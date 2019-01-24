ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງຕູ້ຢາຄຸມກຳເນີດຂຶ້ນຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກນັກສຶກສາຍິງໃນການຄວບຄຸມການຖືພາ
ໃນໄວຮຽນ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍງານນີ້ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງ ໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຢລ ຈະບໍ່ປະຕິບັດ ຄືກັນກັບໂຮງຮຽນອື່ນໆຫຼາຍສິບແຫ່ງໃນທົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາຄຸມກຳເນີດ ຜ່ານຕູ້ຈຳໜ່າຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ເພາະ
ວ່າມັນຖືກຫ້າມໂດຍກົດໝາຍລັດ.
ທ່ານນາງ ແຄເຣັນ ເອັນ ເພີດ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກການສື່ສານພາຍນອກຢູ່ຫ້ອງ
ການພົວພັນສາທາລະນະ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານອີເມລວ່າ
“ຕູ້ສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.” ປັດຈຸບັນກົດໝາຍລັດ
ຄັອນແນັກຕິຄັດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໃບສັ່ງຖືກຂາຍ ຢູ່ໃນຕູ້ພວກນີ້.”
ແຕ່ທ່ານນາງ ເພີດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຢລ ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງຢາແຜນ
B, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມັກອ້າງເຖິງ “ຢາຄຸມກຳເນີດ,” ໂດຍບໍ່ເສຍເງິນໃຫ້ພວກນັກສຶກສາ
ຢູ່ສູນສຸຂະພາບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ພ້ອມກັບເຄື່ອງຄຸມກຳເນີດແບບສອດໃສ່ມົດ
ລູກ, ເຊິ່ງແມ່ນທາງເລືອກໃນການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນອີກແບບນຶ່ງ, ແລະ ການໃຫ້ຄຳ
ປຶກສາຫາລືຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນ.
ທ່ານນາງ ເພີດ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ຜະລິດຕະພັນພວກນີ້ ໄດ້ມີຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາສຸຂະພາບມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ເຢລ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ກ່ອນທີ່ນັກສຶກສາກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ລິເລີ່ມແນວຄິດ
ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງໃຊ້ຕູ້ຢາດັ່ງກ່າວ.”
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຢລ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍໃນ ສະຫະລັດ ເພື່ອ
ຕິດຕັ້ງຕູ້ແຈກຖົງຢາງອະນາໄມ, ຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ ແລະ ນ້ຳລໍ່ລື້ນໃນເດືອນທີ່
ຜ່ານມາ. ຢາຄຸມກຳເນີດພາຍໃຕ້ຊື່ການຄ້າທີ່ວ່າ Plan B ນັ້ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 5
ວັນຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນ ເພື່ອທຳການສະກັດກັ້ນການຖືພາ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມ Yale Daily News, ນາງ ອີເລຍນາ ວາລເດສ, ນັກສຶກສາປີທີສອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຢລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ຈຸດປະ
ສົງຂອງຄວາມຄິດນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຢາ Plan B ຖືກນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໃຫ້ຢາທີ່ມີ
ໂດຍທົ່ວໄປ ສາມາດເອົາມາໃຊ້ໄດ້. ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປັນຕົວຢ່າງ ສຳລັບຕູ້ຢາເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ວ່ານັ້ນ ມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລ
ທີ່ມັນບັນຈຸສິ່ງອື່ນໆ ສະນັ້ນພວກນັກສຶກສາ ເຢລ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງອອກໄປທາງອື່ນຫາຮ້ານ
ສະດວກຊື້, ໂດຍສະເພາະພວກນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໃໝ່.”
ຢາຄຸມກຳເນີດ Plan B ຫຼື ສານຮໍໂມນທຽມ, ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືພາ
ໄດ້ເຖິງ 89 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມເວັບໄຊ Plan B One Step.
ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ຍິ່ງກິນຢາດັ່ງກ່າວໄວຊ່ຳໃດ, ມັນຍິ່ງໄດ້ຜົນດີຊ່ຳນັ້ນ.”
ອີງຕາມເວັບໄຊບໍລິສັດ Mayo Clinic, ເຊິ່ງແມ່ນເຄືອຂ່າຍການສຶກສາດ້ານສຸຂະ
ພາບທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ສານຮໍໂມນ
ທຽມ ແມ່ນທາງເລືອກນຶ່ງໃນການປ້ອງກັນ ເມື່ອການມີເພດສຳພັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ
ປ້ອງກັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຮໍໂມນຕ່າງໆຄື ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຢາຄຸມກຳເນີດທີ່ກິນປະຈຳ
ວັນ ແລະ ປົກກະຕິ, ຫຼື ອຸປະກອນໃນມົດລູກ.
ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວອະທິບາຍວ່າ “ຢາຄຸມກຳເນີດສາມາດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ ຖ້າເຈົ້າ
ມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ. ຢາຄຸມກຳເນີດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການຖືພາທີ່ຕິດແລ້ວ
ຢຸດໄດ້. ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຈະໄດ້ຜົນດ້ວຍການເລື່ອນເວລາ ຫຼື ປ້ອງກັນການຕົກໄຂ່. ຢາ
ນີ້ບໍ່ຄືກັບຢາແທ້ງລູກ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ RU-486 ຫຼື ຢາແທ້ງລູກ, ເຊິ່ງມັນ
ຈະທຳລາຍການຖືພາທີ່ໄດ້ເລີ່ມແລ້ວ, ເປັນຂັ້ນຕອນໄຂ່ທີ່ມີນ້ຳເຊື້ອແລ້ວໄປຕິດຢູ່ຝາ
ມົດລູກ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈະເລີນພັນແລ້ວ.”
ການສຳຫຼວດທີ່ດຳເນີນໂດຍສະມາຄົມສຸຂະພາບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເມຣິກັນ ໃນ
ປີ 2015 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທະຍາຄານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຖືກສຳຫຼວດ
79 ເປີເຊັນນັ້ນ ໄດ້ສະໜອງຢາ Plan B ຫຼື ຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນທີ່ບໍ່ມີໃບສັ່ງໃຫ້
ນັກສຶກສາ ຜ່ານການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບນັກສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລາຍຊື່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ສະໜອງສານຮໍໂມນທຽມ ໃນຕູ້ຢານັ້ນແມ່ນກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງ
ງຽບໆ, ລວມທັງວິທະຍາຄານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຈາກໃຫຍ່ຫານ້ອຍ,
ແລະ ຖືກຜັກດັນ ຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງນັກສຶກສາ. ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາລິຟໍເນຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາທມຸດ ແລະ ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ສແຕນຝອດ ກໍລວມຢູ່ໃນຜູ້ລິເລີ່ມນັ້ນ.
ການສຳຫຼວດໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 75 ເປີເຊັນ
ທີ່ຖືກຖາມໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ພະແນກສຸຂະພາບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ເຢລ ສະເໜອງຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ ເຈັດມື້, 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,
ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັກສືພິມ Yale Daily News.
ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳການຢາ ເຕວາ ຈຳກັດໄດ້ຂາຍຢາ Plan B One Step ແລະ
ຜະລິດຕະພັນຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນໃຫ້ບໍລິສັດ Foundation Consumer
Healthcare ໃນຍອດຂາຍ 675 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2017. ຢາຄຸມກຳເນີດ, ເຊິ່ງກ່ອນ
ໜ້ານີ້ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາຈາກທ່ານໝໍນັ້ນ, ໄດ້ມີຈຳໜ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງການໃບສັ່ງ ສຳລັບ
ແມ່ຍິງອາຍຸ 17 ປີ ຫຼື ສູງກວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງຈະບໍ່ຈຳໜ່າຍຢາ
ໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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