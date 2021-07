ສຸນິສາ ຈາກ ສຫລ ຄວ້າເອົາຫລຽນຄໍາ ມາຄອງແລ້ວ ໃນກິລາກາຍະກໍາຍິງ ຢູ່ງານມະຫາກໍາກິລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກທີ່ໂຕກຽວທີ່ກຳລັງດໍາເນີນໄປພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດຢ່າງໜັກ ຫຼັງຈາກມີການຊັກຊ້າໄປເປັນເວລານຶ່ງປີ ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນກໍແມ່ນວ່າ:

ນາງສຸນິສາ ລີ (Sunisa Lee) ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ກິລາຍິງຂອງອາເມຣິກາຄວ້າເອົານາມມະຍົດໂອລິມປິກໃນກິລາກາຍະກໍາທຸກທ່າເພດຍິງມາຄອງເປັນປີທີ 5 ປີລຽນກັນແລ້ວ. ນາງໄດ້ຊະນະນາງເຣບເບັກກາ ແອນດຣາດເດ (Rebeca Andrade) ຈາກບຣາຊີລ ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍທີ່ມ່ວນຊື່ນແລະແຂ່ງຂັນ ກັນຢ່າງດຸເດືອດ ໃນຂະນະທີ່ນາງຊີມອນ ໄບລສ໌ (Simone Biles) ນັ່ງເບິ່ງຢູ່ບ່ອນນັ່ງຂອງຄົນຊົມນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການເອພີທີ່ລາຍງານມາຈາກນະຄອນ ຫລວງໂຕກຽວ.

ຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດ 57,433 ຄະແນນຂອງນາງລີນັ້ນ ແມ່ນພຽງພໍທີ່ເຮັດ ໃຫ້ນາງເອົາຊະນະນາງ ແອນດຣາດເດ (Andrade) ໄດ້. ຊາວບຣາຊີລຜູ້ນີ້ ເປັນນັກກິລາຊາວອາເມຣິກາລາຕິນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບຫລຽນລາງວັນ ໃນກິລາ ກາຍະກໍາທຸກທ່າ ແຕ່ວ່າກໍພາດຫຼຽນຄໍາໄປ ເມື່ອນາງເຕັ້ນກາຍຈາກຂອບເຂດ ກໍານົດໄວ້ສອງຄັ້ງຂະນະທີ່ນາງຫລິ້ນທ່າຕີລັງກາແບບປົກກະຕິຢູ່ພື້ນນັ້ນ.

ນັກກິລາກາຍຍະກຳຣັດເຊຍ, ນາງ ແອນແຈລີນາ ແມລນີກອຟວາ (Angelina Melnikova) ໄດ້ຮັບຫລຽນທອງແດງໃນເວລາ 2 ວັນ ຫລັງຈາກນຳພາທີມຄະ ນະກໍາມະການໂອລິມປິກຣັດເຊຍ ຫລື ROC ຄວ້າເອົາຫລຽນຄຳໄປຄອງໃນການແຂ່ງຂັນແບບເປັນທີມຮອບສຸດທ້າຍນັ້ນ.

