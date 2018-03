ການ​ປົດລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະຣັດ ທ່ານ​ເຣັກສ ທິລ​ເລິ​ສັນອອກ​ ຫຼັງ​ຈາກ

ພຽງ​ປີກ​ວ່າ​ໆ ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ຢ່າງ​

ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ແຕ່​ວ່າ ວິທີ​ແລະຈັງ​ຫວະຕ່າງຫາກ ທີ່ເປັນເລື່ອງ​ສຳຄັນ. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ເລື່ອງ

ເລິກ​ລັບຫຽັງ​ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍໂນ​ລ ທຣຳ ​ກັບຫົວໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​

ຂອງ​ເພິ່ນ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນແລະ​ມຸມ​ມອງ​ທີ່ລົງ​ຮອຍ​ກັນ ​ໃນນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຫຼາຍເລື່ອງ ​ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ​ກໍແມ່ນ​ໄດ້​ໄລ່​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຫຼາຍຄົນ

​ອອກໄປ​ແລ້ວ.

​ແຕ່ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່ວ່າ ທ່ານ​ທິລ​ເລີ​ສັນ ​ໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນ​ຖື​ກໄລ່ອອກໂດຍທາງທຣີດ​ເຕີຂອງ

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ຕອນເຊົ້າ ນຶ່ງ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກກັບ​ຄືນ​ມາ​ ຈາກ​ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ອາ​ຟຣິກາຢ່າງ​

ເປັນ​ທາງ​ການນັ້ນ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມອົກ​ສັ່ນ​ຂວັນ​ເສຍຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ​ ຈະນຳ​ລາຍ​ອຽດຈາກນັກ​ຂ່າວຂອງວີ​ໂອ​ເອ ສລາ​ຕິ​ການ ​ໂຮກ (Zlatica Hoke)​ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ

​ໃນ​ອັນດັບຕໍ່​ໄປ.

ພວກນັກ​ວິຈານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດທ່ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກ​ປົດ​ອອກພາຍໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຣັດ​ເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່​ການ​ເບື່ອເມົາອະດີດສອດ​ແນມຣັດເຊຍ​ໃນປະເທດ​ອັງກິດ. ສ່ວນທ່່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມິດ​ງຽບ​ຢູ່ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້. ​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ອຳ​ລາ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້, ທ່ານທິລ​ເລີ​ສັນ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມອັນນຶ່ງໄປຫາ​ລັດຖະບານ​ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ເຣັກສ ທິລ​ເລີ​ສັນ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ກຳລັງ​ຈະອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່

ກ່າວ​ວ່າ “ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງໄດ້ຕີລາຄາຄືນໃໝ່​ຢ່າງ​ລະມັດລະວັງ ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ

​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ເອງ ​ແລະທົ່ວ​ໂລກທັງມວນ​. ການ​ສືບ​ຕໍ່​ກະທຳຕາມແນວທາງປັດຈຸບັນ​ ​ແມ່ນເບິ່ງວ່າ​ ​ຍິ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ໂດດດ່ຽວຕົນເອງ ​

ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະພາບ​ທີ່​ບໍ່ເປັນປະ​ໂຫຍ​ດແກ່​ຜູ້​ໃດ​.”

ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ບ່ອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທິລ​ເລີ​ສັນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ ຫົວໜ້າ​

ອົງການ​ສືບ​ລັບຫຼື CIA ທ່ານ​ໄມ​ຄ ພອມພຽວ (Mike Pompeo). ອະດີດ​ນັກ​ການ​ທູດ​

ຂັ້ນ​ສູງ​ ທ່ານ ທອມ ຄັນທຣີ​ແມນ (Tom Countryman) ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ໂດຍ

​ທ່ານ​ທິ​ລເລີ​ສັນ ​ໄດ້​ບອກ​ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ ຈະຮູ້ຫຼາຍ​

ກ່ຽວ​ກັບການ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​

ທາງ​ການ​ເມືອງຂອງ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ ຄັນທຣີ​ແມນ ກ່າວ​ວ່າ “​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ

ກໍ​ຫວັງ​ວ່າ ເພິ່ນ​ອາດ​ຈະ​ສາມາດ​ໂນ້ມນ້າວໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຮັບ​ຮູ້ວ່າ ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ

​ພຽງ​ແຕ່​ບັນຫາ ​ແຕ່​ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ທີ່ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ ກະທຳ​ອັນ​ໃດ

​ອັນ​ນຶ່ງ​ ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ຕ້ານ​ພວກ​ທີ່​ປະຕິບັດ​ງານ​

ລີ້ລັບຕ່າງໆ.”

ພວກນັກວິ​ເຄາະ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ​ວ່າ ທ່ານ​ພອມພຽວ​ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ ທາງ​ດ້ານ​ການທະຫານມາ​ກ່ອນ ​ແລະ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ກໍເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ

ທ່ານ ​ເອຣີອຽລ ​ໂຄ​ເຮັນ (Ariel Cohen) ຈາກ​ສະພາ​ອັດ​ແລນ​ຕິກ (Atlantic Council)

ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນຄວາມ​ຫ້າວຫັນ ​ເຫັນແນວຄິດຂອງທຣຳຫຼາຍຂຶ້ນ ​ເຫັນສີໄມ້

ລາຍມີຂຶ້ນຕື່ມ, ​ເຫັນ​ຄວາມເປັນເອກກະພາບດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​

ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ກັບ​ປະຊາຄົມ​ສືບ​ລັບ ​ແລະ​ອື່ນໆ​ນຳ. ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​

ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ​ຍ້ອນ​ວ່າ ທ່ານ​ພອມພຽວ​ແມ່ນສັງກັດ​ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ທັງ​ເຄີຍ​ໄດ້ເປັນ

ສະມາຊິກ​ສະພາຕໍ່າ​ມາ​ກ່ອນ.”

ການສັບ​ປ່ຽນໃນ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ໜ້າກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດກັບ

ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກິມ ຈົງ ອືນ ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ໂຄງການ​ນິວ​ເຄລຍ ​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ ທີ່​ອາດ

​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນເດືອນ​ພຶດສະພາ​. ນອກນັ້ນ ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ເດືອນ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ

ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກຈະຍົກເລີກ​ການ​ຕົກລົງເລື່ອງໂຄງການນິວ​ເຄລຍ​ນາໆ​ຊາດ ກັບ​ອີຣ່ານນຳ.

ທ່ານ ທອມ ຄັນທຣີ​ແມນ (Tom Countryman) ອະດີດຜູ້​ຊ່ອຍ​ລັດຖະມົນຕີ​ການ

​ຕ່າງປະ​ເທດ ດ້ານ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ນາ​ໆຊາດ ​ແລະຫ້າມເຜີຍແຜ່ອາວຸດ​

ກ່າວ​ວ່າ “ສອງ​ຢ່າງ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄປ​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້. ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ໂລກ​ນີ້

ທີ່​ຈະ​ໂຍນ​ຖິ້ມຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ໄດ້ກະທຳ​ມາດີ​ແລ້ວນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ມາເພີ່ມໄມ້ງັດການຕໍ່​ລອງ​ກັບ​

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ​ແທນທີ່​ຈະເປັນແນວນັ້ນ ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຖາມ​ຕົນ​ເອງ

ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງກັບ​ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຕຽມການ​ທີ່​

ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ທຸກໆຂໍ້​ຕົກລົງ​ອັນ​ກ່ອນໆນັ້ນໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ.”

​ແຕ່​ວ່າ ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງທ່ານຄັນທຣີ​ແມນ ແມ່ນວ່າ ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ​ພ້ອມແລ້ວ

ທີ່ຈະ​ສ່ຽງ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນກັບເກົາຫຼີ​ເໜືອ​

ທີ່ຈະ​ລົ້ມ​ເລີກ​ໂຄງການ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ. ນັກວິ​ໄຈ​ບາງ​ຄົນ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ຄຸ້ມຄ່າທີ່​ຈະ​ມີ​

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດໃດໆ ​ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມຫ​ວັງ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ​ຄວາມສຳເລັດ​