ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໃນ ລາວ ຍັງປະສົບກັບບັນຫາໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນ ແລະ ການຂາດແຮງງານ ລາວ ທີ່ມີຝີມື.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຖະແຫຼງວ່າໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 202 ລາຍຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 806 ລາຍໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໃນນີ້ເປັນບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 688 ລາຍ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງເອກະຊົນ ລາວ ກັບຕ່າງຊາດ 118 ລາຍທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 4,500 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ 394.4 ລ້ານໂດລາ ແລະ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ພຽງແຕ່ 122 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 13 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃດຕະຫຼອດປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກນີ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆກໍຍັງໄດ້ນຳເຂົ້າແຮງງານສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈ້າງແຮງງານຈຳນວນທັງໝົດ 26,756 ຄົນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງ ກໍປາກົດວ່າມີການຈ້າງແຮງງານ ລາວ ພຽງແຕ່ 2,607 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຝີມືຂອງແຮງງານ ລາວ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ທັງຍັງມີບັນຫາໃນຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ນິຕິກຳທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ດ້ວຍດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນພຽງພໍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ອັນສອງນີ້ກະແມ່ນການຈັດສັນ ແລະ ການກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ອັນທີສາມແມ່ນການສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານເພື່ອປ່ຽນແທນແຮງງານຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ການສ້າງໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະການຜະລິດເພື່ອຕອບສະໜອງເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ກະຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ."
ສ່ວນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ ລາວ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທຸລະກິດຈາກ ຈີນ ຖືເປັນເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຢາກໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໂດຍສະເພາະເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳຈາກ ຈີນ ມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ 147 ລາຍ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕັນແດນງາມ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາງ ກໍມີບໍລິສັດ ຈີນ ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ 128 ລາຍ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ 117 ລາຍ, ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 48 ລາຍ, ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ 47 ລາຍ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈຳປາສັກ 33 ລາຍ ແລະ ເຂດອື່ນໆ 73 ລາຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງການເງິນຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ກໍໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດຳ ແລະ ຖືວ່າ ທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີ່ຍ ປະທານບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມ ຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນ ເປັນອາຊະຍາກອນ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ, ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ສ່ວນທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີ່ຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ການປະຕິເສດຕໍ່ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະ ຕອບໂຕ້ວ່າ ເປັນການກະທຳຝ່າຍດຽວທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດພິ ເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເປັນການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວ ໃນທຸກໆດ້ານນັ້ນເອງ. ທັງນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳໄດ້ເພີ່ມພື້ນທີ່ສຳປະທານຈາກ 3,000 ເຮັກຕາເປັນ 10,000 ເຮັກຕາ ແລະ ມີອາຍຸສຳປະທານ 99 ປີ ໂດຍນັບຈາກປີ 2007 ຊຶ່ງຈະຄົບອາຍຸສຳປະທານໃນປີ 2105 ນັ້ນເອງ.
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