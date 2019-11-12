ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ຈະມາຢ້ຽມຢາວໍຊິງຕັນ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອພົບກັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງເປັນການພົບປະທີ່ບາງຄົນຖືວ່າ ເປັນໂອກາດນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດສາຍພົວພັນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຍ້ອນມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນໃນທາງນະໂຍບາຍຫລາຍຢ່າງ ດ້ານນັ້ນ ຖືກຫັນກັບມາເລີ້ມຄືນໃໝ່.
ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງເທີກີ ຕໍ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ຊີເຣຍ ຫລື ກຸ່ມ YPG ຄາດວ່າຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນອັນດັບນຶ່ງຢູ່ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້. ອັງກາຣາໄດ້ຈັດກຸ່ມ YPG ໃຫ້ຢູ່ໃນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ວ່ານັກລົບເຫລົ່ານີ້ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຢູ່ໃນສົງຄາມຕ້ານກັບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ນ້ຳໜ້າໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ.
ລັດຖະສະພາສະຫະລັດກຳລັງຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການລົງໂທດຕໍ່ເທີກີ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ຊາວເຄີດສ໌. ການລົງໂທດບາງຢ່າງໃນນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ທ່ານ ເອີດູອານເປັນການສ່ວນຕົວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກກັນກັບວໍຊິງຕັນ ແລະມົສກູ ເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງໄພ. ຜູ້ນຳເທີກີທ່ານນີ້ ກ່າວຫາພວກນັກລົບດັ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ຖອນອອກໄປຈາກເຂດຊາຍແດນຂອງເທີກີ. ພວກນັກວິເຄາະເຫດການໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ທ່ານ ເອີດູອານອາດສາມາດຫາທາງຮັບປະກັນຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜຸນແບບງຽບໆ ຈາກທ່ານທຣຳສຳລັບການເລີ້ມປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຊີເຣຍຄືນອີກ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີໃນອາທິດນີ້ ຖືກມອງວ່າຫ້ວງເວລາອັນສຳຄັນໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ຢູ່ໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພັນທະມິດໃນກຸ່ມເນໂຕ (NATO).
ທ່ານ ແອສລີ ໄອດິນທັສບັສ (Asli Aydintasbas), ນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງ ດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນສະພາຢູໂຣບກ່າວວ່າ "ອັນນີ້ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ມີລາຍການຂອງບັນຫາທີ່ຍາວຢຽດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ສາຍສຳພັນຂອງສອງປະເທດນີ້ບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີຄືຈັ່ງທຸກມື້ນີ້ຈັກເທື່ອ. ແລະ ແນ່ນອນ, ກໍມີບັນຫາທີ່ກຳລັງດໍາເນີນໄປຢູ່ຊຶ່ງ ກໍຄືການບຸກລຸກຂອງເທີກີເຂົ້າໄປໃນຊີເຣຍ ແລະການຂັດຂວາງຂອງສະຫະລັດ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນແມ່ນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະກັບກາຍເປັນຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ."
ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍຈະມີມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ, ປະທານາທິບໍດີຂອງທັງສອງປະເທດປາກົດວ່າ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນໃນລະດັບປະຕິບັດງານນຳກັນດີຢູ່, ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເຄມີສ່ວນຕົວຕໍ່ກັນທີ່ອັງຄາຣາເຊື່ອວ່າ ສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ມີຄວາມດຶງດູດໃຈຄົນຫລາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະນຳເອົາວິທີການທີ່ເປັນໜ້າຍອມຮັບ ແລະມີເຫດຜົນທີ່ຈະກ້າວໄປທາງໜ້າຢູ່ໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເທີກີກັບສະຫະລັດໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ມີຊຸດ ຄາຊິນ (Mesut Casin), ທີ່ປຶກສາປະທານາທິບໍດີເທີກີດ້ານວຽກງານການຕ່າງປະເທດ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ເປັນປະຫວັດການ ຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງມອງຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນໄປໃນແງ່ບວກ. ສິ່ງນີ້ຈະນຳເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະວິທີການໃໝ່ມາໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທັງສອງທ່ານ.
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