ນັບວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດເລີຍ ທີ່ຈຳນວນຜູ້ຊາຍສູບຢາໄດ້ຫລຸດລົງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ໃນການລະບາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍ 10 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດ ມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Mariama Diallo ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ເວົ້າວ່າຕົນເຫັນວ່າ ມີການຫລຸດການສູບຢາລົງໃນບັນດາກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງໃນເມື່ອກ່ອນ. ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຈຳນວນຜູ້ຊາຍສູບຢາໄດ້ຫລຸດລົງໃນປີ 2018, ອີງຕາມບົດລາຍງານໃໝ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.
ດຣ. ຣູດີເຈີ ເຄຣັກຈ໌ (Ruediger Krech), ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບຂອງ WHO ເວົ້າວ່າ:
"ເລື້ອງນີ້ ແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮົາຫລາຍ ເພາະວ່າຕະຫລອດ 20 ປີ ຜ່ານມາ ພວກຜູ້ຊາຍແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ສູບຢາຫລາຍກວ່າ ແລະພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນວ່າຈຳນວນນີ້ໄດ້ຫລຸດລົງຈັກເທື່ອເລີຍ. ພວກເຮົາເຫັນມັນຫລຸດລົງຢູ່ໃນການສູບຢາຂອງພວກແມ່ຍິງ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ເຄີຍເຫັນວ່າມັນຫລຸດລົງເລີຍສຳລັບພວກຜູ້ຊາຍ."
ອົງການ WHO ເວົ້າວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນຢາສູບຢູ່ 8 ລ້ານຄົນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງໃນການສູບຢາຢູ່ໃນກຸ່ມພວກຜູ້ຊາຍວ່າ ເປັນຍ້ອນມີການປຸກລະດົມໃຫ້ຕ້ານການສູບຢາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆຈຳນວນນຶ່ງ.
ທ່ານນາງ ອາລີສັນ ຄອມມາ (Alison Commar), ຜູ້ນຳພາໃນການຂຽນບົດລາຍງານຂອງອົງການ WHO ກ່າວວ່າ:
"ບົດລາຍງານນີ້ ພົບວ່າ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ. ພາກພື້ນນີ້ ເປັນຂົງເຂດທີ່ເກືອບໝົດທຸກປະເທດ ຂ້ອນຂ້າງວ່າ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການຫລຸດການສູບຢາລົງ 30 ເປີເຊັນ. ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ໃນດ້ານນະໂຍບາຍວ່າ ມັນມີນະໂຍບາຍກຽມໄວ້ຮອງຮັບໄວ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ເປັນເວລານານກວ່າ ຂົງເຂດອື່ໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະເຫັນວ່າສິ່ງນັ້ນຈະຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫລາຍແທ້."
ແຕ່ທ່ານນາງກໍໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ສ່ວນຢູ່ຂົງເຂດອື່ນນັ້ນ ແມ່ນຍັງປະເຊີນກັບການສູ້ຊົນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່.
ທ່ານນາງ ຄອມມາໃຫ້ຄຳເຫັນອີກວ່າ:
"ຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລເມດີເຕີເຣນຽນຕາເວັນອອກ ໄດ້ມີຫລາຍປະເທດທີ່ຫາກໍ່ເລີ້ມດຳເນີນການຄວບຄຸມຢາສູບ. ແລະຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ມີຫລາຍປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ແລະກຳລັງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະກໍເຫັນວ່າມີປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຫາກໍ່ຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງຢາສູບ."
ດຣ. ເຄຣັກຈ໌ (Krech) ອະທິບາຍວ່າ ການສູບຢາແມ່ນພາໃຫ້ເກີດໂຣກມະເຮັງປອດ ແລະພະຍາດທາງດ້ານການຫາຍໃຈປະເພດອື່ນແລະເປັນປະເດັນສ່ຽງໄພ ຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫລອດລົມຫາຍໃຈເຊັ່ນ ໂຣກເສັ້ນເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງອຸດຕັນ ຫລື stroke ແລະໂຣກຫົວໃຈ ພ້ອມທັງສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກມະເຮັງປາກ, ມະເຮັງຮູຄໍ ແລະໂຣກມະເຮັງປະເພດອື່ນໆ ອີກ. ເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງສະພາບການນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເວລາສຳລັບໃຫ້ນິ້ງເສີຍຢູ່ຢ່າງສະບາຍໃຈໄດ້.
ດຣ. ເຄຣັກຈ໌ (Krech) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:
"ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາສຳລັບການສູບຢາຍຸຕິລົງ ຊຶ່ງ ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນທຸກໆ ປະເທດເທື່ອ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນອັດຕາພາສີ, ຂຶ້ນພາສີອີງຕາມປະລິມານຂອງຢາສູບ ແລະແນ່ນອນ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນສູບຢາຢູ່ໃນບ່ອນສາທາລະນະຊົນ."
ລາຍງານຂອງອົງການ WHO ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2020 ນີ້ ໂດຍລວມແລ້ວ ຈະມີຄົນໃຊ້ຢາສູບ ທັງຊາຍ ແລະຍິງ ໜ້ອຍລົງກວ່າ ປີ 2018 ຢູ່ 10 ລ້ານ ຄົນ. ແຕ່ວ່າ ເຖິງຈະໄດ້ຮັບຜົນສູງແບບນັ້ນກໍຕາມ ການເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂລກ ທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຕັ້ງໄວ້ວ່າ ໃຫ້ຫລຸດການໃຊ້ຢາສູບລົງ 30 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້ານີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄປຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ເທື່ອ.
ອີງໃສ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການຫລຸດລົງແມ່ນຈະບັນລຸໄດ້ພຽງ 23 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນເມື່ອຮອດປີ 2025.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
For the first time ever, the number of male smokers has declined, marking a shift in a global epidemic that has killed tens of millions of people over decades, according to a report by the World Health Organization.
The World Health Organization says it has seen a decline in smoking among women and girls before. But for the first time, the number of male tobacco smokers dropped in 2018, according to a new WHO report.
Dr. Ruediger Krech, the organization's director of health promotion.
Dr. Ruediger Krech - WHO Department of Health Promotion Director:
"This is so important to us because for the last 20 years it was men smoking more and we never saw a decline. We saw a decline in women's smoking, but never for men."
WHO says every year eight million people die from tobacco use.
The organization credits the downward trend in smoking among males to anti-smoking campaigns sponsored by a number of governments.
Lead author, Alison Commar.
Alison Commar, Lead Author of WHO Report:
"The report finds that a lot of progress is being made in the Americas. This is the region with the most countries likely to achieve the 30% reduction target. We see from the policy side that policies have been in place for a little longer in this region, and that would help explain why they're having so much success."
But she adds other regions still face an uphill battle.
Alison Commar Author of WHO Report:
"The East Mediterranean region have many countries who are just beginning to work on tobacco control. And in Africa it's a mix of countries who are, have worked on tobacco control for many years and are seeing good results and countries who are just at the beginning of the tobacco epidemic."
Smoking causes lung cancer and other respiratory illnesses and is a major risk factor for cardiovascular diseases such as stroke and heart disease, as well as for mouth, throat and other types of cancer. Reasons why this is no time for complacency, says Krech.
Dr. Ruediger Krech, WHO Department of Health Promotion Director:
"We need to still continue stopping advertising for tobacco smoke, which we don't have in all countries yet. We still need, to raise taxes, increase the tax volume and of course we // should not smoke in public places."
The WHO report predicts that by 2020, there will be 10 million fewer tobacco users overall - male and female - than in 2018. But despite such gains, meeting the global target set by governments to cut tobacco use by 30% in the next five years remains off track.
Based on current progress, only a 23% reduction will be achieved by 2025.