ຄວາມເປັນກາງຂອງສະວິດເຊີແລນ ແມ່ນສຳຄັນກວ່າເວລາໃດໝົດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີອາເລນ ເບີເຊັດ (Alain Berset) ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນ ປ້ອງກັນຂໍ້ຫ້າມທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນໃນເລື້ອງໂອນອາວຸດທີ່ຜະລິດຈາກສະວິດເຊີແລນໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວາລະສານລາຍສັບປະດາ NZZ am Sonntag ວ່າ "ອາວຸດຂອງສະວິດເຊີແລນບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ໃນສົງຄາມ."
ຮີດຄອງປະເພນີອັນຍາວນານຂອງຄວາມເປັນກາງໄດ້ຖືກນຳມາຖົກຖຽງກັນຢ່າງແຮງ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ ໃນເຂດພູອາລພາຍນ໌ (Alpine) ທີ່ຮັ່ງມີ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແຕ່ກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມການນໍາພາຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການລົງໂທດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ມົສກູ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຢືດຢຸນຫນ້ອຍລົງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນກາງທາງທະຫານຂອງຕົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກກົດກົດດັນຈາກກີຢິຍ ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນກໍຕາມ ສະວິດເຊີ ແລນ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະກັດກັ້ນປະເທດທີ່ມີອາວຸດຜະລິດໂດຍປະເທດຕົນບໍ່ໃຫ້ສົ່ງອອກໄປໃຫ້ຢູເຄຣນຕໍ່.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການຮ້ອງຂໍຈາກເຢຍຣະມັນ, ສະເປນ ແລະເດັນມາກແມ່ນຖືກປະ ຕິເສດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາວຸດສົງຄາມ, ເຊິ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສົ່ງອອກຕໍ່ ຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າຫາກປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອາວຸດນັ້ນ ມີການຂັດແຍ້ງສາກົນທີ່ມີການປະກອບອາວຸດ.
ທ່ານເບີເຊັດ (Berset) ກ່າວຕໍ່ວາລະສານ NZZ ວ່າ ນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ "ຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຕໍ່ສັນຕິພາບ, ກົດຫມາຍດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ການໄກ່ເກ່ຍໃນຈຸດ ທີ່ເປັນໄປໄດ້."
ທ່ານກ່າວວ່າ ບົດບາດຂອງສະວິດເຊີແລນ ໃນຖານະທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງຄະນະກໍາ ມະການສາກົນຂອງສະພາແດງ ແລະສົນທິສັນຍາເຈນີວາ, ຕະຫລອດທັງສໍານັກງານ ໃຫຍ່ ປະຈຳຢູໂຣບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ "ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນກົດ ຫມາຍຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກອາວຸດ."