ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ 6 ທ່ານ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນ ໃນການໂຕ້ວາທີທີ່ດຸເດືອດ ເມື່ອຄືນວັນອັງຄານວານນີ້, ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັ້ງກໍລະນີໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ ໄອໂອວາ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າລັດດຽວ ມີຄວາມແຂງແກ່ນທາງການເມືອງ ແລະ ທັກສະ ເພື່ອຮັບມືກັບປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດເດືອນພະຈິກນີ້.
ດ້ວຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮຸນແຮງລະດັບໂລກລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ ນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ຈາກລັດເວີມັອນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນນັກສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ, ໄດ້ໂຈມຕີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າຂອງພັກ ສຳລັບການຖືກສະເໜີຊື່ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ໂຈມຕີການລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນປີ 2002 ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮຸກຮານ ອີຣັກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງການສືບລັບ ອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມຜູ້ນຳຜະເດັດການທ່ານ ຊັດດາມ ຮຸສເຊນ ວ່າ ສະສົມອາວຸດທຳລາຍລ້າງ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ຄັດຄ້ານການຮຸກຮານໃນປີ 2003.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງສຳລັບ “ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນີ້.”
ທ່ານ ໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງ ອີຣັກ ຂອງທ່ານແມ່ນຄວາມຜິດພາດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ໄດ້ຕອບໂຕ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ທຳຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວ, ໃນຖານະເປັນອະດີດຮອງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອນຳເອົາກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າ 150,000 ຄົນທີ່ປະຈຳການໃນ ອີຣັກ ກັບຄືນມາບ້ານ ແລະ ສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ວ່ານັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຈາ ຈາກລັດ ມິນເນໂຊຕ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານນາງ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນຕົ້ນອາຊີບການເມືອງຂອງລາວນັ້ນ, ກໍໄດ້ຄັດຄ້ານການຮຸກຮານ ອີຣັກ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ “ການນຳພາພວກເຮົາໄປເຮັດສົງຄາມອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນ ອີຣັກ,” ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງເຫດຜົນຂອງຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ສຳລັບການອອກຄຳສັ່ງໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃສ່ຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງ ອາລ ກຸດ ທ່ານ ກາສເຊັມ ໂຊເລມານີ.
ຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ແຊນເດີສ໌, ຄືທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຈາກລັດ ແມັສຊາຈູເຊັດສ໌, ອະດີດອາຈານສອນກົດໝາຍຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາເຫວີດ, ແລະ ຄົນອື່ນໆໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກເພື່ອນຳເອົາກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ຫຼາຍພັນຄົນກັບບ້ານຈາກເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ເຊິ່ງຂັດແຍ້ງກັບການສົ່ງກອງກຳລັງໄປພາກພື້ນດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມຂອງໂດຍທ່ານ ທຣຳ. ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດຄວາມຄິດນີ້ທີ່ວ່າ ຄຳຕອບ “ຕໍ່ຈຸດທີ່ເປັນບັນຫາຂອງໂລກ ແມ່ນການສົ່ງກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ໄປຕ່າງປະເທດ.” ເມື່ອຖືກຖາມວ່າທ່ານນາງຈະຈົ່ງກອງກຳລັງຕໍ່ສູ້ບາງຈຸໄວ້ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງຫຼືບໍ່, ທ່ານນາງໄດ້ຕອບວ່າ “ບໍ່, ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາເຂົາເຈົ້າອອກມາ.”
ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ແມ່ນເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ເມື່ອຍກັບສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດນີ້.”