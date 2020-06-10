ຈີນໃຊ້ຜັກກະລໍ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອ້າງເອົາ ກໍາມະສິດໃນ ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ຜັກກະລໍ່າທີ່ປູກຢູ່ໃນເກາະນ້ອຍໆ ທີ່ມີອາກາດຮ້ອນແຫ່ງນຶ່ງ ຈະຊ່ວຍຈີນ ໃຫ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດທີ່ກວ້າງກວ່າ ຢູ່ໃນເຂດທະເລເອເຊຍ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍການອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄົນ ໄປອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະພິສູດໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າ ດິນແດນນ້ອຍໆແຫ່ງນັ້ນ ສາມາດ ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້.
ພະນັກງານຂອງກອງທັບເຮືອຂອງຈີນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ເກັບກ່ຽວຜັກກະລໍ່າ ໄດ້ 750 ກິໂລກຣາມ ຢູ່ເກາະວູດດີທີ່ນອນຢູ່ໃນໝູ່ເກາະພາຣາແຊລຂອງເຂດ ທະເລຈີນໃຕ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມອອນລາຍ ໂກລໂບໄທມສ໌ (Global Times) ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ. ພະນັກງານດັ່ງກ່າວ
ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ “ດິນຊາຍ ໃຫ້ເປັນດິນທໍາມະດາ” ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນຢູ່ພາຍ ໃນປະເທດນັ້ນ ເພື່ອປູກຜັກກາດຂຽວບອກຈອຍ, ຜັກກະລໍ່າປີຫົວນ້ອຍແລະຜັກ ສະລັດ ພ້ອມທັງຜັກອື່ນໆອີກ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ.
ຫວຽດນາມ ແລະໄຕ້ຫວັນຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນເກາະນ້ອຍໆອັນດຽວກັນ ນັ້ນ ພ້ອມກັບທະເລ ຢູ່ຮອບເກາະເຫລົ່ານັ້ນເຊັ່ນກັນ. ຢູ່ໜ່ານນໍ້າເດີນເຮືອ ໃນ ເນື້ອທີ່ 3.5 ລ້ານກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງໃຕ້ໝູ່ເກາະເຫລົ່ານັ້ນໄປອີກ ບຣູໄນ, ມາເລ ເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີ ແຂ່ງກັບຈີນ. ລັດຖະບານຂອງ ປະເທດທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວ່າເຂດທະເລດັ່ງ ກ່າວ ມີປາຫລາຍ ແລະ ມີບໍ່ພະລັງງານຫລາຍ. ຈີນໄດ້ນໍາໜ້າ ພວກປະເທດ ອື່ນໆໃນດ້ານການເອົາທະຫານໄປປະຈໍາຢູ່ທີ່ນັ້ນນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ່າເຊື່ອກັນວ່າ ການປູກຜັກຕ່າງໆ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈີນພິສູດໃຫ້ ເຫັນວ່າ ຕົນມີການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ກັນແຫ່ງນີ້, ຊຶ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ການສະແຫວງຫາພື້ນຖານທາງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບ ການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ເພື່ອຄວບຄຸມໝູ່ເກາະພາຣາແຊລໄດ້.
“ນອກຈາກ ການໃຊ້ທະຫານແລ້ວ, ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ຍືນຍົງເພື່ອ ຈະເຮັດໃຫ້ການກ່າວອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຕົນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄດ້” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າ ຂອງ ທ່ານ ໂອໄອຊຸນ (Oh Ei Sun), ນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງຢູ່ສະຖາບັນດ້ານ ການພົວພັນສາກົນຢູ່ສິງກະໂປ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງ ນຶ່ງ ທີ່ສາມາດພັດທະນາສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໄດ້.”