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ວັນອາທິດ, 05 ກຸມພາ 2023
ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ ​​​ໃນລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ຫລັງເກີດ​​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ ເຮັດ​ໃຫ້ 18 ຄ​ົນເສຍ​ຊີ​ວິດ ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
Community Struggles with Aftermath of Mass Shooting
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Community Struggles with Aftermath of Mass Shooting

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ປະ​ຊາ​ຄົມ​ເອ​ເຊຍໃນລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ​ຮູ້​ສຶກ​ເສຍ​ໃຈນຳ​ເຫດຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ, 2023 ຜ່ານ​ມານີ້

​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄລ່​ເລ່ຍ​ກັນເມື່ອ​ມໍ່ໆ​ມານີ້ ຢູ່ໃນລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວໃນ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ​ບັນ​ຫາທີ່​ມື​ປືນທັງ​ສອງ​ຄົນທີ່ມີອາ​ຍຸ​ແກ່​ແລະ​ເປັນ​ຄົນ​ເອ​ເຊຍປະ​ສົບຢູ່​ນັ້ນ ກໍເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມັກມີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດເຊັ່ນກັນ, ​ອີງ​ຕາມ​ນັກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ຜູ້​ນຳ​ຊຸມ​ຊົນບາງ​ຄົນ​ທີ່​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ. ​ບົວ​ສະ​ຫວັນຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ໜີທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່​ວງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຫດ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ໃນ​ສອງ​ບ່ອນ​ໂດຍຜູ້​ຊາຍອາ​ຍຸ​ແກ່​ສອງ​ຄົນແລະ​ຫ່າງ​ກັນ​ພຽງ​ສອງມື້ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ 18 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ 10 ຄົນໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງ ​ຄວາມຫຍຸ້ງ​ຍາກໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວເຂົ້າ​ກັບ​ສັງ​ຄົມ ແລະ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃໝ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຄວາມຕ້ອງ​ການ ການ​ດູແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຈິດ ພ້ອມ​ທັງການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ເໝາະກັບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງຄົນ​ສູງ​ອາ​ຍຸເຊື້ອ​ສາຍເອ​ເຊຍ ລວມ​ທັງ​ຄົນ​ລາວຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ, ອີງ​ຕາມນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ນັກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະຜູ້​ນຳ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. ​ມື​ປືນສອງ​ຄົນ​ນີ້​ເປັນ​ຄົນ​ຈີນ ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາທີ່​ມີພາ​ສາ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫລາຍ​ກັບ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງຕົນ. ສະ​ນັ້ນເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໂດດ​ດ່ຽວ ແລະ​ຊຶມ​ເສົ້າເມື່ອ​ອາ​ຍຸ​ແກ່​ມາ.

ທ່ານອິນໂຕ ຈຳພັນ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ​ລູກ​ຊາຍ ພ້ອມ​ກັບ​ລູກ​ສາວ (ນັ່ງ​ຢູ່ໜ້າ) ລອງ​ສະ​ແດງ​ຕົວ​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາ​ສາ​ໃນ​ຫ້ອງ​ສານຂອງ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ David Wolf ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນັບ​ຖື​ສູງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ​ເປັນ​ອະ​ດີດເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອິນ​ໂຕໃນ​ສະ​ໄໝ​ຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ
ທ່ານອິນໂຕ ຈຳພັນ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ​ລູກ​ຊາຍ ພ້ອມ​ກັບ​ລູກ​ສາວ (ນັ່ງ​ຢູ່ໜ້າ) ລອງ​ສະ​ແດງ​ຕົວ​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາ​ສາ​ໃນ​ຫ້ອງ​ສານຂອງ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ David Wolf ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນັບ​ຖື​ສູງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ​ເປັນ​ອະ​ດີດເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອິນ​ໂຕໃນ​ສະ​ໄໝ​ຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ

ມື​ປືນຜູ້​ທີ ນຶ່ງໄດ້ເປີດ​ສາກ​ຍິງ​ໃສ່​ຄົນ​ ໃນວັນສະ​ຫລອງ​ບຸນປີ​ໃໝ່​ຈີນ ຢູ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ເຕັ້ນ​ລຳທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໂດ່ງ​ດັງ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງມອນ​ເທິ​ເຣ ພາກ (Monterey Park), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງທີ່​ມີປະ​ຊາ​ຊົນເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ ແລະ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ກວາມ​ເອົາ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ຊຶ່ງກໍ​ຄື 65. 1 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 52 ເປີ​ເຊັນ​ກວ່າ, ຕາມ​ລຳ​ດັບ. ລາວ​ມີ​ອາ​ຍຸ 72 ປີ ຊື່ ຮີວ​ ກັນ ທ​ຣານ (Huu Can Tran) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊື່​ເໝືອນ​ກັບ​ຄົນ​ຫວຽດ​ນາມ, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ອິນ​ໂຕ ຈຳ​ພັນ, ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ແລະເຈົ້າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດກົດ​ໝາຍ Into Champon & Associates ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ເມືອງມອນ​ເທິ​ເຣ ພາກ ຢູ່ທາງໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິຟໍເນຍ. ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຍິງ​ສັງ​ຫານຄົນແລ້ວ ​ລາວກໍ​ຍິງ​ໂຕ​ເອງ​ຕາຍ ສະ​ນັ້ນລາວ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ພະ​ຍາດ​ທຸກ​ລະ​ທົ​ມ​ໃຈ ຫລື PTSD ຊຶ່ງທ່ານອິນ​ໂຕບອກວ່າ ບັນ​ຫານີ້​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ທີ່​ມີຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ປະ​ສົບກັບບັນ​ຫາ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ​ ດັ່ງ​ທີ່ທ່ານໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:

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​ສຽງ 1- ທ່ານ​ອິນ​ໂຕ ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຈິດ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວສູງ​ອາ​ຍຸ ໃນ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ຕໍຫລວດໄປ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ​ຍິງ​ກັນ ໃນ​ຟາມ​ປູກ​ເຫັດໃນ​ເມືອງ Half Moon Bay, ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍໃນວັນ​ທີ 23 ມັງ​ກອນ, 2023 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ 7 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ
ຕໍຫລວດໄປ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ​ຍິງ​ກັນ ໃນ​ຟາມ​ປູກ​ເຫັດໃນ​ເມືອງ Half Moon Bay, ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍໃນວັນ​ທີ 23 ມັງ​ກອນ, 2023 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ 7 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ທາງ​ດ້ານຮອງສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ຊິນ​ເວຍ ຊານ-ມາ​ລິກ, ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ກ່ຽ​ວກັບຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັ​ນ, ແມ່​ຍິງ ແລະຊົນຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ ແລະ​ດ້ານເພດ ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລນິວ ບ​ຣັນ​ສວິກ (New Brunswick), ​ລັດ​ນີວ​ເຈີ​ຊີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ຈີນ​ກາງວ່າ ບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຈິດ​ຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ​ ແລະ​ຊາວ​ເກາະມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດປາ​ຊີ​ຟິກທີ່​ອາ​ຍຸ​ແກ່ ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ປ​ະ​ລະ​ເລີຍ ໃນຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໜຸ່ມ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າສຸມໃສ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການ​ຢ່າງ​ໜັກເພື່ອ​ຫາ​ລ້ຽງ​ຊີບ. ເມື່ອ​ມາຮອດ​ຕອນ​ກິນ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ ບັນ​ຫານັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອງ​ຊ້ອນ​ໄວ້​ໄດ້.

ທ່ານຈຸນ​ລີ ຊາວ (Chunli Zhao), ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ເປີດ​ສາກ​ຍິງ​ຄົນ 7 ຄົນ​ຕາຍ​ໃນ ເມືອງ Half Moon Bay, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ປາ​ກົດ​ຕົວ​ທີ່ສານອາ​ຍາ San Mateo ໃນ​ເມືອງ Redwood, ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, 25 ມັງ​ກອນ, 2023
ທ່ານຈຸນ​ລີ ຊາວ (Chunli Zhao), ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ເປີດ​ສາກ​ຍິງ​ຄົນ 7 ຄົນ​ຕາຍ​ໃນ ເມືອງ Half Moon Bay, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ປາ​ກົດ​ຕົວ​ທີ່ສານອາ​ຍາ San Mateo ໃນ​ເມືອງ Redwood, ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, 25 ມັງ​ກອນ, 2023

ສ່ວນ​ເຫດ​ການ​ທີສອງ ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນ​ເມືອງຮ​າ​ຟ​ມູນ​ເບ (Half Moon Bay) ​ໂດຍທີ່ມື​ປືນ​ອາ​ຍຸ 66 ປີ ຊື່ ຊາວ ຈຸນ​ລີ, ​ສັນ​ຊາດ​ຈີນ ​ທີ່ບໍ່​ຮູ້​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ເປັນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ໃບ​ອາ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຢູ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຖາ​ວອນ ຍິງ​ປືນ​ໃສ່ ຄົນ​ຢູ່​ຟາມ​ປູກ​ເຫັດສອງ​ແຫ່ງ ໃນເມືອງ​ແຄມ​ອ່າວທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ກາງລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ແລະ​ຢູ່ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ​ແຟ​ຣ​ສ​ໂນແຫ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ 7 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຄົນ​ໃນປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວຊົນເຜົ່າ​ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດ​ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ແລະ​ຢ້ານ​ກົວເປັນ​ພິ​ເສດ.

ທ່ານ​ລາວ-ໄທ ວາງ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະ​ອາ​ຈານ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ມົ້ງ​ໃນ​ເມືອງ​ແຟ​ຣ​ສ​ໂນ
ທ່ານ​ລາວ-ໄທ ວາງ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະ​ອາ​ຈານ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ມົ້ງ​ໃນ​ເມືອງ​ແຟ​ຣ​ສ​ໂນ

​ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເພາະ​ວ່າ ຄົນ​ທີ່​ອົບ​ພະ​ຍົບມາ​ຈາກ​ລາວມາ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງແຟ​ຣ​ສ​ໂນ ທີ່ມີ​ຈຳ​ນວນລວມກັນຫລາຍ ກວ່າ 44 ພັນ​ຄົນນັ້ນ ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນພາກັນ​ອອກ​ແຮງ​ງານຢູ່​ໃນ​ຟາມປູກ​ຝັງ ແລະ​ລ້ຽງສັດ ຊຶ່ງໃນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ກໍ​ເຄີຍ​ມີ​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ຕາຍ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ ໃນ​ເມືອງນັ້ນ​ຢູ່​ ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່. ເມື່ອ​ມີ​ເຫດ​ການນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ້ານ​ວ່າມື້​ນຶ່ງມັນ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ຫລື​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້, ອີງ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານໄທ-ລາວ ວາງ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະອ​າ​ຈານສາສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ ໃນ​ໂບດປະ​ຊາ​ຄົມ​ມົ້ງ​ ແຫ່ງ​ເມືອງ​ແຟ​ຣ​ສ​ໂນ ຫລື Fresno Hmong Community Church ທີ່​ມີ​ສະ​ຊິກ 53 ຄອບ​ຄົວນັ້ນ. ທ່ານ​ໃຫ້ສຳ​ພາດ​ກັບວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ:

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ສຽງ 2- ທ່ານ​ລາວ-ໄທ ວາງ ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ແລະ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທ່ານ​ລາວ-ໄທ ວາງ​ (ຜູ້​ທີ​ສອງ​ຢືນ​ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ນັບ​ຈາກ​ຂວາ), ອາ​ຈານ​ສອນສາ​ສະ​ໜາຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນຢູ່​ໂບດ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ມົ້ງ​ເມືອງ​ແຟ​ຣ​ສ​ໂນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
​ທ່ານ​ລາວ-ໄທ ວາງ​ (ຜູ້​ທີ​ສອງ​ຢືນ​ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ນັບ​ຈາກ​ຂວາ), ອາ​ຈານ​ສອນສາ​ສະ​ໜາຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນຢູ່​ໂບດ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ມົ້ງ​ເມືອງ​ແຟ​ຣ​ສ​ໂນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ ໂຣກ PTSD ​ຍ້ອນປະ​ສົບ​ເຫດ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ຍັງເປັນ​ບັນ​ຫາທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ລົບ​ກວນຈິດໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວສູງ​ອາ​ຍຸ ຢູ່ ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ພວກ​ທີ່ອົບ​ພະ​ຍົບ​ມາ​ຢູ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາໃນ​ລຸ້ນ​ທຳ​ອິດ​ ​ລະ​ຫວ່າງປີ 1975 ຫາ​ຊຸມ​ປີ 1980.

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວຍັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສືບ​ສວນຫາ​ສາ​ເຫດ​ຢູ່ນີ້, ນັກ​ກົດ​ໝາຍເຊັ່ນທ່ານ​ອິນ​ໂຕ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ຫລື​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ມາຈາກ​ລາວ ແລະ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ອື່ນໆ ນອກ​ຈາກໄດ້ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ຈຳ​ແນກເຊື້ອ​ຊາດແລ້ວ ​ບາງ​ຄົນ​ຍັງ​ຖືກ​ຈຳ​ແນກ ຍ້ອນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບເຂົ້າ​ເມືອງ ​ຫລື ໄລຍະຂອງການເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານຢູ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດອີກ​ດ້ວຍ ​ທີ່​ຝັງ​ເລິກຢູ່​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານ ຊຶ່ງພວກທີ່​ມາ​ຢູ່ກ່ອນມັກ​ຈະ​ດູ​ຖູ​ພວກ​ທີ່​ມາ​ລຸນ ແລະເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ແກ້​ໄຂໄດ້​ຍາກ. ທ່ານອິນ​ໂຕອະ​ທິ​ບາຍ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 3 ທ່ານ​ອິນ​ໂຕ ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ມາ​ຢູ່​ກ່ອນ ແລະ​ຢູ່​ລຸນ​ ໃນ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສະ​ນັ້ນທັງ​ທ່ານ​ອິນ​ໂຕ ແລະ​ທ່ານ​ລາວ-​ໄທ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄວນ​ຈະ​ມີ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ບຳ​ບັດ​ຈິດ​ໃຈໃຫ້​ແກ່​ຄົນກຸ່ມນີ້ ເຊັ່ນການ​ໃຫ້ເງິນທຶນສ່ວນ​ໃດ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ເພື່ອສ້າງ​ສູນ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸທີ່ມາ​ແຕ່​ລາວ ທີ່​ມີ​ພາ​ສາ ​ແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັບຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຢູ​ໂຣບ ແລະເຊື້ອ​ສາຍ​ອື່ນນັ້ນ ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ.

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