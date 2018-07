ເກີດເຫດລະເບີດ ສະຫຼະຊີບ ຢູ່ນອກສູນກາງປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໃນ ອີຣັກ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ອີຣັກ ກ່າວວ່າ ການລະເບີດສະຫຼະຊີບຢູ່ນອກຕຶກແຫ່ງ

ນຶ່ງໃນເມືອງ ເຄີຄຸກ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຈາກການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນ

ເດືອນພຶດສະພາທີຜ່່ານມານັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນບາດເຈັບ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກ່ອງບັດຄະແນນສຽງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກ

ແຮງລະເບີດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.

ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການເລີ່ມນັບຄະແນນ

ຄືນດ້ວຍມື ຄວນເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານຈະມາເຖິງນີ້.

ພັນທະມິດການເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ສອນສາສະໜານິກາຍ ຊີໄອ ທ່ານ ມັອກທາດາ

ອາລ-ຊາເດີ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສາພາທີ່ຜ່ານມາ.

Officials in Iraq say a suicide bombing outside a building in Kirkuk, housing ballots from the national election in May, has wounded at least 19 people.



Authorities say the ballot boxes were not damaged in the explosion Sunday.



A judges panel said Saturday that a manual recount of the ballots should begin Tuesday.



Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr's electoral alliance won the May elections.