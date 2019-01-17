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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໂທ​ລະ​ສັບສະຫຼາດ ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນ ເປັນ​ເຄື່ອງກວດ​ຈັບ​ ໂຣກ​ຊຶມ​ເສົ້າ

ນັກ​ສຶ​ກ​ສາ​ຍ່າງ​ຂ້າມ​ທາງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ​ເມືອງ ຜອດ​ແລນ, ລັດ ອໍ​ເຣກອນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງ ທີ່​ຖືກ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ໂຣກ​ຊຶມ​ເສົ້າ​ໃນ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ນັ້ນ ສາ​ມາດ
ນຳມາເປັນປະໂຫຍດ ໃນການເປີດເຜີຍມັນໄດ້ບໍ່? ການສຶກສາຕ່າງໆ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ
ການໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຢ່າງໜັກ ກັບການເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດຂອງເດັກໄວໜຸ່ມ
ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພວກຊາວໜຸ່ມ ໃຊ້ເວລາໃນການເຂົ້າໄປຫຼິ້ນ ໃນ
ເວັບໄຊຄື ອິນສຕາແກຣມ, ສແນັບແຊັດ ແລະ ຢູທູບ ນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າອາດປະຮ່ອງຮອຍ
ທາງດິຈິຕອລ ທີ່ອາດບອກສັນຍານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສົມບູນທາງຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພຸດທະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ຂອງເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ໂທ​ລະ​ສັບສະຫຼາດ ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນ ເປັນ​ເຄື່ອງກວດ​ຈັບ​ ໂຣກ​ຊຶມ​ເສົ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ອາດ​ໄປ​ໄດ້​ນັ້ນ​ລວມ​ມີ ການ​ປ່ຽນ​
ແປງໃນການຂີດຂຽນ, ຄຸນນະພາບໃນການອອກສຽງ, ການເລືອກໃຊ້ຄຳເວົ້າ ແລະ
ນັກຮຽນຢູ່ບ້ານຈາກການບໍ່ໄປໂຮງຮຽນຫຼາຍສ່ຳໃດ.

ມັນ​ມີການ​ວັດ​ແທກ​ຈາກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖືຫຼາຍກວ່າ​ພັນ​ຢ່າງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ ດ​ຣ.
ທອມມັສ ອິນແຊລ, ອະດີດຫົວໜ້າສະຖາບັນສຸຂະພາບຈິດແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງ
ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບຈິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານ ອິນແຊລ ແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງຈິດ ຈາກການໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ທົດ​ລອງ​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນ ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ທີ່​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​
ດິດ ຫຼື AI, ເພື່ອຄາດເດົາໂຣກຊຶມເສົ້າ ແລະ ການທຳຮ້າຍຕົນເອງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
ນັ້ນ. ການໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດເປັນເຄື່ອງກວດຈັບສຸຂະພາບຈິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກບັນດາຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບພລີເຄຊັນນັ້ນ, ແລະ ການອະນຸຍາດ
ກໍສາມາດຖືກຖອນໃນເວລາໃດກໍໄດ້.

ທ່ານ ນິກ ແອ​ລ​ເລັນ, ນັກ​ຈິດ​ຕະ​ສາດ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ອໍ​ເຣ​ກັອນ, ໄດ້​ສ້າງ​ແອັບ​
ພລີເຄຊັນນຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອທົດລອງກັບຄົນໄວໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ເຄີຍພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ.
ທ່ານ ແອລເລັນ ກ່າວວ່າ ອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການສັງເກດ ສັນຍານວິກິດການ
ທາງຈິດ ໃນຂໍ້ມູນຢູ່ໂທລະສັບຂອງປະຊາຊົນ.

ການ​ຂ້າ​ຕົວ​ຕາຍ​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕາຍ​ສູງ​ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ສອງ ໃນ​ໝູ່​ຄົນ​ອາ​
ຍຸລະຫວ່າງ 10 ຫາ 34 ປີໃນ ສະຫະລັດ. ໃນປີ 2015, ອັດຕາການຂ້າຕົວຕາຍໃນ
ເດັກຊາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14 ຄົນໃນທຸກໆ 100,000 ຄົນ ແລະ 5 ໃນທຸກໆ 100,000 ຄົນ ສຳລັບເດັກຍິງ. ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີໄດ້ສະເໜີວ່າ ການໃຊ້ໂທ
ລະສັບສະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ວິກິດການດັ່ງກ່າວຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ອິນ​ແຊ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ຈິດ ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ “ໃນ
ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດ ແລະ ຊ້າຫຼາຍ, ພວກເຮົາຢາກມີວິທີໃນການລະບຸ
ສັນຍານແຕ່ຕົ້ນທີ່ສຸດ.”

ຖ້າ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ສາ​ມາດ​ກາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຄາດ​ເດົາ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​
ພັດທະນາແອັບພລີເຄຊັນທັງຫຼາຍກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍອາດຈະເປັນການສະເໜີໃຫ້
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ
ດິຈິຕອລ ຫາບັນດາພໍ່ແມ່, ແພດໝໍ ແລະ ຜູ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການຈຸທຳອິດ.

ບໍ​ລິ​ສັດ ເຟ​ສ​ບຸກ ໄດ້​ໃຊ້ກົນ​ໄກ “ການ​ຈັບສິ່ງບໍ່​ດີ.” ປີ​ກາຍນີ້, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຂ້າ​ຕົວ​ຕາຍ​
ໄດ້ຖືກສາຍອອກອາກາດສົດໃນເຟສບຸ ໄລຟ໌ ນັ້ນ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສອນລະບົບ AI
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເບິ່ງຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນທາງອອນໄລນ໌ນັ້ນ ເຊິ່ງສາ
ມາດຄາດເດົາສິ່ງທີ່ອາດເປັນການທຳຮ້າຍຕົນເອງໄດ້. ຄຳເຫັນຕ່າງໆຂອງໝູ່ເພື່ອນ
ທີ່ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຸກຂອງຜູ້ໃຊ້ກໍແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບ
ການກວດຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ເຟ​ສ​ບຸກ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕໍ່​ເຫດ​ການ​ຈຸ​ທຳ​ອິດ ໃຫ້​ໄປ​ເຖິງ​ຄົນປະ​ມານ 3,500
ຄົນຢ່າງວ່ອງໄວໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຕິດຕາມຂອງ
ຄົນພວກນັ້ນ.

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ລວມ​ມີ ການ​ສຶກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບເດັກ​ໄວ​ໜຸ່ມ 200 ຄົນ​ຂອງ​
ປະມາວິທະຍາໄລ ສແຕນຝອດ. ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າ ຍ້ອນ
ການຖືກຂົ່ມຂູ່, ບັນຫາໃນຄອບຄົວ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ. ຊາວໜຸ່ມ ຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຮງຮຽນປະຖົມເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຮັບແອັບພລີເຄຊັນການທົດລອງໃນໂທລະ
ສັບ ທີ່ມັນຈະຖາມເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ ອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າມື້ນຶ່ງສາມເທື່ອເປັນເວລາ 2
ອາທິດ.

ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ໃນ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ຫຼື UCLA ນັ້​ນ,
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະໜອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ແອັບພລີເຄ
ຊັນການທົດລອງໃນໂທລະສັບໃຫ້ພວກນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ສະແດງອາການຢ່າງໜ້ອຍ
ແມ່ນໂຣກຊຶມເສົ້າເລັກນ້ອຍໃນການທົດລອງ. ມັນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາ
ຍາມທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2017 ໂດຍມະຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​
ໂຣກຊຶມເສົ້າໃນບັນດານັກສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັກສຶກສາ UCLA ປະມານ 250
ຄົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງປີທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຢູ່​ມະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ອີ​ລີ​ນອຍ, ບໍ​ລິ​ເວນ​ນະ​ຄອນ ຊິ​ຄາ​ໂກ ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແມ່ນ​
ກຳລັງໃຊ້ການເກັບກຳແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອທົດສອບແອັບພລີເຄຊັນການທົດລອງໃນໂທ
ລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເກືອບ 2,000 ຄົນໄດ້ໂຫຼດເອົາແອັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຕົກ
ລົງທີ່ຈະໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມຄວາມປະພຶດໃນການພິມໜັງສືຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ອາເລັກສ໌ ລີໂອ, ສາສະດາຈານ ກ່ຽວກັບ ຈິດຕະສາດ ແລະຊີວະວິສະວະກຳ ຢູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາແອັບທີ່ວ່ານັ້ນ.

ການ​ສຶກ​ສາ​ແມ່ນສຳ​ລັບຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 18 ປີແລະ ສູງກວ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ທ່ານ ລີ​ໂອ ໄດ້​ກ່າວ
ວ່າ ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຖ້າມັນປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທັງ
ຫຼາຍ ເຊັ່ນບໍລິສັດ Mindstrong ແລະ Verily ເຊິ່ງແມ່ນຂະແໜງເທັກໂນໂລຈີດ້ານ
ສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດ ກູໂກ (Google) ນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງທົດສອບແອັບພລີເຄຊັນ
ການທົດລອງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

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