ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນກຳລັງປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່
ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີວິທີການທີ່ຍືນຍົງ, ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີ
ເຫດຜົນທີ່ພິເສດຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອທົດສອບອິດທິພົນທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ປັກກິ່ງ, ອີງ
ຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນມາ ເປັນກອງກຳລັງນຶ່ງໃນທະເລນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ
2017 ເປັນຕົ້ນມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ສະຫະລັດ ໃນການຝຶກຊ້ອມກອງທັບ
ເຮືອຮ່ວມກັນ ລວມທັງຄັ້ງນຶ່ງຈາກວັນທີ 2 ຫາ 8 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຍັງປະກອບ
ມີກຳປັ່ນສົງຄາມຈາກ ອິນເດຍ ແລະ ຟີລິບປິນ. ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮລິຄັອບ
ເຕີ ຊັ້ນ ອີຊຸໂມະ ໄປທະເລດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017. ໃນປີນັ້ນ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການລາດຕະເວນສາມເດືອນ.
ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ອ້າງ
ເອົາເຂດແດນໃນ ທະເລຈີນໃຕ້ ນັ້ນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ກຳລັງທະ
ຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາທະເລນັ້ນ, ແຕ່ມີການ
ຂັດແຍ້ງຕ່າງຫາກກັບ ຈີນ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງອິດທິພົນຂອງ ຈີນ.
ປະຊາຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ແນ
ເປົ້າໃສ່ ຈີນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກວິເຄາະ.
ທ່ານ ຄອລລິນ ໂຄ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພທາງທະເລ ຢູ່ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ເທັກໂນໂລຈີ ນານຢາງ ໃນປະເທດ ສິງກະໂປ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານ ອາເບະ, ໂຕກຽວ ໄດ້ຮັກສາການພົວພັນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ
ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທະເລຈີນ
ໃຕ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ປັກກິ່ງ ຈະມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຊ້ທະເລຈີນໃຕ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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