ບັນດາປະເທດທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນການຮ່ວມລົງນາມ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍສາກົນ ໃນປີ 2015
ເພື່ອຢັບຢັ້ງອີຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ ຕ່າງກໍພາກັນ ສະແດງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ສະສົມທາດຢູເຣນຽມທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບຕ່ຳ ເກີນກຳນົດທີ່ວາງເອົາໄວ້ນັ້ນ ຫຼາຍປານໃດ.
ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການຮ່ວມວ່າ
ພວກເພິ່ນ “ໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ
ຈະແຈ້ງ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະຕິບັດຕາມຢ່າງຄົບຖ້ວນໂດຍອີຣ່ານ”
ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະລັດອິສລາມແຫ່ງນີ້ “ຈົ່ງ ລະເວັ້ນມາດຕະການໃດໆ
ທີ່ບ່ອນທຳລາຍ” ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທັງ 3 ປະເທດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື ອີຢູ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເພິ່ນ “ກຳລັງ
ພິຈາລະນາ ຢ່າງຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ” ຫຼັງຈາກທີ່ອີຣ່ານ
ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນມີທາດຢູເຣນຽມທີ່ກັ່ນແລ້ວ ໃນລະດັບທີ່ສູງ
ເຖິງ 3.67 ເປີເຊັນ ເກີນກຳນົດທີ່ວາງໄວ້ 300 ກິໂລກຣາມ ໃນຄັງຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນ
ການກ່າວອ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເວລາຕໍ່ມາ ໂດຍອົງການສິ້ງຊອມ ດ້ານປະລະ
ມານູຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣີຟ ໄດ້ໂຕ້
ຖຽງວ່າ ການມີທາດຢູເຣນຽມກາຍຂີດຈຳກັດ ສຳລັບການເກັບສະສົມນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ລະເມີດ
ຕໍ່ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ເພາະວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມີຂໍ້ກຳນົດ
ຊົ່ວຄາວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຝ່າຍນຶ່ງໂຕ້ຕອບໄດ້ ໃນເມື່ອອີກ ຝ່າຍນຶ່ງ ຖອນໂຕອອກຈາກ
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຊາຣີຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕາມການຕົກລົງຂອງຝ່າຍຕົນ ຖ້າອັງກິດ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ແລະ ອີຢູ ດຳເນີນການ ໃນ
ດ້ານເສດຖະກິດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກຕົນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີເຕີ້ວ່າ “ສະນັ້ນແລ້ວ ໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າ ອີຣ່ານ ຈະປະ
ຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ຢ່າງຄົບຖ້ວນທັງໝົດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ອີຢູ ແລະ 3 ປະເທດຢູໂຣບ ມີ ແລະ
ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມ. ທ່ຽງທຳພຽງພໍບໍ່?”
ອີຣ່ານ ໄດ້ຫາທາງເພື່ອ ໃຫ້ພວກປະເທດໃນຢູໂຣບ ສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼັງຈາກທີ່
ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຫຼາຍຮອບ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນມາ ແຕ່ປີກາຍນີ້
ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ມາດຕະການທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ພາກອຸດສາຫະກຳດ້ານນ້ຳມັນ
ທີ່ສຳຄັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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