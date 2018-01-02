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ເກົາຫຼີໃຕ້ ສະເໜີວ່າ ໃຫ້ມີການສົນທະນາ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຂ່ງຂັນກິລາ ໂອລິມປິກ ລະດູໜາວ

ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ສະໜາມແຂ່ງຂັນກິລາ ໂອລິມປິກ ລະດູໜາວທີ່ເມືອງ ພຽງຈາງ ປະເທດເກົາຫີຼໃຕ້

ເກົາຫີຼໃຕ້​ໄດ້​ສະ​ເໜີໃຫ້​ມີ​ການ​ສົນທະນາ​ລະດັບ​ສູງ ກັບ​ຄູ່​ສັດຕູ​ທີ່​ຂົມ​ຂື່ນ​ເກົາຫີຼ​ເໜືອ
ກ່ຽວກັບ​ການ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທີ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ຈະເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ
​ເກົາຫລີ​ໃຕ້.

ລັດຖະມົນຕີ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ຊາດ ທ່ານ​ໂຈ ມີ​ຍຸງ-ກີ​ອົງ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າໂຊ​ລ ຕ້ອງ
ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ນັກ​ການ​ທູດ​ເກົາຫີຼ​ເໜືອ ໃນນຶ່ງ​ອາທິດ​ພໍດີ ​ຢູ່​ທີ່​ໝູ່ບ້ານສະຫງົບ
ເສິກປານ​ມຸນ​ຈອມ ຕັ້ງ​ຢູ່​ເຂດ​ປອດ​ທະຫານ ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ເກົາ

ຫ​ີຼ​ເໜືອ ​ແລະ​ເກົາຫີຼໃຕ້. ການ​ປະຊຸມ​ນີ້ ຈະ​ເປັນ​ການ​ສົນທະນາ​ຂັ້ນ​ສູງ ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​
ລະຫວ່າງ​ໂຊ​ລ ​ກັບ​ພຽງ​ຢາງ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນທັນວາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຊາວເກົາຫີຼໃຕ້ ກຳລັງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະຖານີລົດໄປ ຊຶ່ງ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶ່ນ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ກຳລັງຖະແຫລງໃນວັນປີໃໝ່ 2018.
ຊາວເກົາຫີຼໃຕ້ ກຳລັງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະຖານີລົດໄປ ຊຶ່ງ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶ່ນ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ກຳລັງຖະແຫລງໃນວັນປີໃໝ່ 2018.

​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ໂຊ​ລ​ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກ​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫີຼ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ
​ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ຖະ​ແຫລ​ງໃນວັນປີ​ໃໝ່​ປະຈຳ​ປີ ທີ່ປະກາດ​ວ່າ ​ທ່ານ​ກຳລັງ​ພິຈາລະນາ ທີ່​ຈະ
ສົ່ງທີ​ມ​ເຂົ້າຮ່ວມກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ ໃນເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ທີ່ ​ນະຄອນ​ພຽງ​ຈາງ.

ປະທານາ​ທິບໍດີເກົາຫີຼໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ເຈ-ອິນ ​ມີຄວາມ​ຍິນ​ດີ ​ກັບ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ
​ກິມ ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົນທະນາ​ກັນ​ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ຈັນ ​ແຕ່ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປັບປຸງ
ຄວາມ​ສຳພັນໃດໆ​ ຢູ່​ໃນເກົາຫີຼ​ເໜືອ ​ແລະເກົາຫິຼ​ໃຕ້ ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນເງື່ອນໄຂທີ່ຕິດຕາມ
ມາ​ດ້ວຍ​ການ​ປະລະໂຄງການອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ພຽງຢາງ.

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