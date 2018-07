ນັກການເມືອງ ປາກິສຖານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກເຫດການ ລະເບີດສະຫຼະຊີບ

ຕຳຫຼວດໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ປາກິສຖານ ເວົ້າວ່າ ການລະເບີດຂອງ

ມືລະເບີດສະຫຼະຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ

ແລະ ຄົນຂັບລົດຂອງລາວເສຍຊີິວິດ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຄົນຂັບລົດຂອງທ່ານ ອີຄຣາມຸລລາ ກັນດາເປີ ແລະ ອີກສາມ

ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການລະເບີດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.

ທ່ານ ກັນດາເປີ ກຳລັງລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳລັບພັກການ

ເມືອງຂອງນັກກິລາ ຄຣິແກັດ ທີ່ຫັນປ່ຽນມາເປັນນັກການເມືອງ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ.

ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນພຸດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

Police in northwest Pakistan say a suicide bomber's blast has wounded an election candidate and killed his driver.

Officials say Ikramullah Gandapur's driver and three other people were injured in the explosion Sunday.

Gandapur is running for a seat in parliament for the party of cricketer-turned-turned politician Imran Khan.

The election is Wednesday.