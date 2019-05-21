ໄຟປ່າມັກຈະຖືກພົບເຫັນໂດຍຄົນຂັບເຮືອບິນ, ຄົນຂັບລົດ ຫຼື ພວກສິ້ງຊອມເບິ່ງ ຢູ່ຫໍ
ສັງເກດການ, ແຕ່ກໍຖືກພົບເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຊັນເຊີທາງໄກເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງມັນຈະແຈ້ງ
ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້ວ່າ ມີໄຟປ່າກຳລັງແຜ່ລາມຢູ່. ນັກຂ່າວ ໄມຄ໌ ໂອຊັລລີວັນ ລາຍ
ງານມາຈາກນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ, ກ່ຽວກັບ ລະບົບກ້ອງ ຢູ່ເທິງພື້ນດິນຊະນິດ
ໃໝ່ ແລະ ດາວທຽມໃນອະວະກາດ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດານັກດັບເພີງ ຕິດຕາມໄຟປ່າ,
ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກ້ອງຖ່າຍໄລຍະໄກໜ່ວຍນຶ່ງ ໄດ້ຖ່າຍຮູບເອົາໄຟໄໝ້ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ
ກາຍນີ້ ໃນຮ່ອມພູໃກ້ກັບນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ, ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ເສັ້ນທາງ
ເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມທີ່ສຳຄັນ. ມັນໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ຮູ້.
ທ່ານ ທຣອຍ ຈາກອົງການ ເອດິສັນ ຄາລິຟໍເນຍໃຕ້ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເອົາ
ໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວບຄຸມກ້ອງ, ຊີ້ມັນໄປໃສ່ບ່ອນໄຟໄໝ້, ເອົາມັນໄປໃຫ້ຜູ້
ຄວບຄຸມເຫດການ ແລະ ເອົາໃຫ້ລາວເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ລາວ
ກໍໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສັ່ງໃຫ້ເຮືອບິນບັນທຸກນ້ຳ ປ່ອຍນ້ຳລົງ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.”
ກ້ອງຖ່າຍໄລຍະໄກຫຼາຍກວ່າ 100 ໜ່ວຍ ຢູ່ເທິງຍອດພູ ຈະສະໜອງພາບ 60 ເປີເຊັນ
ຂອງເຂດບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານັ້ນ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍໜ່ວຍຈະຕາມມາອີກ,
ທຸກໜ່ວຍຈະຖືກຕິດຕາມ, ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີສະພາບອາກາດຢູ່ເທິງດິນ, ຢູ່ໃນ
ສູນປະຕິບັດການແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດ ເອດິສັນ ຄາລິຟໍເນຍໃຕ້, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດບໍລິ
ການໄຟຟ້າສາທາລະນະ.
ໄຟໄໝ້ຢູ່ທີ່ນີ້, ຄືກັບໄຟທີ່ໄໝ້ຢູ່ເທິງ ແລະ ລຸ່ມເຂດຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະ
ລັດ ນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ໄຟໄໝ້ທີ່ທຳລາຍລ້າງຫຼາຍທີ່ສຸດ 10 ຄັ້ງຈາກ 20
ຄັ້ງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ ບຣາຍອັນ ເຈິນ, ຈາກບໍລິສັດ ເອດິສັນ ຄາລິຟໍເນຍໃຕ້ ກ່າວວ່າ “ສະພາບອາກາດ
ແມ່ນກຳລັງປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາມີໄພແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍປີ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ເຫດການນີ້, ເຊິ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍລ້ານຕົ້ນໃນທົ່ວລັດ ຕາຍ ຫຼື ອ່ອນແອລົງຍ້ອນເຊື້ອໂຣກ. ພວກ
ເຮົາຍັງມີປະຫວັດ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການປາບປາມໄຟໄໝ້ ເຊິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປ່າ
ໄມ້ຂອງພວກເຮົາອຸດົມສົມບູນ.
ແລະ ປະຊາຊົນກໍອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບເຂດປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ, ບ່ອນຕ່າງໆຄື ພາຣາໄດສ໌, ເປັນ
ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍໄຟປ່າໃນເດືອນພະຈິກ
ທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສາຍໄຟຟ້າຂອງບໍລິ
ສັດ ແກັສ ແລະ ໄຟຟ້າ ປາຊີຟິກ, ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ວ່ານັ້ນ.
ອົງການອະວະກາດ NASA ກໍໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງໄຟປ່າຈາກທ້ອງຟ້າ ແລະ ອະວະກາດ
ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ວິນສ໌ ແອມໂບຣເຊຍ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າ Ames ຂອງອົງການ NASA ກ່າວວ່າ
“ການສຳຫຼວດດ້ວຍເຮືອບິນ, ແນ່ນອນ, ຈາກເຮືອບິນທີ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນ
ຂັບ ໃນບາງກໍລະນີ, ແຕ່ຕົ້ນຕໍແລ້ວໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພາບລວມຈາກທົ່ວໂລກ, ສັງເກດ
ເບິ່ງການສຳຫຼວດຈາກໂຄງສ້າງຂອງພວກເຮົາຢູ່ດາວທຽມ ທີ່ອົງການ NASA ກັບອົງ
ການອື່ນໆ ເຊັ່ນ ອົງການອະວະກາດ ຢູໂຣບ.”
ຂໍ້ມູນຈະຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນເກີດໄຟໄໝ້, ຕອນໄຟກຳລັງໄໝ້ ແລະ ຫຼັງຈາກເກີດໄຟປ່າ.
ທ່ານນາງ ນາຕາຊາ ສຕາວຣອສ ຈາກຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານຂັບເຄື່ອນຈະຫຼວດຂອງ
ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການກວດຈັບໄຟໄໝ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງ
ໄວ. ພວກເຮົາສາມາດທຳການສັງເກດຊະນິດຂອງພືດພັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ແລະຫຼ້າສຸດນີ້ ພວກ
ເຮົາໄດ້ມີອຸປະກອນທີ່ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປເທິງສະຖານີອະວະກາດສາກົນເອີ້ນວ່າ ເຈໄດ.”
ມັນຈະວັດແທກລະດັບຊີວະມວນ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຝຸ່ມໄມ້ທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ.
ໄຟແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ.
ແຕ່ການທີ່ລະດູໄຟໄໝ້ໄດ້ແກ່ຍາວອອກໄປກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານັ້ນ,
ເຊັນເຊີທາງໄກ ແມ່ນເຄື່ອງມື ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ສຳລັບບັນດານັກດັບເພີງທີ່ຈະຮັບມື
ກັບສິ່ງທ້າທາຍນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ