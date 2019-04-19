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​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ການ ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ບາ​ເຊຍ​ ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງໄດ້

ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ​ຊູ​ດານ ພາ​ກັນຖ່າຍ​ຮູບ​ແຊ​ລ​ຟີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ ຢູ່ນອກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການຂອງ​ທະ​ຫານ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ​ຂອງ​ຊູ​ດານ, ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ (Omar al-Bashir) ທີ່​ຖືກ​ປົດ​ລົງຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ຈໍ​າ​ກັດ​ເວ​ທີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ໃນ​ໄລ​ຍະທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງຕ້ານລັດຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ, ແຕ່​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊູ​ດານ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ກໍ​ຍັງ​ຫາ​ທາງເລັດ​ລອດຈາກ​ການຖືກ​ຈຳ​ກັດ​ນັ້ນ​ໄດ້ ແລະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ເອົາ​ຄົນ​ອື່ນໃຫ້​ເຂົ້າມາ​ຮ່ວມໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງຢ່າງ​ສັນ​ຕິ​ນຳໄດ້.

ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຂອງວັນ​ທີ 8 ເມ​ສາຜ່ານ​ມາ ພຽງ​ແຕ່​ສາມມື້ເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ບາ​ເຊຍຈະ​ຖືກ​ປົດ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ນາງ ຊາ​ຣາ ແອ​ລ-ແຮ​ສ​ສັນ (Sara el-Hassan), ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຊູ​ດານ​ໄດ້​ເອົາ​ສາຍ​ຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ຈ້ອງ​ເບິ່ງ​ເຟັ​ສ​ບຸກ (Facebook) ແລະ ທວີດ​ເຕີ (Twitter) ຢູ່​ຕະ​ຫລອດເວ​ລາ. ວີ​ດິ​ໂອ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສົດ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ໄດ້​ສາຍ​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ຈໍຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນາງ ໃນ​ເມືອງເມືອງ​ຟີ​ນິກ, ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ (Arizona) ນັ້ນ ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ກໍ​ໄດ້​ຫລັ່ງ​ໄຫລ​ຜ່ານຫົວຂໍ້ທີ່​ເປັນ​ສາຍ​ມາ ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ.

ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ສຳ​ລັບນາງທີ່​ຈະ​ມີ​ການຕິດ​ຕໍ່ໃສ່ກັບສະ​ພາບ​ການ ທີ່​ເປັນ​ໄປຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ຢູ່​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ ຂອງຕົນ. ​ນາງ ແອ​ລ ແຮ​ສ​ສັນ (El-Hassan) ເວົ້າ​ວ່າ ມັນເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ຊູ​ດານ​ຢູ່​ໃນ ແລະ​ນອກ​ປະ​ເທດ​ຕິດ​ຕໍ່ພົວ​ພັນ​ກັນໄດ້​ ແຕ່​ມັນກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ປອດ​ໄພ ແລະ​ຮູ້​ເລື້ອງ​ລາວ​ໄດ້​ດີນຳ.
"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ຄິດດອກ​ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ແບບນີ້ ຈະ​ເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້ ຖ້າ​ຫາກບໍ່​ມີ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ, ຕາມ​ຄວາມ​ຄິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ມັນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສ່ວນຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນການ​ທີ່​ເຮັດ​ຜ່ານ​ການ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ໄປ​ບອກ​ໃຫ້​ກັນ​ຮູ້ ຫລືຈະ​ເປັນການ​ປະ​ສານ​ງານກັນກໍ​ຕາມ ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ເພື່ອ​ເອົາ​ຂ່າວວ່າ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ນັ້ນ​ໄປ​ແບ່ງ​ປັນໃຫ້ກັນ​ຮູ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້​າ​ຂອງ​ນາງແອ​ລ ແຮ​ສ​ສັນ (El-Hassan) ​ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່ໜັງ​ສື​ພິມ South Sudan in Focus.

​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ NetBlocks.org, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດເບິ່ງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ໄດ້ລາຍ​ງານຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ຊູ​ດານ​ຢູ່ນັ້ນ​ວ່າ ເວ​ທີ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ຖືກ​ປິດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຢູ່​ໃນ​ຊູ​ດານ ແມ່ນ​ແຕ່​ຕອນ​ທີ່​ການ​ປະ​ທ້ວງໄດ້​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ. ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ ໄດ້​ຝ່າ​ຝືນ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ນັ້ນ ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ເຄື່ອງ​ມືຫລີກ​ລ້ຽງການ​ຫ້າມ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຂອງສ່ວນ​ຕົວ.

ຊາຍ​ຊາວ​ຊູ​ດານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້ຍົກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ຖືກ​ຈໍ​າ​ກັດບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເວ​ທີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍໄດ້​ຂຶ້ນ​ມາ​ເບິ່ງ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ, ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ, 2019
ຊາຍ​ຊາວ​ຊູ​ດານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້ຍົກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ຖືກ​ຈໍ​າ​ກັດບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເວ​ທີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍໄດ້​ຂຶ້ນ​ມາ​ເບິ່ງ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ, ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ, 2019

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ແລ້ວນີ້ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ NetBlocks ລາຍ​ງານ​ວ່າ Twitter, Facebook, Whatsapp ແລະ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍອັນ​ອື່ນໆ ໄດ້​ຖືກ​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໄດ້​ອີກ ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ວັນ​ທີ່​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ປະ​ກ​າດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທ່ານ​ບາ​ເຊຍ (Bashir) ລົງ.

​ສື່ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ໄດ້​ພິດ​ສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ ເພາະ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຂັດ​ ຕໍ່​ຂ່າວ​ສານ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ, ອີງ​ຕາມ ນັກ​ຂ່າວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ບາງ​ຄົນ. ໂດຍ​ທີ່​ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 175 ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 180 ປະ​ເທດນັ້ນ, ຊູ​ດານ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງທີ່ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຳ​ພວກ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ, ອີງ​ຕາມ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ອົງ​ການເວີ​ລ​ດ໌ ແພ​ຣັ​ສຟ​ຣີ​ດອມ (World Press Freedom) ໃນ​ປີນີ້. ອົງ​ການ ​ນັກ​ຂ່າວບໍ່​ມີ​ພົມ​ແດນ ຫລື Reporters without Borders, ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ດັດຊະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ແລະ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ ​ແມ່ນນອນ​ຢູ່​ໃນ “​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍຫລາຍກວ່າ​ໝູ່" ​ຈາກການ​ທັບ​ມ້າງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ.

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