ສະຫະລັດໄດ້ຢຸດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດໂຊມາ
ເລຍຍ້ອນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນນຶ່ງໄດ້
ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ການງົດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດ
ຄວາມສາມາດຄັ້ງແລ້ວ ຄັ້ງເລົ່າຂອງກອງທັບໂຊມາເລຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອ ເຊັ່ນອາຫານ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະອາວຸດ ເປັນຕົ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ ມີ "ການໂຈະ" ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ດັ່ງກ່າວ “ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະຫະລັດ ຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະຖືກຈຸດປະສົງ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວເວົ້າເພີ້ມອີກວ່າ ສໍາລັບສະມາຊິກຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຂອງໂຊມາເລຍ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພວກ ອາລ໌-ຊາແບັບ (al-Shabab) ຢ່າງຂັງຂັນ ແລະໄດ້ຮັບ
ການຝຶກຈາກສະຫະລັດ ຫລື ພາກສ່ວນທີສາມນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງ
ເໝາະສົມ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໂຊມາເລຍຕົກລົງທີ່ຈະສ້າງລະບຽບການດ້ານຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃໝ່ ໃຫ້ຖືກຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍກໍາລັງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບໜ່ວຍອື່ນ ຂອງໂຊມາເລຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງ “ມີຄວາມໂປ່ງໃສ”.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານອື່ນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເອົາການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ໃຜ
ທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງ ແລະບໍ່ຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້.”
ອີງຕາມເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ອົງການຂ່າວຣຽວເຕີ້ສ (Reuters) ໄດ້ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າກອງທັບໂຊມາເລຍບໍ່ສາມາດເອົາອາຫານ, ຈ່າຍ ຫລື ປະກອບເຄື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່
ທະຫານຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະຫະລັດ
ໃນມູນຄ່າຫລາຍໆ ລ້ານໂດລາກໍຕາມ.
ອົງການຂ່າວຣຽວເຕີ້ສ (Reuters) ລາຍງານວ່າ ທີມງານຂອງສະຫະລັດ ແລະໂຊມາເລຍ
ທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະເມີນເບິ່ງສະພາບການຢູ່ໃນຄ້າຍທະຫານໂຊມາເລຍ 9 ແຫ່ງ ໃນລະຫວ່າງ
ເດືອນພຶດສະພາ ຫາເດືອນມິຖຸນາປີນີ້ ໄດ້ພົບວ່າ ມີແຕ່ຄ້າຍທະຫານສອງແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ສະແດງຫລັກຖານໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາຫານທີ່ຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ຖືກນໍາໄປເຖິງຄ້າຍ ແລະໄດ້
ເອົາໃຫ້ທະຫານກິນແທ້.
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