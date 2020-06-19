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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໂຄງການລິເລີ້ມ ດ້ານການທະຫານ ມູນຄ່າ 6.9 ຕື້ໂດລາ ຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດນາມ

ກຳປັ່ນລົບລຸ້ນ Ticonderoga ຕິດອາວຸດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ຊື່ວ່າ USS Chancellorsville (CG 62) ກຳລັງແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຫຼື Taiwan Strait, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019, ພາບນີ້ສະໜອງໂດຍ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ.

ໂຄງການລິເລີ້ມດ້ານການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ມູນຄ່າ 6,900 ລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາສູງນັ້ນ ຈະເປັນການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ໄຕ້ຫວັນແລະຫວຽດນາມ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຖານະລຳບາກ ເພື່ອຢັບຢັ້ງໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງຈາກຈີນທີ່ເປັນຄູ່ ປໍລະປັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງກຳລັງພິຈາລະນາໂຄງການລິເລີ້ມເພື່ອສະກັດກັ້ນໃນເຂດປາຊີຟິກ ໂດຍຈັດສັນງົບປະມານ 1,400 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໃນໂຄງການນີ້ໃນປີທຳອິດ ສຳລັບກິດຈະກຳດ້ານການທະຫານຂອງສະຫະລັດໃນເຂດເອເຊຍ ແລະອີກ 5,500 ລ້ານໂດລາ ໃນປີທີສອງ. ຮ່າງກົດມາຍນີ້ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກົດໝາຍໂຄງການລິເລີ້ມເພື່ອຮັບປະກັນຕໍ່ເອເຊຍ ປີ 2018 ແລະຄາດໝາຍວ່າ ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກໍາລັງກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ.

ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນແບ່ງສັນປັນສ່ວນເທື່ອ ແຕ່ຈະຊ່ອຍໄຕ້ຫວັນ. ຈີນໄດ້ນຳເອົາເຮືອບິນລົບຂອງຕົນ ບິນເຂົ້າໄປ ໃນເຂດປ້ອງກັນ ທາງອາກາດຂອງເກາະໄຕ້ຫວັນ 5 ເທື່ອ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 9 ເດືອນມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນມາ ຫຼືມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຈີນໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນສຳຫຼວດ ເຂົ້າໄປໃນເຂດ ເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້.

ປັກກິ່ງກ່າວອ້າງວ່າ ໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະມີຄວາມເຫັນຂັດແຍ້ງກັນກັບຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕ ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນນຶ່ງທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຈີນໃຕ້. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ ຈີນ ເປັນມະຫາອຳນາດທີ່ເປັນປໍລະປັກ ແລະບັນດາລັດຖະບານຂອງເອເຊຍທີ່ນ້ອຍກວ່າ ປະກອບດ້ວຍ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ ເປັນພັນທະມິດຂອງຕົນ ໃນການຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍອິດທິພົນທາງທະເລຂອງຈີນນັ້ນ.

“ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ແນ່ນອນຈີນຈະມີທັດສະນະຄະຕິ ໃນດ້ານລົບແທ້ໆ ແລະມີທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ການລວບລວມເພື່ອຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການທະຫານແບບນີ້ ຄືກັນກັບການເປັນສັດຕູກັນ” ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງທ່ານແອນດຣູ ແຢງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງຄະນະກຳມະການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນອົງການວິເຄາະຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ.

ໂຄງການລິເລີ້ມເພື່ອສະກັດກັ້ນໃນເຂດປາຊີຟິກ ສົ່ງ “ສັນຍານທີ່ໜັກແໜ້ນຕໍ່ພັກຄອມມິວນິສຈີນວ່າ ອາເມຣິກາໄດ້ໝັ້ນໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງ ໃນກົດໝາຍງົບປະມານ ປີ 2021.

ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ ໂຄງການລິເລີມດັ່ງກ່າວ ຈະ “ເພັ່ງເລັງໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຂອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທາງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການທະຫານ” ທີ່ຮັບປະກັນຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດແລະປັບປຸງ “ຄວາມເຊື່ອຖື” ໃນການສະກັດກັ້ນຂອງອາເມຣິກາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ. ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ຄວນເບິ່ງຊອກຫາທາງສ້າງເດີ່ນເຮືອບິນ ເພີ້ມໜ່ວຍປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຕ່າງໆ ແລະປັບປຸງກອງບັນຊາການ ອີງຕາມບົດວິຈານທີ່ຂຽນໂດຍທ່ານ ແຣນດີ ຊຣີບເວີ ອະດີດລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເມື່ອວັນທີ 10 ມີນາຜ່ານມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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