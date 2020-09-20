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ລົມກັບທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ ເທບສຸຣິນທອນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ເມືອງໂທເລໂດ ລັດໂອຮາຍໂອ

ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ ເທບສຸຣິນທອນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ທີ່ເມືອງໂທເລໂດ ລັດໂອຮາຍໂອ ແລະຫຼານນ້ອຍ

​ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາລາວ ແລງແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ພາ​ທ່ານ​ໄປ​ພົບກັບຄອບຄົວທ່ານສົມກຽດ ເທບສຸລິນທອນ ໃນເຂດເມືອງໂທເລໂດ ລັດໂອຮາຍໂອ. ໄພສານມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງ ການໂອ້ລົມກັບທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ ເທບສຸຣິນທອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສົມກຽດ ເທບສຸລິນທອນ ລຸນຫລັງອອກຈາກເມືອງລາວມາໃນປີ 1979 ແລ້ວ ທ່ານໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ທີ່ສູນອຸບົນ ໃນປະເທດ ເປັນເວລາສັ້ນໆກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ລັດຮາວາຍໃນສະຫະລັດ. ທ່ານສົມກຽດກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 1

ເຮືອນໃຫ້ເຊົາຄ້າຍໂຮງແຮມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົາຄ້າຍໂຮງແຮມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ

ເຮັດຈັ່ງໃດທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຕົກມາຢູ່ເມືອງໂທເລໂດໜີ້?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 2

ທ່ານມີອິນຟໍເມຊັ່ນຫຼືວ່າມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເມືອງໂທເລໂດໜີ້ມາກ່ອນບໍ ຫລືວ່າຈັ່ງໃດ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 3

ເປັນຮ້ານປະເພດໃດນໍທ່ານ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 4

ເລື້ອງຄອບເລື້ອງຄົວເນາະ ພວກທ່ານມາພໍ້ກັນຢູ່ໂທເລໂດບໍ ຫລືພໍ້ກັນມາແຕ່ສູນບໍ ຫລືແນວໃດເນາະທ່ານ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 5
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 5

ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍເວົ້ານຳເພິ່ນໜ້ອຍນຶ່ງເນາະ ຍານາງສົມໃຈຫັ້ນ ຢາກຖາມເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ຍິນນຳຕົວະຄຳຖາມນີ້ ເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງມາຄືງ່າຍແທ້ ມາຕົກລົງປົງ ໃຈ ແລະກາແຕ່ງງານກັນນໍ້ ອັນນີ້ຢາກໃຫ້ເວົ້າສູ່ຟັງຈັກເລັກຈັກໜ້ອຍເນາະ?

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ສຽງ ຍານາງສົມໃຈ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມໃຈ 1

ພິທີກິນແກ່ວກິນດອງນີ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິການີ້?

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ສຽງ ຍານາງສົມໃຈ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມໃຈ 2

ບັດນີ້ຢາກຖາມ ຄືມື້ກີ້ນີ້ວ່າ ຮ້ານແຟຊັ່ນຢູ່ແອລຈິນຫັ້ນ ກ່ອນຊິມາພໍ້ກັນນີ້ ເຈົ້າມີບີຊິແນັດ ມີທຸລະກິດຢູ່ແລ້ວ?

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ສຽງ ຍານາງສົມໃຈ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມໃຈ 3

ຢາກໃຫ້ເວົ້າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ໃນເມືອງໂທເລໂດໜີ້ເປັນຄືແນວໃດ ພວກທ່ານມີທຸລະກິດ ຫຍັງແດ່ເນາະໃນປັດຈຸບັນ?

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ສຽງ ຍານາງສົມໃຈ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມໃຈ 4

ບັດນີ້ຢາກຖາມທ່ານສົມກຽດ ຄືວ່າການລິເລີ້ມທຸລະກິດໜີ້ ມີຄວາມໄຝ່ຝັນມາແຕ່ເມືອງລາວບໍ ຫລືວ່າແຕ່ຄາວເປັນນັກຮຽນບໍ ຫລືວ່າມາຄິດລິເລີ້ມຕອນແຕ່ງງານແລ້ວ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 6
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 6

ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າຄ້າຍໂຮງແຮມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າຄ້າຍໂຮງແຮມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ

ຫຼັງຈາກເຮັດມາແລ້ວ ຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດໃນປັດຈຸບັນນີ້?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 7
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 7

ທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກຊີຕີ້ເນາະ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 8
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 8


ທ່ານໄດ້ຄອມມິດຫຼືວ່າທຸ້ມເວລາໃສ່ທຸລະກິດຂອງໂຕເອງໂດຍສະເພາະບໍ່ເຄີຍເຮັດການນຳຜູ້ໃດເລີຍນີ້ເນາະ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 9
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 9

ໃນຖານະທີ່ວ່າເປັນນັກທຸລະກິດ ຢູ່ໃນເມືອງໂທເລໂດໜີ້ ທ່ານມີຄວາມເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບຊຸມຊົນລາວຢູ່ໃນເຂດນີ້ ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນໍ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 10
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 10

ເລື້ອງວັດເລື້ອງວ່ານີ້ກະບໍ່ມີແລ້ວເນາະ ໃນເມືອງຂອງທ່ານໜີ້ ຄັນຄົນລາວບໍ່ຫຼາຍ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 11
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 11

ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນນັກທຸລະກິດ ຊຶ່ງໃນສາຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໜີ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດເນາະ ທ່ານມີຫຍັງຢາກຝາກຝັງເມື່ອໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢູ່ທາງເມືອງລາວ?

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ສຽງ ທ່ານສົມກຽດ 12
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົມກຽດ 12

ເຮືອນໃຫ້ເຊົາຄ້າຍໂຮງແຮມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົາຄ້າຍໂຮງແຮມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ທ່ານສົມກຽດ ແລະຍານາງສົມໃຈ

ທ່ານສົມກຽດ ເທບສຸຣິນທອນ ແລະພັນລະຍາ ຍານາງສົມໃຈ ໄດ້ພາກັນຕັ້ງຫຼັກ
ຕັ້ງແຫຼ່ງແລະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຢ່າງໝັ້ນຄົງ ໃນເມືອງໂທເລໂດ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສີ່ ຂອງລັດໂອຮາຍໂອ ຮອງຈາກເມືອງໂຄລຳບັສ ຄລີບແລນ ແລະຊິນຊະເນຕີ ແລະອີງຕາມການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວໃນປີ 2010 ແລ້ວ ມີພົນລະເມືອງຢູ່ປະມານ 275,000 ຄົນ ແລະໃນນັ້ນມີຄົນລາວປະມານສິບຄອບ ຄົວອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານຈາກວໍຊິງຕັນ ໄພສານ ວີໂອເອ

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ການໂອ້ລົມກັບລາວອາເມຣິກັນຄອບຄົວນຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງໂທເລໂດ ລັດໂອຮາຍໂອ. ເຊີນພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

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