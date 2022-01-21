ໃນແຕ່ລະປີມີຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 2 ແສນຄົນເສຍຊີວິດທີ່ມີສາເຫດໂດຍກົງມາຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ທົນ ຫລືດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ, ອີງຕາມການສຶກສາໃໝ່, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ ເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍຫຼາຍກວ່າເຊື້ອເອສໄອວີຫລື ໂຣກເອດສ໌ ຫຼື ໄຂ້ມາເລເຣຍ. ການເສຍຊີວິດຕື່ມອີກ 4 ລ້ານ 9 ແສນ 50 ພັນຄົນ ແມ່ນກ່ຽວ ຂ້ອງກັບເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ດື້ຢາຫຼາຍຊະນິດເຫຼົ່ານີ້.
"ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ພົບທາງເລືອກອັນອື່ນພາຍໃນປີ 2050, ຊີວິດຂອງຫຼາຍລ້ານຄົນຈະເສຍໄປ ແລະຈະມີຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ 100 ພັນຕື້ໂດລາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແອນໂທເນຍ ຊາໂກນາ (Antonia Sagona) ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວາກວິກຂອງອັງກິດ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບວີໂອເອ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວທີ່ຈັດພີມຢູ່ໃນວາລະສານ Lancet ແລະນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ ໃນນະຄອນຊີອາໂທລ ໄດ້ວິໄຈຂໍ້ມູນຈາກ 204 ປະເທດ ແລະດິນແດນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດທີ່ທຸກຍາກກວ່າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກການດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນໃນປະເທດຢູ່ເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍໃຕ້.
ບົດລາຍງານກ່າວອີກວ່າ "ການຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈຢູ່ພາກສ່ວນຕ່ໍາ ຂອງຮ່າງກາຍກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນທີ່ມີສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນປີ 2019 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂຣກຕິດເຊື້ອທີ່ຫນັກຫນ່ວງທີ່ສຸດ.”
ຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານນີ້ເຕືອນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມອີກ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຂຽນວ່າ "ມີຊ່ອງຫວ່າງຂໍ້ມູນທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ຊຶ່ງເນັ້ນຫນັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການທົດລອງຈຸລິນຊີວິທະຍາ ແລະລະບົບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດທີ່ສໍາຄັນນີ້."
ບັນດານັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຫລາຍທົດສະວັດຜ່ານມາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຊື້ອຈຸລິນຊີວິວັດທະນາການກາຍເປັນ “ເຊື້ອໂຣກທີ່ເກັ່ງ ຫລື superbug.”
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