາກັບທ່ານນາງ.