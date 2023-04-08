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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນັກ​ສຶກ​ສາອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຄອງ​​​ຄອຍ​ຖ້າ​​ ສານ​ສູງ​ສຸດພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ແຜນ​ການ​​ຍົກ​ເລີກ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ ທີ່​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໄປ

(ພາບ​ໃນ​ແຟ​ມ​ທີ່​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2016) ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ກອດ​ຄໍ​ກັນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປເຖິງ​ງານ​ທຳ​ພິ​ທີ​ມອບ​ໃບ​ປະ​ກາດ​ສະ​ນ​ຍະ​ບັດທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Rutgers ໃນ​ເມືອງ Piscataway, ລັດນີວເຈີ​ຊີ

ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄ່າ​ຮຽນໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເລື້ອຍ ແລະ​ວຽກງານ​ທີ່​ໄວ້​ສະ​ໜອງແກ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ​ຫລຸດລົງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ໜີ້ສິນ​ແກ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.​ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ເລີ້ມ​ໄຕ່​ສວນຄະ​ດີ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ດ້ານ​ໜີ້​ສິນ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ນັກ​ສຶກ​ສາລໍ​ຄອຍ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຈົດ​ຈໍ່. ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ ມີລາຍ​ລະ​ອຽດເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ສາ​ລະ​ຄະ​ດີ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ: ແຜນ​ການ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ດ້ານ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໃນ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານໄບ​ເດັນ ໄດ້ປະກາດແຜນການປົດໜີ້ໃຫ້​ແກ່ນັກ​ສຶກ​ສາ ໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້. ແຜນ​ການນີ້ ​ຈະໃຫ້​ມີ​ການຍົກເລີກຫນີ້ສິນເງິນກູ້ ຈາກຖະບານກາງ ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 125,000 ໂດລາ ຕໍ່ປີ ຫຼື ສໍາລັບຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ 250,000 ໂດລາຕໍ່ປີ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ແພ​ລ (Pell) ຊຶ່ງ​ເປັນການສະຫນອງທຶນພິ ເສດປະ​ເພດ​ນຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ຕົນມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ ເງິນສູງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນ 10,000 ໂດ​ລາ​ເພີ້ມ​ອີກ ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ ຍົກ​ເລີກຫນີ້ສິນ ທີ່​ວ່ານີ້.

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ຜ່ານ​ມາໄດ້​ເລີ້ມ​ໄຕ່​ສວນຄະ​ດີ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ດ້ານ​ໜີ້​ສິນ. ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນດີຕໍ່​ຜູ້​ກູ້​ຢືມເງິນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ​ທີ່​ຈະສາມາດ​ເຫັນໄດ້​ວ່າ ​ໜີ້ເງິນ​ກູ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫຼຸດ​ລົງ ຫຼື​ ຖືກ​ລົບ​ລ້າງໝົດເລີຍ.

ນັກສຶກສາມະ​ຫາວິທະຍາໄລສາມາດເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການນີ້​ໄດ້ ຖ້າຫາກ ວ່າ ເງິນກູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກມາ​ໃຫ້, ຫຼືແຈກຈ່າຍ​ໃຫ້ກ່ອນວັນ​ທີ 1 ກໍລະກົດ ປີກາຍນີ້. ​ແຜນການ​ດັ່ງກ່າວ​ ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຢືມເງິນ 43 ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ໜີ້​ສິນ. ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ກ່າວວ່າ ປະມານ 20 ລ້ານຄົນ ສາມາດເຫັນຫນີ້ສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ​ຫັບຫາຍໄປຫມົດໄດ້.

ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ມີ 26 ລ້ານຄົນແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ດ້ານໜີ້ສິນ. ມີປະມານ 16 ລ້ານຄົນ ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການອະນຸມັດ ດ້ານບັນເທົາທຸກ ຂອງຕົນແລ້ວ ກ່ອນທີ່ສານຈະໂຈະໂຄງການດັ່ງ​ກ່າວໄວ້. ຫ້ອງການ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະສະພາ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໂຄງການ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ປະມານ 400 ຕື້​ໂດ​ລາ​ ​ໃນ​ສາມ​ສິບ​ປີຂ້​າງໜ້າ.

ທ້າວພູ​ພະໄຊ, ນັກສຶກສາລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ວິສະວະກອນໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລຈອ​ຣ​ຈ ເມ​ສັນ (George Mason) ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍທີ່ດີ ຫຼາຍ ສຳ​ລັບນັກສຶກສາມະ​ຫາວິທະຍາໄລສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກ ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮຽນອອນໄລນ໌ ເປັນ​ບາງວິ​ຊາ​ຮຽນ ​ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທັງ​ນ້ອຍ​ ແລະ​ໃຫຍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປິດຫໍ​ພັກ ແລະ​ຫໍ​ສະ​ໝຸດໄວ້​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ກໍ​ຫັນ​ມາ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ ຊຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ການ​ສະ​ໜອງວຽກ​ງານຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດ ເຊັ່ນການ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃນ​ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ ແລະ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ຫໍ​ພັກ ຫລື ຜູ້​ຊ່ວຍຈັດ​ງານລ້ຽງ, ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມຕ່າງໆ​ ນັ້ນ ຫັບຫາຍໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິທະຍາເຂດຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​ໄລກໍເປີດ​ຢ່າງສົມບູນມາໄດ້​ນານຫຼາຍກວ່າປີນຶ່ງແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ວ່າວຽກ​ງານ ຫລາຍ​ຢ່າງ ທີ່​ວ່ານີ້ ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາຢ່າງເຕັມສ່ວນ​ ດັ່ງທີ່ທ້າວ ພູ​ພະໄຊ ຊີ້ແຈງວ່າ:

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ສຽງ 1- ທ້າວ​ພູ​ພະ​ໄຊ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນອກ​ຈາກນີ້ ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ນັກສຶກສາ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ຈ່າຍສໍາລັບຄອມພິວເຕີ ທີ່​ມີ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບສູງ ແລະ​ແພງຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງ​ໄດ້ ຈ່າຍຄ່າ ຊອຟແວຈໍານວນນຶ່ງຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບວິຊາຕົນຮຽນ ຊຶ່ງ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ເວ​ລາ​ໄປ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ຫລື ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ້າວ​ພູ​ພະ​ໄຊ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:

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​ສຽງ 2- ທ້າວ​ພູ​ພະ​ໄຊ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູງ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຂະນະທີ່ແຜນການກູ້ຢືມເງິນກູ້ຂອງນັກສຶກສາຍັງຄ້າງຄາຢູ່ໃນ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ນັກສຶກສາແມ່ນ​ລໍ​ຖ້າ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຈົດ​ຈໍ່ ເພາະວ່າເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມຈໍາເປັນຫລາຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແຕ່ໜ້າວຽກຫລາຍ​ອັນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ໄວ້ໃຫ້ນັກ ສຶກ​ສາເຮັດ​ເພື່ອ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ນັ້ນໄດ້​ຫັບ​ຫາຍ​ໄປຫລັງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ແລະ​ກໍຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນເໝືອນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ.

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