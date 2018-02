ຮຸ້ນຢູ່ ສະຫະລັດ ຕົກລາຄາ ຢ່າງໃຫຍ່ ໃນ ວັນຈັນວານນີ້

ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລາຄາໃນມື້ດຽວ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກ

ຮຸ້ນອຸດສາຫະກຳ Down Jones ສະເລ່ຍ ຕົກລາຄາເກືອບ 1200 ພັອຍຕ໌, ໂດຍສູນເສຍ

ມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 4.6 ເປີເຊັນ. ຮຸ້ນ S&P 500 ກໍໄດ້ຕົກລາຄາຫຼາຍກວ່າ 100 ພັອຍຕ໌.

ການຂາຍຮຸ້ນ Dow ອອກໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນການຕົກລາຄາໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດ

ການ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕົກລາຄາ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງຮຸ້ນ Dow ໄດ້ຫຼຸດລົງ 666 ພັອຍຕ໌. ການຕົກລາຄາດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບຕະຫລາດວຽກການ

ທີ່ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີ 200,000 ໜ້າວຽກ ໄດ້ເພີ້ມໃສ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດ

ແລະເງິນຄ່າຈ້າງກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດໃນຮອບທົດສະວັດ. ຕະຫລາດວຽກງານທີ່ຮັດກຸມ

ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຄ່າຈ້າງທີ່ສູງຂຶ້ນ ພາໃຫ້ພວກນັກລົງທຶນ ຢ້ານກົວວ່າ ຈະມີເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວ່າທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ອາດຈະຂຶ້ນດອກເບ້ຍ ໄວຂຶ້ນ

ແລະສູງຂຶ້ນ ກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ ໃນຮອບສອງສາມປີ ຜ່ານມານີ້.

ພວກນັກວິເຄາະ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອ ແມ່ນຄາດກັນໄວ້ແລ້ວ່າ ຕະຫຼາດຮຸ້ນຈະ

“ປັບປ່ຽນ” ປະມານ 10 ເປີເຊັນ ຈາກຈຳນວນທີ່ສູງຂຶ້ນ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ອັນເປັນຜົນ

ເນື່ອງມາ ຈາກການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງລາຄາຮຸ້ນໃນປີນີ້. ທ່ານ ກັສ ໂຟເຈີຣ໌ (Gus

Faucher) ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງບໍລິສັດ ບໍລິການດ້ານການເງິນ PNC

ຫຼື PNC Financial Service ກ່າວວ່າ ການປັບປ່ຽນ ແກ້ໄຂ ທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນວິທີທາງ

ທີ່ດີ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ອັນທີ່ບາງພວກ ເອີ້ນວ່າ ເປັນຕະຫຼາດຮຸນທີ່ຮ້ອນແຮງ

ໂພດນັ້ນ. ບາງພວກກໍເຊື່ອວ່າ ລາຍຮັບຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງນັ້ນ ແມ່ນເປັນ

ທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວໃນການທີ່ລາຄາຮຸ້ນສູງຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ບາງພວກຍັງເຫັນການ

ຫຼຸດລົງຂອງຮຸ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນເປັນໂອ ກາດດີຕໍ່ພວກທີ່ສະແຫວງຫາຊື້ຮຸ້ນທັງຫຼາຍ ໃນລາຄາທີ່ຖືກລົງນັ້ນ.

ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ແມ່ນໄດ້ເສຍຫາຍປະມານ ນຶ່ງພັນຕື້ໂດລາ ໃນຄ່າຂອງມັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນ

ສຸກແລ້ວເປັນຕົ້ນມາ. ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະສ້າງບັນຫາ ໃຫ້ແກ່ປະທາ

ນາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງກ່າວອ້າງ ຢ້ຳແລ້ວຢ້ຳອີກ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນນັ້ນ.