ບັນດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ (SME) ໃນລາວຮຽກຮ້ອງຂໍກູ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຂອງລັດຖະບານລາວຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບພຽງສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ນັກທຸລະກິດໃນສະພາອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME) ໄດ້ພຽງແຕ່ 638 ລາຍ ຫຼື ບໍ່ເຖິງ 1 ເປີເຊັນ ຂອງ SME ທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 125,800 ລາຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພາະກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຂອງລັດຖະບານລາວມີເງິນທຶນຢ່າງຈຳກັດ ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະການຜ່ອນຜັນການຊຳລະໜີ້ຄືນ ໃຫ້ກັບບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ລວມເຖິງການຂໍເພີ່ມວົງເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ບັນດາ SME ນັ້ນ ກໍມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນເອກກະພາບກັນ ທັງຍັງປາກົດອີກດ້ວຍວ່າ ໄດ້ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ອັນເຮັດໃຫ້ SME ສ່ວນຫຼາຍມີຄຸນສົມບັດບໍ່ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທະນາຄານກຳນົດນັ້ນ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ SME ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດຈະເຂົ້າເຖິງລະບົບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານໄດ້ເລີຍ ອັນຖືວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ຢູ່ໃນລາວ ທີ່ມີຄວາມແຕກກຕ່າງກັນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມກອງທຶນ SME ເພື່ອຍູ້ແຮງການຜະລິດພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ເງື່ອນໄຂເຫັນວ່າຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມການຜະລິດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ຕັດຂັ້ນຕອນການກຳນົດລະບຽບການໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ ກໍສ້າງຕັ້ງທະນາຄານເພື່ອເຮັດວຽກກອງທຶນ SME ສະເພາະປະຈຳພາກ ປະຈຳແຂວງກໍຍິ່ງເປັນການດີ.”
ທັງນີ້ ໂດຍການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ SME ນັ້ນ ມີເງື່ອນໄຂຫລາຍປະການ ທີ່ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ SME ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ທະນະຄານກຳນົດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການຈົດທະບຽນ SME ທີ່ລວມເຖິງການສະເໜີແຜນການທາງດ້ານລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດຢ່າງຊັດເຈນອີກດ້ວຍນັ້ນ.
ໃນຊ່ວງປີ 2021-2022 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ ມີເງິນທຶນທີ່ສົມທົບເຂົ້າໃນກອງທຶນ SME ໄດ້ພຽງແຕ່ 300 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ ຕ້ອງຂໍການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ສິນຂອງ SME ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ອີກດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ສາມາດສົມທົບເງິນທຶນເຂົ້າໃນກອງທຶນ SME ພຽງແຕ່ 100 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ໃນປີ 2022 ທ່ານຜ່ານມາ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ ຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນ SME ຈຳນວນ 100 ຕື້ກີບ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຜ່ອນຜັນ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໄດ້ເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະຄ່າທຳນຽມ ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ປັບໂຄງສ້າງໜີ້ ໃຫ້ ພາກທຸລະກິດ ລູກຄ້າທັງໝົດ 4,833 ລາຍ ເປັນມູນຄ່າ 15,996 ຕື້ກີບ ຫຼືກວມເອົາປະມານ 13.3 ເປີເຊັນ ຂອງ ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງການເງິນໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອນຳໃຊ້ ໃນການຟື້ນຟູກິດຈະການຂອງບັນດາ SME ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020-2021 ຊຶ່ງເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື 34 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບປ່ອຍ ເປັນເງິນກູ້ໃຫ້ SME ນຳໄປໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຟູກິດຈະການໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ແລະ 6 ລ້ານໂດລານັ້ນ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາທາງດ້ານການບໍລິຫານ ແລະເທັກນິກສະໄໝໃໝ່ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາ SME ໃນລາວ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທັງນີ້ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ປະເມີນວ່າການລະບາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງລາວເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບຂອງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 129,690 ລາຍ ໃນນີ້ເກີນກວ່າ 97 ເປີເຊັນ ກໍຄືບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SME ນັ້ນເອງ.