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ສານ​ສູງ​ສຸດ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າພ້ອມ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ສິດ​ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແທ້ງ​ລູກ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ 

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ແລະ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແທ້ງ​ລູກ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ທັນ​ວາ 2021 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງຄຳໂຕ້ແຍ້ງ ໃນອັນໜ້າຈະກາຍເປັນຄະດີ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ກ່ຽວກັບສິດໃນການເອົາລູກອອກ. ບັນດາຜູ້ພິພາກສາອະນຸລັກນິຍົມຂອງສານ ຜູ້ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍກໍຄື 6 ຕໍ່ 3 ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຊີ້ແນະວ່າ ພວກເພິ່ນພວມພິຈາລະນາຈະເຮັດຄຳຕັດສິນເມື່ອ 48 ປີກ່ອນນັ້ນອ່ອນລົງຫຼືແມ່ນກະທັງຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນທີ່ວ່າ ພວກແມ່ຍິງມີສິດຕາມ ລັດຖະທຳມະນູນ ໃນການຍົກເລີກການຕັ້ງຄັນ.

ໃນຄະດີຄວາມ ດອບສ໌ (Dobbs) ສູ້ກັບ ແຈັກສັນ (Jackson) ກ່ຽວກັບ ອົງ ການເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ສານດັ່ງກ່າວຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ຕັດສິນວ່າ ກົດໝາຍຂອງລັດມິສສິດສິບປີ (Mississippi) ທີ່ຫ້າມການເອົາລູກອອກໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືພາມາເປັນເວລາ 15 ອາທິດແລ້ວ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຫຼືບໍ່. ສານຊັ້ນຕົ້ນສອງແຫ່ງຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ມັນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ.

ກົດໝາຍກຳລັງມີການຂັດແຍ້ງ ໃນ​ຄະ​ດີ​ຄວາມ ລະຫວ່າງ ທ່ານໂຣ (Roe) ສູ້ກັບ ​ທ່ານເວດ (Wade) ທີ່ການຕັດສິນຂອງສານໃນປີ 1973 ວ່າ ພວກແມ່ຍິງມີສິດທີ່ຈະ​ເຮັດແທ້ງລູກໄດ້ ບົນພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນສິດສ່ວນຕົວ ຕາມລັດຖະທຳມະ ນູນ. ມັນຍັງເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງກັບຄະດີຄວາມລະຫວ່າງກຸ່ມວາງແຜນຄອບຄົວ ຫຼື Planned Parenthood ກັບ ທ່ານເຄຊີ (Casey) ໃນປີ 1992 ຊຶ່ງສານກໍໄດ້ຕັດສິນເຫັນພ້ອມນຳຫຼັກການສຳຄັນຂອງຄະດີທ່ານໂຣ ແຕ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ການແທ້ງລູກ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄວນສາມາດເຮັດໄດ້ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ທາລົກໃນຄັນ ແມ່ນ “ມີຊີວິດ” ຫຼື ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ນອກຄັນ. ​

ການຕັດສິນຄະດີນີ້ເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນສູງ. ຖ້າສານສູງສຸດຕ່າວປີ້ນ ຄະດີຄວາມທ່ານໂຣ 21 ລັດ ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈຳກັດ ຫຼືແມ່ນກະທັງຫ້າມການເຮັດແທ້ງລູກໃນທັນທີ. ບາງລັດມີກົດໝາຍຢູ່ແລ້ວທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ກ່ອນທີ່ຄະດີຄວາມຂອງ ທ່ານໂຣ ຈະໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານເປັນກົດໝາຍ ແລະກົດໝາຍພວກນັ້ນ ກໍຈະກັບຄືນມາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ສ່ວນລັດອື່ນໆ ກໍໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍ “ຜົນສະທ້ອນ” ທີ່ຈະເຂົ້າມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງອັດໂຕໂນມັດ ຖ້າຫາກຄະດີຄວາມດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຕ່າວປີ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍ ຢ່າງໜ້ອຍໃນອີກ 5 ລັດ ໄດ້ສະແດງເຈດຕະນາໃນການຈຳກັດການແທ້ງລູກ.

ທ່ານນາງລໍຣີ ໂຊໂບລ (Laurie Sobel) ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍນະໂຍບາຍສຸຂະ ພາບຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ມູນນິທິຄອບຄົວຂອງຄາຍເຊີ (Kaiser Family Foundation) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂເອ ວ່າ “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກເຂົາ, ໃນການຕັດສິນນີ້ ຄັນວ່າ ຄະດີຄວາມທ່ານໂຣ ໄດ້ຖືກຕັດສິນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຄະດີຄວາມທ່ານເຄຊີ ກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.” ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະລັດ. ມັນກໍບໍ່ມີການປົກປ້ອງສຳລັບການແທ້ງລູກ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະສະນັ້ນ ລັດຕ່າງໆ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.”

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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