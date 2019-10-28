ການເຈລະຈາ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ທີ່ກວມລວມ 16 ປະເທດ ແລະຫຼັກການປະຕິບັດ ສຳລັບເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ເປັນເລື້ອງຖົກຖຽງກັນທີ່ຮ້ອນແຮງ ນັ້ນ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນເວທີກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນຳອາຊຽນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໃນເດືອນໜ້າຈະມາເຖິງນີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳທັງໝົດ ຂອງ 10 ປະເທດ ສະມາຊິກ ສະມາຄົມປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ແມ່ນມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມປະເທດ ປະຈຳທ້າຍປີ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2 ຫາ ວັນທີ 4 ຂອງເດືອນພະຈິກ ພ້ອມດ້ວຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊີນໂຊ ອາເບະ ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານຫລີ ເກີຈຽງ . ຄາດໝາຍວ່າ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູແຕເຣັສ ແລະຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ອົງການກອງທຶນສາກົນ ທ່ານນາງ ຄຣິສຕາລີນາ ຈໍຣຈີວາ ກໍຍັງຈະມາຮວມນຳດ້ວຍ.
ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດ ຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດໄທ ໄດ້ເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ ກໍຫວັງວ່າ ຈະປິດວາລະການເປັນປະທານລົງ ດ້ວຍການເຈລະຈາ ໃນເລື້ອງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຮອບດ້ານໃນຂົງເຂດ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ RCEP ທັງໝົດນັ້ນ ໃຫ້ແລ້ວເສັດ. ໃນການທຳງານ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວກຄົນບາງສ່ວນ ເຫັນວ່າ ເປັນດັ່ງກັບການໂຕ້ຕອບຂອງຈີນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຊຶ່ງການເຈລະຈາ ທີ່ລວມມີ ຈີນ ນຳດ້ວຍ ແລະໄດ້ຫັກພັງລົງ ໃນເວລາທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນໂຕອອກໄປ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຈະນຳເອົາ 10 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນທັງໝົດ ແລະ 6 ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອອສເຕຣເລຍ ຈີນ ອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ນິວຊີແລນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າມາຮ່ວມ ຊຶ່ງມັນຈະປົກຄຸມ 45 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ນຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງໂລກ ນຳດ້ວຍ.
ໂດຍ ອິນເດຍ ແລະຈີນ ຍັງຜິດຖຽງກັນ ໃນເລື້ອງຂອງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ທີ່ວ່າ “ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ RCEP ປາກົດວ່າ ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້” ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ປີເຕີ ມຳຟອດ ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ໃຫ້ການປຶກສາໃນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເມືອງ ປະຈຳ ກຸ່ມຢູເຣເຊຍ (Eurasia Group).
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ ອາຊຽນ ຫວັງວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຈະສາມາດປະກາດວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະຮັກສາໄວ້ທ່າແຮງນັ້ນຕໍ່ໄປ.”