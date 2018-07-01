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ເກີດເຫດລະເບີດ ສະຫຼະຊີບ ຢູ່ນອກສູນກາງປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໃນ ອີຣັກ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ທ່ານ ໄຮເດີ ອາລ-ອາບາດີ, ຂວາ, ແລະ ຜູ້ສອນສາສະໜາ ນິກາຍຊີໄອ ທ່ານ ມຸກທາດາ ອາລ-ຊາເດີ ກ່າວຄຳປາໄສໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ, ອີຣັກ. 20 ພຶດສະພາ, 2018.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ອີຣັກ ກ່າວວ່າ ການລະເບີດສະຫຼະຊີບຢູ່ນອກຕຶກແຫ່ງ
ນຶ່ງໃນເມືອງ ເຄີຄຸກ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຈາກການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນ
ເດືອນພຶດສະພາທີຜ່່ານມານັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນບາດເຈັບ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກ່ອງບັດຄະແນນສຽງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ແຮງລະເບີດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.

ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການເລີ່ມນັບຄະແນນ
ຄືນດ້ວຍມື ຄວນເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານຈະມາເຖິງນີ້.

ພັນທະມິດການເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ສອນສາສະໜານິກາຍ ຊີໄອ ທ່ານ ມັອກທາດາ
ອາລ-ຊາເດີ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສາພາທີ່ຜ່ານມາ.

Officials in Iraq say a suicide bombing outside a building in Kirkuk, housing ballots from the national election in May, has wounded at least 19 people.

Authorities say the ballot boxes were not damaged in the explosion Sunday.

A judges panel said Saturday that a manual recount of the ballots should begin Tuesday.

Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr's electoral alliance won the May elections.

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