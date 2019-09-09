ຮົງກົງ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຂອງ ຈີນ ແລະ ການແຍກຕົວອອກທຸກ
ຮູບແບບ “ແມ່ນຈະຖືກກຳຈັດໃຫ້ໝົດ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຊຸມນຸມກັນຢູ່ສະຖານກົງສຸນຂອງ ສະຫະລັດ
ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການນຳເອົາປະຊາທິປະໄຕມາສູ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ໜັງສືພິມ China Daily ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊຸມນຸມຂອງວັນອາທິດວານນີ້ໃນ ຮົງກົງ ແມ່ນ
ການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳລັງຕ່າງປະເທດໄດ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປະທ້ວງນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ
ໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ, ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າຜູ້ປະທ້ວງຄວນ “ຢຸດພະຍາຍາມທົດສອບ
ຄວາມອົດທົນຂອງລັດຖະບານກາງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມ
ຈະທຳຮ້າຍ ປັກກິ່ງ ດ້ວຍການກໍ່ຈະລາຈົນໃນ ຮົງກົງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍການສົ່ງຜູ້
ຮ້າຍຂ້າມແດນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຖືກດຳ
ເນີນຄະດີໃນສານທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຄອມມູນິສ.
ຄວາມໂມໂຫ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ບາງຄັ້ງການປະທ້ວງທີ່
ຮຸນແຮງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມເສລີພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າສຳລັບ ຮົງກົງ, ເຊິ່ງຖືກມອບຄືນ
ໃຫ້ການປົກຄອງ ຈີນ ໃນປີ 1997 ພາຍໃຕ້ຫຼັກການ “ນຶ່ງປະເທດ, ສອງລະບົບ.”
ຜູ້ນຳ ຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ຍົກເລີກຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການຍິນຍອມທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການສິ້ນສຸດການ
ປະທ້ວງ.
ໜັງສືພິມ China Daily ໄດ້ກ່າວໃນບົດບັນນາທິການວ່າ “ຮົງກົງ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່
ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຂອງ ຈີນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ ຄວນມີໃຜຄັດຄ້ານ,
ບໍ່ແມ່ນພວກປະທ້ວງ, ບໍ່ແມ່ນກຳລັງຕ່າງປະເທດທີ່ຫຼິ້ນເກມສົກກະປົກ.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປະທ້ວງໃນ ຮົງກົງ ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິ ຫຼື ປະຊາທິປະໄຕ.
ມັນແມ່ນຜົນຂອງການແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການຍັງຢັ້ງຂອງລັດຖະ
ບານກາງຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າອ່ອນແອນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ມັນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ການຍິນ
ຍອມທຸກຮູບແບບແມ່ນຈະຖືກກຳຈັດໃຫ້ໝົດ.”
ອົງການຂ່າວທາງການ ຊິນຫົວ ໄດ້ກ່າວໃນບົດວິຈານຕ່າງຫາກວ່າ ລະບຽບກົດຫມາຍ
ຕ້ອງຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ວ່າ ຮົງກົງ ອາດໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ແລະ ໜັກກວ່າເກົ່າ ຖ້າສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນຍັງດຳເນີນຢູ່.