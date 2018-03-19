ເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຝົດເດືອດ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະເໜີການເກັບພາສີເຫລັກກ້າ ແລະ
ອາລູມີນຽມ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຝົດເດືອດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕາມ
ສາຍພັກ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເປັນການ
ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພວກຄົນງານຊາວອາເມຣິກັນຫຼືວ່າການເລີ້ມຕົ້ນຂອງສົງ
ຄາມການຄ້າ? ລາຍການພລັກອິນຂອງວີໂອເອກັບ ກຣີຕາແວນ ຊັສເຕີເຣັນ ແມ່ນຈະ
ພິຈາລະນາເບິ່ງຜົນດີ ຜົນຮ້າຍ ຜົນກະທົບ ແລະປະຫວັດຂອງການເກັບພາສີສິນຄ້າຂາເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ທີ່ໂຈນ ເດີລູກາ ລາຍງານຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຊັນດຳລັດການເກັບພາ ສີ ຂອງ
ເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽນ ທີ່ນຳເຂົ້າ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການ ສ້າງກຳປັ່ນຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງເຮືອບິນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງເຄື່ອງ
ອຸບປະກອນກອງທັບຂອງພວກເຮົາດ້ວຍເຫລັກກ້າ ພ້ອມດ້ວຍອາລູມີນຽມຈາກ
ປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ໂດຍອ້າງເຫດຜົນທີ່ຈຳເປັນ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານທຣໍາ ຈຶ່ງໄດ້
ຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາກຳນົດການເກັບພາສີດັ່ງກ່າວ.
ໃນລາຍການ ພລັກອິນຂອງວີໂອເອ ກັບກຣີຕາ ແວນ ຊັສເຕີເຣັນ ລັດຖະມົນຕີການ
ຄ້າ ທ່ານວີລເບີ ຣອສ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄຳວ່າ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານຣອສ ກ່າວວ່າ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນຮວມທັງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກງານ ຮວມທັງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນການສືບຕໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງອຸດສາຫະກຳ ຮວມທັງອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ຄົນທຳມະດາສາມັນ ຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ
ແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ວ່່າທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນພວກທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດບາງຄົນ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງພວກເຮົາກ່າວຊ້ຳ
ແລ້ວກ່າວອີກວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”
ທ່ານຣອສໂຕ້ຖຽງວ່າ ການເກັບພາສີ ອາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີວຽກການເພີ້ມຕື່ມ ແລະຂະ
ຫຍາຍໂຕໃນການຜະລິດເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ໃນຂະນະທີ່ມີຜົນກະ ທົບທີ່
ຈຳກັດ ຕໍ່ບັນດາອຸດສາຫະກຳສະຫະລັດ ທີ່ກາງຕໍ່ເຫລັກກ້າ.
ທ່ານວີລເບີ ກ່າວວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານດຳເນີນການຈົນສຸດຂີດ ແລະ
ເກັບພາສີເຫລັກກ້າທັງໝົດເຕັມ 25 ເປີເຊັນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແລະຖ້າທັງໝົດໄດ້ຮວມເຂົ້າໃສ່ລາຄາຂອງລົດແລ້ວ ມັນຈະ"ເປັນສີ່ໂດລາຕໍ່ເດືອນໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່
ລົດຄັນນຶ່ງ. ເພາະມັນເປັນຈຳນວນ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຫວ່າງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ. ພ້ອມທັງໃນປັດຈຸບັນນີ້
ເສດຖະກິດກຳລັງເຂັ້ມແຂງແທ້ໆ.”
ທ່ານມິຕຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງ ກ່າວວ່າ “ມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ໃນບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກກັນ ທີ່ວ່າເລື່ອງດັ່ງ
ກ່າວນີ້ອາດກາຍເປັນສົງຄາມການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ແລະບັນດາສະມາ ຊິກຫຼາຍ
ຄົນຂອງພວກເຮົາ ກຳລັງສົນທະນາກັບລັດຖະບານວ່າ ມັນຢູ່ໃນຂອບ ເຂດທີ່
ກວ້າງຂວາງປານໃດ ອາດຮ້າຍແຮງປານໃດ. ແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນລະ
ດັບສູງ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງ ຕໍ່ອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງ ການ
ຟື້ນໂຕຄືນຂອງເສດຖະກິດ."
ການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ ສົ່ງເຫຼັກກ້າເຂົ້າມາຂາຍໃນສະຫະລັດເກືອບ 90 ເປີເຊັນ
ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການເກັບພາສີ. ແຕ່ວ່າ ຢູໂຣບ ແລະເອເຊຍ
ບໍ່ໄດ້ຮັບຍົກເວັ້ນ. ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າທ່ານໄມຄ໌ ບອສຕ໌ ໂຕ້ຖຽງວ່າ ຈີນຕ້ອງຫລຸດ
ການຜະລິດລົງ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຂ່ງຂັນກັນໄດ້.
ທ່ານບອສຕ໌ ກ່າວວ່າ “ມາເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງ. ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຜະລິດ
ເຫລັກກ້າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜະລິດຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ແລະບັນດາ
ປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ກໍສົ່ງເຂົ້າມາຂາຍ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດພວກເຮົາ."
ທ່ານເຈກັບ ຟັງກ໌ ເຄີກາຣດ໌ ຈາກສະຖາບັນເສດຖະກິດສາກົນພີເຕີສັນ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ກັບການດຳເນີນການໂດຍພຽງຝ່າຍດຽວຕາມລຳພັງ.
ທ່ານເຄີກາຣດ໌ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບັນຫາກໍຄືວ່າ ມັນຮ່ອງຮອຍຂອງຫຼາຍ
ຝ່າຍເພື່ອພະຍາຍາມຫລຸດຜ່ອນການຜະເລີດເກີນຂອບເຂດຂອງຈີນ. ມັນແມ່ນ
ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຄົນທຳອິດ ທີ່ຮັບຮູ້ຕໍ່ເລື່ອງນີ້.
ແຕ່ມັນເປັນວິທີການຮັບມືຂອງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນ ເປັນໂອ
ກາດດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ.”
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດໂດຍສະຫະລັດ ເຊັ່ນ ລົດຈັກຮາເລ ເດວິດສັນ ເປັນເປົ້າໝາຍຕໍ່
ການເກັບພາສີ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ. ແຕ່ທ່ານຣອສ ຄິດ
ວ່າ ຜົນກະທົບຈະມີໜ້ອຍສຸດ.
ທ່ານຣອສ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນຈຳນວນເທົ່າໃດ? ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເປັນຜະລິດຕະ
ພັນປະມານ ສາມພັນລ້ານຫ້າແສນໂດລາ. ສາມພັນລ້ານເຄິ່ງແມ່ນ .2 ເປີເຊັນ
ຂອງຍອດພະລິດຕະພັນຮວມ ຫຼື GDP ຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບເສດຖະກິດຂອງ
ພວກເຮົາທັງໝົດ ມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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