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ພວກນັກ​ວິເຄາະ ເຫັນວ່າ ຜູ້ມາຮັບໜ້າທີ່ ແທນ ທ. ທິລເລີສັນ ມັກນະໂຍບາຍໃຊ້ກຳລັງ ໃກ້ຄຽງ ທ່ານທຣຳ

Analysts See Tillerson's Replacement As More Hawkish, Closer to Trump
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Analysts See Tillerson's Replacement As More Hawkish, Closer to Trump

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ລິງໂດຍກົງ

ການ​ປົດລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະຣັດ ທ່ານ​ເຣັກສ ທິລ​ເລິ​ສັນອອກ​ ຫຼັງ​ຈາກ
ພຽງ​ປີກ​ວ່າ​ໆ ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ຢ່າງ​
ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ແຕ່​ວ່າ ວິທີ​ແລະຈັງ​ຫວະຕ່າງຫາກ ທີ່ເປັນເລື່ອງ​ສຳຄັນ. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ເລື່ອງ
ເລິກ​ລັບຫຽັງ​ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍໂນ​ລ ທຣຳ ​ກັບຫົວໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​
ຂອງ​ເພິ່ນ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນແລະ​ມຸມ​ມອງ​ທີ່ລົງ​ຮອຍ​ກັນ ​ໃນນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຫຼາຍເລື່ອງ ​ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ​ກໍແມ່ນ​ໄດ້​ໄລ່​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຫຼາຍຄົນ
​ອອກໄປ​ແລ້ວ.

​ແຕ່ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່ວ່າ ທ່ານ​ທິລ​ເລີ​ສັນ ​ໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນ​ຖື​ກໄລ່ອອກໂດຍທາງທຣີດ​ເຕີຂອງ
ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ຕອນເຊົ້າ ນຶ່ງ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກກັບ​ຄືນ​ມາ​ ຈາກ​ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ອາ​ຟຣິກາຢ່າງ​
ເປັນ​ທາງ​ການນັ້ນ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມອົກ​ສັ່ນ​ຂວັນ​ເສຍຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ​ ຈະນຳ​ລາຍ​ອຽດຈາກນັກ​ຂ່າວຂອງວີ​ໂອ​ເອ ສລາ​ຕິ​ການ ​ໂຮກ (Zlatica Hoke)​ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ
​ໃນ​ອັນດັບຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ພວກນັກ​ວິຈານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດທ່ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກ​ປົດ​ອອກພາຍໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຣັດ​ເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່​ການ​ເບື່ອເມົາອະດີດສອດ​ແນມຣັດເຊຍ​ໃນປະເທດ​ອັງກິດ. ສ່ວນທ່່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມິດ​ງຽບ​ຢູ່ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້. ​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ອຳ​ລາ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້, ທ່ານທິລ​ເລີ​ສັນ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມອັນນຶ່ງໄປຫາ​ລັດຖະບານ​ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ເຣັກສ ທິລ​ເລີ​ສັນ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ກຳລັງ​ຈະອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່
ກ່າວ​ວ່າ “ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງໄດ້ຕີລາຄາຄືນໃໝ່​ຢ່າງ​ລະມັດລະວັງ ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ
​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ເອງ ​ແລະທົ່ວ​ໂລກທັງມວນ​. ການ​ສືບ​ຕໍ່​ກະທຳຕາມແນວທາງປັດຈຸບັນ​ ​ແມ່ນເບິ່ງວ່າ​ ​ຍິ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ໂດດດ່ຽວຕົນເອງ ​
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະພາບ​ທີ່​ບໍ່ເປັນປະ​ໂຫຍ​ດແກ່​ຜູ້​ໃດ​.”

ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ບ່ອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທິລ​ເລີ​ສັນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ ຫົວໜ້າ​
ອົງການ​ສືບ​ລັບຫຼື CIA ທ່ານ​ໄມ​ຄ ພອມພຽວ (Mike Pompeo). ອະດີດ​ນັກ​ການ​ທູດ​
ຂັ້ນ​ສູງ​ ທ່ານ ທອມ ຄັນທຣີ​ແມນ (Tom Countryman) ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ໂດຍ
​ທ່ານ​ທິ​ລເລີ​ສັນ ​ໄດ້​ບອກ​ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ ຈະຮູ້ຫຼາຍ​
ກ່ຽວ​ກັບການ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​
ທາງ​ການ​ເມືອງຂອງ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ ຄັນທຣີ​ແມນ ກ່າວ​ວ່າ “​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ
ກໍ​ຫວັງ​ວ່າ ເພິ່ນ​ອາດ​ຈະ​ສາມາດ​ໂນ້ມນ້າວໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຮັບ​ຮູ້ວ່າ ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ
​ພຽງ​ແຕ່​ບັນຫາ ​ແຕ່​ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ທີ່ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ ກະທຳ​ອັນ​ໃດ
​ອັນ​ນຶ່ງ​ ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ຕ້ານ​ພວກ​ທີ່​ປະຕິບັດ​ງານ​
ລີ້ລັບຕ່າງໆ.”

ພວກນັກວິ​ເຄາະ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ​ວ່າ ທ່ານ​ພອມພຽວ​ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ ທາງ​ດ້ານ​ການທະຫານມາ​ກ່ອນ ​ແລະ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ກໍເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ

ທ່ານ ​ເອຣີອຽລ ​ໂຄ​ເຮັນ (Ariel Cohen) ຈາກ​ສະພາ​ອັດ​ແລນ​ຕິກ (Atlantic Council)
ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນຄວາມ​ຫ້າວຫັນ ​ເຫັນແນວຄິດຂອງທຣຳຫຼາຍຂຶ້ນ ​ເຫັນສີໄມ້
ລາຍມີຂຶ້ນຕື່ມ, ​ເຫັນ​ຄວາມເປັນເອກກະພາບດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​
ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ກັບ​ປະຊາຄົມ​ສືບ​ລັບ ​ແລະ​ອື່ນໆ​ນຳ. ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​
ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ​ຍ້ອນ​ວ່າ ທ່ານ​ພອມພຽວ​ແມ່ນສັງກັດ​ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ທັງ​ເຄີຍ​ໄດ້ເປັນ
ສະມາຊິກ​ສະພາຕໍ່າ​ມາ​ກ່ອນ.”

ການສັບ​ປ່ຽນໃນ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ໜ້າກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດກັບ
ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກິມ ຈົງ ອືນ ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ໂຄງການ​ນິວ​ເຄລຍ ​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ ທີ່​ອາດ
​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນເດືອນ​ພຶດສະພາ​. ນອກນັ້ນ ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ເດືອນ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ
ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກຈະຍົກເລີກ​ການ​ຕົກລົງເລື່ອງໂຄງການນິວ​ເຄລຍ​ນາໆ​ຊາດ ກັບ​ອີຣ່ານນຳ.

ທ່ານ ທອມ ຄັນທຣີ​ແມນ (Tom Countryman) ອະດີດຜູ້​ຊ່ອຍ​ລັດຖະມົນຕີ​ການ
​ຕ່າງປະ​ເທດ ດ້ານ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ນາ​ໆຊາດ ​ແລະຫ້າມເຜີຍແຜ່ອາວຸດ​
ກ່າວ​ວ່າ “ສອງ​ຢ່າງ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄປ​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້. ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ໂລກ​ນີ້
ທີ່​ຈະ​ໂຍນ​ຖິ້ມຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ໄດ້ກະທຳ​ມາດີ​ແລ້ວນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ມາເພີ່ມໄມ້ງັດການຕໍ່​ລອງ​ກັບ​
ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ​ແທນທີ່​ຈະເປັນແນວນັ້ນ ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຖາມ​ຕົນ​ເອງ
ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງກັບ​ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຕຽມການ​ທີ່​
ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ທຸກໆຂໍ້​ຕົກລົງ​ອັນ​ກ່ອນໆນັ້ນໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ.”

​ແຕ່​ວ່າ ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງທ່ານຄັນທຣີ​ແມນ ແມ່ນວ່າ ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ​ພ້ອມແລ້ວ
ທີ່ຈະ​ສ່ຽງ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນກັບເກົາຫຼີ​ເໜືອ​
ທີ່ຈະ​ລົ້ມ​ເລີກ​ໂຄງການ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ. ນັກວິ​ໄຈ​ບາງ​ຄົນ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ຄຸ້ມຄ່າທີ່​ຈະ​ມີ​
ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດໃດໆ ​ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມຫ​ວັງ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ​ຄວາມສຳເລັດ​


The dismissal of U.S. Secretary of State Rex Tillerson after just over a year in service has not been a huge surprise, but its manner and timing was. It was no secret that U.S. President Donald Trump and his chief diplomat did not see eye-to-eye on several foreign policy issues and the president had already fired a number of his aides. But the fact that Tillerson learned he was fired from Trump's early morning tweet a day after returning from an official tour of Africa sparked consternation. VOA's Zlatica Hoke looks into reactions to Tillerson's abrupt dismissal.

Political commentators noticed that the secretary was dismissed hours after stating that Russia is responsible for the poisoning of a former Russian spy in Britain. Trump has remained silent on the subject. In his farewell speech Tuesday, Tillerson had a message for the Russian government.

REX TILLERSON, OUTGOING US SECRETARY OF STATE:
"Russia must assess carefully as to how its actions are in the best interest of the Russian people and of the world more broadly. Continuing on its current trajectory is likely to lead to greater isolation on their part - a situation which is not in anyone's interest."

Trump' choice for Tillerson's replacement is the head of the CIA Mike Pompeo. Former high ranking U.S. diplomat Tom Countryman, who was fired by Tillerson, told VOA that Pompeo likely knows a lot about Russia's interference in the U.S. political process.

TOM COUNTRYMAN, FORMER ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR INTERNATIONAL SECURITY AND NONPROLIFERATION:
"And so I hope that he may be able to convince the president not just to acknowledge that this is a problem, but for the first time to get the president to do something to defend U.S. democracy against these covert operations."

Political analysts note that Pompeo has a military education and Trump seems to work well with military officers.

ARIEL COHEN, ATLANTIC COUNCIL:
"You will see a more robust, more Trumpian, more hands on, more integrated foreign policy that will be closer with the Pentagon, with intelligence community, etc. There will still be critics because Pompeo is a partisan Republican, he's a former Congressman."

The reshuffling at the State Department comes ahead of Trump's possible May summit with North Korea's leader Kim Jong Un on denuclearization of the Korean peninsula. May is also the time when Trump says he wants to abandon an international nuclear agreement with Iran.

TOM COUNTRYMAN:
"Those two things just can't go together. There is no way in the world that throwing out a valid agreement that is working would increase your negotiating leverage with North Korea. Rather it should cause the North Korean leader to ask himself: how can I sign any agreement with a president who is prepared to break every previous agreement."

But Countryman commends the president for taking the risk, as long as he does not expect to come out of it with a comprehensive agreement on North Korea's nuclear disarmament. Some analysts say it is not worth holding a summit without a hope of achieving it.

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