ຈາກ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 99.9 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ນັບ​ໄປ​ແລ້ວ ພັກຄອງແກຣັສແຫ່ງຊາດອາຟຣິກາ ຫຼື

ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ANC ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງນຳໜ້າຢູ່

ແລະ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​ກັນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ເວລາ​ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​

ຢ່​າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຊາບ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ໃໝ່ ຈະ​ມີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​

ກັນ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນນີ້.

ພັກ ANC ໄດ້ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົ​ດ 6 ເທື່ອ ນັບ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ສິ້ນ​

ສຸດ ການ​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ຜິວ​ພັນ​ ຫຼື​ ອາ​ພາ​ແຕ່ ໃນປີ 1994.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໃນ​ປີນີ້ ແມ່​ນ​ເປັນ​ເທື່ອທຳ​ອິດ ທີ່​ພັກ ANC ໄດ້​ຊະ​ນະ​ຄະແນນ​ສຽງ

​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ ບໍ່​ຮອດ 60 ເປີ​ເຊັນ.

ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ພັກ ANC

ຍັງ​ເປັນ​ພັກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຫຼາຍກວ່າ​ໝູ່ 57 ເປີ​ເຊັນ.

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ຜ່ານ​ມານີ້ ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ທີ່ນອງ​ນັນ ແລະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ ໄດ້​ສ້າງ​ຮອຍ​ດ່າງ​ພ້ອຍ ​ໃຫ້​ແກ່​ພາບ​ພົດ ​ຂອງ​ພັກ ANC ແລະ

​ການ​ໂຕນ​ພັກ​ຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ.

ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງພັກ ANC ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ

ບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງຫຍັງ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ປາກົດອອກມາ ໃນອັນຖືວ່າ ເປັນການສູນເສຍຄວາມ

ເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ພັກ ANC.

“ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫວັງເລີຍ ບໍ່ການແປກໃຈເລີຍ ພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຄິດ ວ່າ

ຄວນຈະເປັນ ໃນຈຸດນຶ່ງໃນຊ່ວງເວລານີ້” ທ່ານເຈັສຊີ ດູອາເຕ ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່

ຂອງພັກ ANC ທີ່ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ສູນນັບຄະແນນຫຼັກ ໃນເມືອງ ປ​ຣີ​ໂຕເຣຍ

(Pretoria).

ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ພັນ​ທະ​ມິດ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປ​ະ​ໄຕ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ຫລຸດ​ລົງ ເຊັ່ນດຽວ

​ກັນໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ເກືອບ 21 ເປີເຊັນຂອງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໃນ​ການ ​

ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2014 ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຫຼາຍກວ່າ 22 ເປີ​ເຊັນ.

ສ່ວນພັກພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບດ້ານເສດຖະກິດ ນິຍົມຊ້າຍຈັດ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ ວ່າ

EFF ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີສອງ ຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນ ສຽງຫຼາຍຂຶ້ນ

ໜ້ອຍນຶ່ງ ຄືຫຼາຍກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ ​ໃນ​ປີ 2014.

ປະທານພັກ EFF ແຫ່ງຊາດ ທ່ານດາລີ ເອັມໂປຟູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວ່າ ພັກ

ຂອງທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າໃນປີ 2014 ຊຶ່ງພັກຂອງ​ທ່ານ ໄດ້ຮັບ

ຄະແນນສຽງ 6 ເປີເຊັນ ໃນການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດ ໃນການ ເລືອກຕັ້ງແຫ່ງ​ຊາດ.

ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຄາດ​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ເຫັນ​ກັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກໍຄື ການເພີ້ມຂຶ້ນໃນຄະແນນສຽງ

ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍພັກ VF Plus ທີ່ເວົ້າພາສາອາຟຣິການ ຜູ້ຊຶ່ງມີຊື່ເປັນ ພາສາອັງກິດ ວ່າ

Freedom Front Plus ນັ້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພັກດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງບ້ານເກີດ

ເມືອງນອນ ໃຫ້ແກ່ຊາວຜິວຂາວຊົນກຸຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ເວົ້າພາສາອາຟຣິການ. ພັກທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນ

ວົງການການເມືອງ ໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈໃຫ້ ພວກສັງເກດການຫຼາຍໆຄົນ ດ້ວຍ

ການຍາດມາໄດ້ ຄະແນນສຽງ 1 ເປີເຊັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2014.

With 99.9 percent of the votes counted, South Africa's legendary ruling African National Congress remains at the country's helm and is set to celebrate Saturday once the results are officially announced.The new government will be formed later this month.



The ANC has won all six parliamentary elections since the nation ended apartheid in 1994.



This year, however, is the first time the ANC has won less than 60 percent of the vote.



The election commission is expected to announce the ANC remains at the top with just 57 percent of the ballots.



In recent years, corruption scandals and the sluggish economy have tainted the ANC's image and led some voters to defect.



But top ANC officials said Friday they were undaunted by what appears to be a loss of confidence in the ANC.



"No disappointment, no surprises, we are where we thought we would be at this point in time," Jessie Duarte, deputy secretary general of the African National Congress, told reporters at the main counting center in Pretoria.



The opposition Democratic Alliance also slipped in the polls, winning almost 21 percent of the ballots.In the 2014 elections,it won more than 22 percent of the votes.



The far-left Economic Freedom Fighters, in its second national election, earned slightly more than 10 percent of the votes which is more than EFF received in 2014.