ສິງ​ກະ​ໂປມີ​ແຜນ​ທີ່ຈະ​ຍົກ​ລະ​ດັບຝຸງເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ດ້ວຍ​ການ​ສັ່ງ​ຊື້​ຂັ້ນ​ຕົ້ນເພື່ອເອົາເຮືອ​ບິນ​ລຸ້ນ F-35 ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ອີກ 4 ລຳ ໄປ​ແທນເຮືອ​ບິນ​ລຸ້ນ F-16.

​ທ່ານ ອຶ້ງ ເອັງ ເຮັນ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງສິງ​ກະ​ໂປ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ລາ​ຄາ​ກັນ​ເທື່ອ.

ຄຳ​ຮ້ອງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຊື້​ເຮືອ​ບິນ​ລົບອາຍ​ພົ່ນຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lockheed Martin ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ ອຶ້ງ ເວົ້າ​ວ່າ​ລາ​ຄາ​ເຮືອ​ບິນ​ລຸ້ນ F-35 ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ​ລຳ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ ແລະ​ດຽວນີ້​ແມ່ນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 90 ຫາ 115 ລ້ານ​ໂດ​ລ​າ.

ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ຊຸດເຮືອ​ບິນລົບອາຍ​ພົ່ນ​ລຸ້ນ F-16 ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ​ທັງ​ໝົດ​ເລີຍ ພາຍ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດນີ້.

Singapore plans to upgrade a fleet of US-made fighter jets with an initial purchase of four more advanced F-35 models to replace F-16s.

The defense minister of the city-state, Ng Eng Hen, told parliament Friday that the price has not been determined.

A request to buy the Lockheed Martin jets would be subject to U.S. congressional approval.

Ng said that the price of the F-35 supersonic plane has been steadily falling and currently ranges from $90 million to $115 million.

Singapore’s military is planning to fully replace its current fleet of F-16 American-made fighter jets within a decade.