ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດເປັນໂມຄະ ການນຳໃຊ້ການກະທຳເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຜູ້ທີ່ຖືກແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ ຫຼື affirmative action ເພື່ອການຮັບເຂົ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນທີ່ພິຈາລະນາວ່າເຊື້ອຊາດຜິວພັນຂອງນັກສຶກສາມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈສຳລັບຮັບເອົາພວກ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າຮັບການສຶກສາໃນລະດັບສູງນັ້ນ ແມ່ນຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ.
ໃນການຕັດສິນ 6 ຕໍ່ 3 ຜູ້ພິພາກສານິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສານ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນແຜນການຮັບເອົານັກສຶກສາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາເວີດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຊຶ່ງເປັນວິທະຍາໄລເອກກະຊົນ ແລະວິທະຍາໄລຂອງຫຼວງ ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ ຕາມລຳດັບນັ້ນ.
ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ຈະບັງຄັບໃຫ້ວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດສະຫະລັດ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການເຂົ້າຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກນັກສຶກສາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ເຊັ່ນວ່າ ການມອງເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວນັກສຶກສາ ແລະລັກສະນະຂອງຊຸມຊົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ.
ໃນການຂຽນບົດຄວາມເຫັນຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານຈອນ ໂຣເບີດ ກ່າວວ່າ ນັບເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໄດ້ “ສະຫຼຸບ ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດວ່າ ມາດຕະຖານຂອງເອກກະລັດດວນບຸກຄົນ ບໍ່ໄດ້ຖືກທ້າທາຍຢ່າງດີທີ່ສຸດ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ຫຼືຖອດຖອນບົດຮຽນ ແຕ່ຈາກສີສັນຫຼືຜິວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ປະຫວັດຂອງລັດຖະທຳມະນູນພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາທາງເລືອກນັ້ນ.”
ໂຮງຮຽນຫຼາຍໆຮ້ອຍແຫ່ງ ນັບເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ ໄດ້ນຳໃຊ້ໂຄງການເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຜູ້ທີ່ຖືກແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ ສຳລັບໃນລະດັບໃດຫຼືລະດັບນຶ່ງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮັບເອົາພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ໃນບ່ອນທີ່ມີແຕ່ພວກຊາວຜິວຂາວເທົ່ານັ້ນຄອບງຳ. ທຸລະກິດແລະພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ແຜນການ affirmative action ແຕ່ການຕັດສິນໃນວັນພະຫັດນີ້ ແມ່ນເວົ້າແຕ່ສະເພາະ ການຮັບເຂົ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລເທົ່ານັ້ນ.
ໃນການຄັດຄ້ານນັ້ນ ນຶ່ງໃນຜູ້ພິພາກສາຫົວເສລີຂອງສານ ຄືຜູ້ພິພາກສາໂຊເນຍ ສໂຕມາຍເຢີ (Sonia Sotomayor) ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນນີ້ “ຕ່າວປີ້ນກໍລະນີຕົວຢ່າງທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຫຼາຍທົດສະວັດແລະຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.” ໃນ ການສະແດງການຄັດຄ້ານອີກອັນນຶ່ງນັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາເຄຕັນຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ (Ketanji Brown Jackson) ຜູ້ພິພາກສາແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນທຳອິດ ເອີ້ນການຕັດສິນນີ້ວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສະຫຼົດໃຈແທ້ໆສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຄັດຄ້ານ ຢ່າງແຂງຂັນ ຢ່າງແຂງຂັນແທ້ໆ ກັບການຕັດສິນຂອງສານ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເວລາວິທະຍາໄລເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜົວພັນ.