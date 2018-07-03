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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

​ໄວໜຸ່ມ ອາເມຣິກັນ ປະດິດແອັບ ເພື່ອຊ່ວຍ ກອບກູ້ຊີວິດຂອງຄົນ ທີ່ຄິດຢາກຂ້າໂຕຕາຍ

​ປຸ່ມ​ເຕືອນ​ໃຫ້ຮູ້​ຄວາມ​ຫວັ່ນ​ວິ​ຕົກ ແບບ​ດີ​ຈິ​ຕອລ ຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ຂຽນບອກເປັນພາສາສະເປນ ຊຶ່ງເມື່ອກົດ​ແລ້ວ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຄົນນັ້ນ ມີບັນຫາ

ການ​ຂ້າໂຕຕາຍ ດຽວນີ້​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນສາ​ເຫດການ​ຕາຍໃຫຍ່​ອັນດັບ​ທີ 10 ​ຢູ່ ໃນ​ສະ
ຫະລັດ, ອີງ​ຕາມ​ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ. ​ໄວໜຸ່ມສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຄິດ​ຄົ້ນ
ຫາ​ວິທີ ເພື່ອພະຍາຍາມ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ຂອງ​ຄົນ ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ແອັບ ​ຢູ່​ໃນ
​ໂທລະສັບ​ສະຫລາດ ຫລື smartphone. ມາຣຽມມາ ​ດີ​ອາ​ໂລ (Mariama Diallo)
ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ​ໄດ້​ໄປ​ນັ່ງ​ລົມກັບ​ນັກ​ປະດິດຄິດ​ສ້າງ​ແອັບ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່​ຫາກໍໄດ້​ຮັບ​ລາງ
ວັນ​ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ເມື່ອ​ມໍ່ໆມານີ້ຈາກ​ອົງການ​ເພື່ອ​ສຸຂະ​ພາບ​ຈິດອາ​ເມຣິກາ
ທີ່​ເປັນ​ອົງການ​ບໍ່ຫວັງຜົນ​ກໍາ​ໄລ​ທີ່​ຕັ້ງຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຊຸມ​ຊົນ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາ​ມາສະ​ເໜີ
ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານເລື່ອງການສ້າງແອັບເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນຂ້າໂຕຕາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຂ່າວທີ່ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ​ໃຫຍ່ທີ່​ມີ​ຊື່ສຽງ ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບໍເດນ ​( Anthony Bourdain) ກັບ​ນັກ​
ອອກແບ​ບ​ເສື້ອຜ້າທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ເຄດ ສະ​ເປດ (Kate Spade) ປິດ​ຊີບ​ຕົນເອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກະ
​ແສ​ສະເທືອ​ນໃຈ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ. ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້​ນໃນ​ເວລາ
​ດຽວ​ກັນ​ ກັບຕອນ​ທີ່ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ ຫລື CDC ​ໄດ້ພິມເຜີຍ​ແຜ່​
ບົດ​ລາຍ​ງານຂອງ​ຕົນ​ອອກ ທີ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ເພີ້ມຂຶ້ນ 25 ​ເປີ​ເຊັນ
​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 1999 ​ເປັນຕົ້ນມາ.

ທ່ານ​ນາງ ເດ​ບໍຣາ ສະ​ຕອນ, ນັກວິທະຍາສາດ​ດ້ານ​ການ​ປະພຶດຢູ່ CDC ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ
ຜ່ານທາງ​ສະ​ໄກພ໌ວ່າ "ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງກ່າວ​ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່ ວ່າ ບັນຫານີ້ ນັບ​ມື້ນັບ​
ຮ້າຍ​ແຮງຂຶ້ນ ​ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ແທ້ໆນັ້ນ ກໍ​ຄືການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ."

ທ້າວຊາ​ລີ ​ແລະ ນາງ​ແຮນນາ ລູກັສ ເປັນ​ຄົນ​ປະດິດແອັບ "NotOK" ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຄື່ອງມື​ທາງ​
ດີ​ຈິ​ຕອລ ຂຶ້ນມາ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫານີ້.

ທ້າວຊາ​ລີ ລູກັສ, ຜູ້​ຮ່ວມ​ສ້າງ​ແອັບ "NotOK" ທີ່​ບໍລິສັດຊີ​ໄອ​ໂອ ບັກ & ບີ (CIO BUG &
BEE) ​ເວົ້າວ່າ "​ແອັບ NotOK ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ປຸ່ມ​ເຕືອນ​ໃຫ້ຮູ້​ຄວາມ​ຫວັ່ນ​
ວິ​ຕົກ ແບບ​ດີ​ຈິ​ຕອລ ຊຶ່ງເມື່ອກົດ​ແລ້ວມັນ​ກໍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່ຂຽນວ່າ 'ໂອ້​ຍ, ຂ້ອຍ​ບໍ່
ສະບາຍ​. ​ໂທ​ຫາ​ຂ້ອຍ​ແດ່, ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ຫາ​ຂ້ອຍ ຫລື​ມາເບິ່ງ​ຂ້ອຍ​ແດ່.”

ຂໍ້ຄວາມ​ດັ່ງກ່າວຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ກຸ່ມ ​ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້ ທີ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດໄດ້ ເຖິງ
5 ຄົນ ພ້ອມ​ກັບ​ສົ່ງ​ບ່ອນຢູ່ຂອງ​ຄົນ​ຜູ້ນັ້ນໄປ ທາງ GPS ​ແລະບອກ​ທິດ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ
ຜູ້ນັ້ນຢູ່ນຳອີກດ້ວຍ. ສອງ​ເອື້ອຍນ້ອງນີ້​ໄດ້​ພາກັນປະດິດ​ສ້າງສິ່ງ​ນີ້ຂຶ້ນມາ ພາຍຫລັງ​ທີ່
​ນາງ ​ແຮນ​ນາ ພົບ​ບັນຫາ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ ນໍາ​ພະຍາດຂອງ​ລາວ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເປັນ​ລົມ​ໄປ.

ນາງ​ແຮນນາ ລູກັສ, ຜູ້​ຮ່ວມ​ສ້າງ​ແອັບ NotOK, ທີ່​ບໍລິສັດຊີ​ໄອ​ໂອ ບັກ & ບີ (CIO BUG & BEE) ບອກ​ວ່າ"ມັນເປັນ​ອາການ​ຂອງ​ໂຣກຫົວ​ໃຈເຕັ້ນ​ໄວ​ແບບ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃນ​ເວ
ລາ​ຢືນ​ຂຶ້ນ. ​ໂດຍພື້ນຖານ​ແລ້ວ ມັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເປັນ​ລົມ​ໄປ. ຂ້ອຍ​ຂາດ​ໂຮງຮຽນ
ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ​ເພາະຂ້ອຍ​ເປັນ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່ມັກ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​, ມີ​ແຕ່​ໄປ​ຫາໝໍ, ​ໄປ​ຫ້ອງ​ສຸກ​ເສີນ,
​ໄປ​ໃສ່​ນໍ້າ​ທະ​ເລ, ກວດ​ເລືອດ ​ແລະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຢູ່​ເລື້ອຍ."

​ແຮນ​ນາ​ເວົ້າວ່າ​ລາວ​ມັກ​ຈະ​ຖືກໝູ່​ເວົ້າກວນ​ເລື້ອຍໆ ຢູ່​ໂຮງຮຽນຍ້ອນ​ອາການເຊັ່ນ​ນັ້ນ
ຂອງ​ລາວ. ນາງ​ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ "ຂ້ອຍ​ມີແຕ່​ຢ້ານ​ກົວ​ຢູ່​ຕະຫລອດ. ຂ້ອຍ​ເປັນ​ເຖິງ​
ຂັ້ນວ່າຂ້ອຍ​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ອອກ​ຈາກຕຽງ​ຂອງ​ຕົນໄປ ​ແລະ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ເກີດເປັນ​ໂຣກຊຶມ
​ເສົ້າ ​ແລະ​ມີ​ຄວາມກະວົນກະ​ວາຍ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແຮງອີ່ຫລີ; ຂ້ອຍໝາຍຄວາມ​ວ່າ ຂ້ອຍ​
ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ກິນແບບ​ບໍ່ສະ​ໝໍ່າສະ​ເໝີ, ທໍາຮ້າຍ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ​ພະຍາຍາມ​ຂ້າ​ໂຕ
​ຕາຍ​ຕັ້ງຫລາຍ​ຄັ້ງ. ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງບໍ່ດີ​ຫລາຍ​ແທ້ໆ."

ທ້າວ​ຊາລີ ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ "​ ໃນ​ມື້ຕໍ່ມາ​ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ລາວເວົ້າຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້
​ຂ້ອຍຟັງ, ຂ້ອຍ​ຊ່ວຍ​ຫຍັງ​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ໂພດ ​ເພາະວ່າ​ເມື່ອ​ໃດ​ລາວ​ເປັນ​ລົມລົ້ມລົງຂ້ອຍ​ບໍ່ສາມາດ​ຮັບ​ລາວ​ໄວ້​ໄດ້, ບໍ່ສາມາດ​ຂັບ​ລົດ​ພາລາ​ວ​ໄປ​ຫາທ່ານໝໍໄດ້,
ຂ້ອຍ​ບໍ່ສາມາດ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໄດ້ ສະນັ້ນສິ່ງ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຄິດ​ອອກອັນທໍາ​ອິດ​ກໍ​ຄື ​ເປັນ​ຫຍັງຈຶ່ງ
​ເຮັດບໍ່​ໄດ້ ​ແລະ​ໃນ​ມື້ນັ້ນ​ເອງ ຂ້ອຍກໍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ຂອງ​ມັນໂລດ ຊຶ່​ງ​ໂດຍ​ພື້ນ
ຖານ​ແລ້ວ ​ແມ່ນເປັນສະບັບຕົ້ນ​ແບບຂອງ​ແອັບດັ່ງກ່າວນີ້."

​ແຮນ​ນາ​ດີຂຶ້ນຫລາຍ​ແລ້ວ​ບັດ​ນີ້--ລາວ​ເວົ້າວ່າ ​ແອັບ​ນັ້ນບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ໃຊ້ ​ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​
ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ “ບໍ່ ​ໂອ​ເຄ” ກໍ​ສາມາດ​ໃຊ້​ມັນ​ໄດ້.

​ແຮນ​ນາ ກ່າວ​ມ້ວນທ້າຍ​ວ່າ "ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ກໍາລັງ​ມີ​ບັນຫາຫຍັງກໍ​ຕາມ, ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັກສາ​
ການ​ພົວພັນອັນ​ນັ້ນ ກັບ​ຄົນ​ໄວ້ ​ເພາະວ່າການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ໂດດດ່ຽວ ມີ​ແຕ່​ຈະ​ເຮັດ​
ບັນຫາຮ້າຍ​ແຮງຂຶ້ນໄປ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່ວ່າ​ຈະແມ່ນບັນຫາຫຍັງ​ກໍ​ຕາມ."

ທັງ​ສອງຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ຫລາຍ​ຢ່າງຍ້ອນ​ແອັບ​ອັນ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ລວມມີ​ລາງວັນ ຈາກອົງການ
​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ​ຈິດຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ. ​ແອັບ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ດາວ​ໂຫລ​ດຈາກ​ອິນ​ເຕີ​ເພື່ອ​ເອົາ
​ໄປນໍາ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຫລາຍ​ກວ່າ 15,000 ​ເທື່ອ​ ນັບ​ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການອະນຸຍາດ ​ໃຫ້​ນໍາ​ໃຊ້ໃນ​ສະຫະລັດ ​ເປັນຕົ້ນມາ.

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