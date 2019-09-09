ປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ຢ່າງໜັກ ໄດ້ຫລາຍວັນມາແລ້ວ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ມີລົມພາຍຸທີ່ພັດເຂົ້າມາຫາຫວຽດນາມ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຫາ ກາງອາທິດແລ້ວນີ້. ປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳໄດ້ຫລຸດລົງແດ່ແລ້ວ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນຫລາຍບ້ານກໍຍັງບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປຫາບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ເທື່ອ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າບໍ່ພຽງເຮືອນຊານຍັງເພພັງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນບາງເຂດເຊັ່ນໃນເຂດເມືອງກະລືມ ແຂວງເຊກອງຜູ້ຄົນກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໝູ່ບ້ານຂອງຕົນໄດ້ຍ້ອນຫົນທາງຖືກທຳລາຍ ແລະຂົວຫັກອີກດ້ວຍ.
ຫຼາຍກວ່າ 200 ໝູ່ບ້ານໃນປະມານ 19 ເມືອງຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ກໍຄືແຂວງສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື, ມາຮອດວັນສຸກ, ວັນທີ 6 ກັນຍາທີ່ຜານມານີ້ ຖືກນໍ້າຖ້ວມມາໄດ້ຫລາຍວັນແລ້ວ.
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດຂອງລາວບອກວ່າ: ເຫດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເກີດມາຈາກພະຍຸຄາຈີກິ (KAJIKI) ຫົວທີ 14 ທີ່ພັດຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ເຂົ້າ ມາທາງຕາເວັນອອກ ຂອງຫວຽດນາມ ຜ່ານພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ ຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ ຖ້ວມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຢ່າງໄວວາ ແລະໜັກໜ່ວງ.
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດຂອງລາວບອກວ່າ: ເຫດນ້ຳ
ຖ້ວມຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ໃນຄັ້ງ ແມ່ນເກີດພະຍຸຄາຈີກິ (KAJIKI) ຫົວທີ 14 ທີ່ພັດຜ່ານທະ
ເລຈີນໃຕ້ເຂົ້າມາທາງຕາເວັນອອກຂອງຫວຽດນາມ ຜ່ານພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງ
ລາວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມີລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ
ຖ້ວມບ້ານເຮືອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວຢ່າງໄວວາ ແລະ
ໜັກໜ່ວງ.
ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ສິງຫາເປັນຕົົ້ນມາຝົນຕົກໜັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າປ່າ ໄຫຼນອງບວກ ໃສ່ກັບແມ່ນໍ້າເຊໂດນທີ່ຍຶ່ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳ ກະຈາຍໄຫຼໄປຖ້ວມເຮືອນຊານ
ໄຮ່ນາ ຕາກ້າ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນ ຫຼາຍໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດແຄມແມ່ນໍ້າເຊໂດນ ແລະ
ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງລວມມີປະມານ 70 ບ້ານຢູ່ໃນແຂວງສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ ໃນວັນ
ທີ 5 ກັນຍາຜ່ານມາ. ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກຢູ່ໃນສອງແຂວງທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເຂດ
ບ້ານບົວ ລະພາ, ບ້ານໂອກາດໃນເມືອງຄົງເຊໂດນ, ແລະບ້ານວາປີໃນເມືອງວາປີ ແລະ
ຫລາຍບ້ານໃນເມືອງ ສາລະວັນ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ ລວມໄປເຖິງໃນ
ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແລະເມືອງປາກເຊໃນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ອີກດ້ວຍ, ອີງຕາມລາຍງານ
|ຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະສຫະວັດດີການສັງຄົມຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ໃນແຂວງສາລະວັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ກໍໄດ້ຄືບຄານໄປຫາແຂວງ
ອັດຕະປື ແລະເຊກອງຂອງລາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງການການໃຫ້ສໍາພາດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງ
ໃນແຂວງ ເຊກອງ ທີ່ກ່າວໃນວັນທີ 06 ເດືອນກັນຍາວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງເຊກອງ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກ ໜັກນັບ ແຕ່ວັນທີ 30
ເດືອນສິງຫາ 2019, ມີຝົນຕົກໜັກຕະຫຼອດວັນທີ 2,3, 4 ເດືອນກັນຍາ, 2019 ນໍ້າຈຶ່ງໄດ້
ຍຶ່ງຂຶ້ນ ແລະ ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະສວນ, ໄຮ່ນາ, ໃນເຂດເມືອງກະລືມ, ເມືອງ
ດັກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ. ສ່ວນແຂວງອັດຕະປືແມ່ນເມືອງສະໝານໄຊ ແລະເມືອງສາມັກຄີໄຊ
ຖ້ວມ ໜັກກ່ວາໝູ່. ພິເສດແມ່ນມີຂົວຫັກໃນເຂດເມືອງກະລືມ. ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດໄປ
ມາຫາສູ່ກັນໄດ້ ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະສ້ອມແປງ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ວັນທີ 06 ເດືອນ ກັນຍານໍ້າໄດ້
ຄ່ອຍໆລົດລົງແລ້ວ, ສ່ວນຄວາມ ເສຍຫາຍແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່”
ເຫດນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຫລາຍບ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບ້ານ
ຄີລີ, ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຕ້ອງພາກັນຫລົບໜີຈາກບ້ານເຮືອນໄປ
ຢູ່ເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ສູງເນີນກວ່າ ດັ່ງທີ່ທ່ານດ່ອນ ປະຊາຊົນ ບ້ານຄີລີ ເມືອງຊະນະ
ສົມບູນ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກລາຍງານຢູ່ໃນການຖ່າຍວີດິໂອເອົາເຫດການ
ສົດໃນວັນທີ 5 ກັນຍາຜ່ານມາວ່າ ການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຂອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະລະດັບນ້ຳໃນເມືອງປາກເຊແມ່ນຂຶ້ນສູງ ແລະລົ້ນໄປຖ້ວມ
ຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
“ອັນນີ້ແມ່ນສະພາບ ເນາະເຫດການສົດ ຖືວ່າລະດັບນ້ຳໜີ້ແມ່ນລົ້ນຊິຂ້າມ ກະຂ້າມ
ເສັ້ນທາງແລ້ວບ່ອນມສະໜາມແດງນີ້ຖືວ່າ ລ່ວງກັນແລ້ວ ຖ້ວມແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້
ຖ້ວມໂອລະຫົນແລ້ວ ຊຶ່ງວ່າການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຂອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວປັດຈຸບັນນີ້ ເນາະ. ຖືວ່າລົດລາວໜີ້ ເຕັມເສັ້ນທາງເລີຍປັດ
ຈຸບັນນີ້ແມ່ນລາຍງານສະພາບເຫດການສົດໆ ເນາະ."
ສະຫລຸບແລ້ວ ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 200 ໝູ່ບ້ານໃນທັງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວກຳລັງໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກເຫດນ້ຳຖ້ວມຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແລະມາຮອດວັນທີ 6 ກັນ
ຍາຜ່ານມາ ນໍ້າເລີ້ມຫຼຸດລົງຢ່າງຊ້າໆ ແຕ່ປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍໜີອອກຈາກບ້ານ ກໍຍັງບໍ່ທັນສາ
ມາດກັບຄືນໄປຫາບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ເທື່ອ.
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