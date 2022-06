ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງສ​ຣີ​ລັງ​ກາ ​ກ່າວ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ມີ​ໜີ້​ສິນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ໄດ້ “ພັງ​ທະ​ລາຍລົງ” ​ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ເຊື້ອ​ໄຟ ແລະ​ໄຟ​ຟ້າມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກບັນ​ດາປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫ້​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ຢູ່ນັ້ນ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຣາ​ນິ​ລ ວິກ​ເຣ​ມີ​ສິງ​ເຫ (Ranil Wickremesinghe) ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ ​ຂອງສ​ຣີ​ລັງ​ກາ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ “ພວມ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງໄປ​ກວ່າ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ແກັ​ສ ໄຟ​ຟ້າ ແລະ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ.

ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ຢ່າງ​ຊິ້ນ​ເຊີງ.” ນອກນັ້ນທ່ານ​ວິກ​ເຣ​ມີ​ສິງ​ເຫຍັງ​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສ້າງ​ຄວາມ ທຸ່ນ​ທ່ຽງໃຫ້ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊື້​ເຊື້ອ​ໄຟ​ເພື່ອ​ນຳເຂົ້າ ແມ່ນ​ແຕ່​ດ້ວຍ​ເງິນ​ສົດ ຍ້ອນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ໜີ້​ສິນ​ຫຼາຍ​ໂພດ. ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ​ພວມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ອົງ​ການກອງ​ທຶນ​ສາ​ກົນ IMF ເພື່ອ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຊຶ່ງ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້ານີ້.

Sri Lanka's prime minister says its debt-laden economy has "collapsed" after months of shortages of food, fuel and electricity. In comments underscoring the country's dire situation as it seeks help from international lenders, Prime Minister Ranil Wickremesinghe told Parliament the South Asian country is "facing a far more serious situation beyond the mere shortages of fuel, gas, electricity and food. Our economy has completely collapsed." Wickremesinghe is also the finance minister tasked with stabilizing the economy. He said Sri Lanka cannot purchase imported fuel, even for cash, due to heavy debt owed by its petroleum corporation. The country is negotiating with the International Monetary Fund on a bailout, with a preliminary agreement expected next month.