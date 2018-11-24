ຄະນະເຈລະຈາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼືອີຢູ ໄດ້ພົບປະໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອທົບທວນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບຮ່າງສົນທິສັນຍາ ໃນການຖອນຕົວ ຂອງອັງກິດ ອອກຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນ ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວຂອງອັງກິດແຕ່ໃນຊົ່ວໂມງທີ 11 ຂອງການເຈລະຈາ ສະເປນໄດ້ທວງໃຫ້ຄ້ຳປະກັນ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ຂອງຈີບຣາລຕາ.
ສະເປນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະຄັດຕິດໃສ່ຄຳປະກາດ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອັງກິດ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ອະນາຄົດ ຂອງເຂດ ຈີບຣາລຕາ ທີ່ໄດ້ຖືກໂອນໃຫ້ອັງກິດໃນປີ 1713 ແຕ່ຍັງອ້າງກຳມະສິດໂດຍສະເປນນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃນການເຈລະຈາໂດຍກົງ ລະຫວ່າງມາດຣິດ ແລະລອນດອນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເປນ ທ່ານເປໂດຣ ຊານເຈສ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ອັງກິດ ແລະສະເປນ “ຍັງຫ່າງໄກກັນຫຼາຍ” ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແລະ “ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ພວກເຮົາຈະໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງໃນການຖອນໂຕຂອງອັງກິດ.”
ຫົວໜ້າຜູ້ປົກຄອງຂອງອັງກິດ ຢູ່ເຂດຈີບຣາລຕາ ທ່ານເຟບຽນ ພີຄາໂດ ໄດ້ຕຳໜິຄຳຮຽກຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງສະເປນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຈີບຣາລຕາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະພົວພັນໂດຍກົງກັບສະເປນຕໍ່ບັນຫານີ້.”
ທ່ານພີຄາໂດ ກ່າວຕ່ອົງການຂ່າວບີບີຊີວ່າ “ສະເປນແມ່ນປະຕູຕົວຈິງແລະພູມສາດ ໄປສູ່ຢູໂຣບຂອງເຂດຈີບຣາລຕາ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນມໃດໆທີ່ພວກເຮົາຈະຖືກໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຕະເຈລະຈາ.”
ໂຄສົກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອງເກີລາ ເມີເກີລ ກ່າວວ່າ ຕົນຫວັງວ່າຄະນະເຈລະຈາ ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນ.
ທ່ານສເຕັຟເຟັນ ຊາຍເບີດ ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນພວມໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ກະກຽມ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປບຣັສເຊີລສ໌.
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