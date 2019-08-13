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ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 7 ຄົນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ປ່າ​ ໄຫຼ​ຊັດສູນ​ຫາຍ ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ ວຽງ​ໄຊ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພາ​ກັນ​ຂຸດ​ຫົນ​ທາງ​ ທີ່​ຖືກຖົມ​ໂດຍ​ດິນ​ຕົມ​ ຈາກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 7 ຄົນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ປ່າ​ໄຫຼ​ຊັດ​ສູນ​ຫາຍ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງວຽງ​ໄຊ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ
ໃນຂະນະທີ່ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍເປ່ເພຍ້ອນແຮງດັນ
ຂອງມວນນ້ຳທີ່ລົ້ນອ່າງຕົ່ງ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 7 ຄົນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ປ່າ​ ໄຫຼ​ຊັດສູນ​ຫາຍ ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ ວຽງ​ໄຊ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ ພອນ​ສຸກ ອິນ​ທະ​ວົງ ເຈົ້າ​ເມືອງໆ​ວຽງ​ໄຊ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ປະ​ຊາ​
ຊົນ 7 ຄົນທີ່ບ້ານຫີນດຳ ທີ່ຖືກນ້ຳປ່າໄຫຼຊັດສູນຫາຍໄປພ້ອມກັບເຮືອນນັບແຕ່ເຊົ້າມືດ
ຂອງວັນທີ 4 ສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາຍັງຊອກຫາບໍ່ເຫັນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າເປັນເຂດຕິດຕໍ່ກັບຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການປະເມີນວ່າ ປະຊາ
ຊົນ ລາວ ທີ່ສູນຫາຍທັງ 7 ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກະແສນ້ຳຊັດເຂົ້າໄປໃນເຂດ ຫວຽດນາມ
ແລ້ວໂດຍໃນປັດຈຸບັນທາງການ ລາວ ກໍໄດ້ປະສານງານເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ
ຄົ້ນຫາຈາກທາງການ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພອນສຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

"ທີມ​ງານ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ທີມ​ນຶ່ງ​ກະ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເກີດ​ເຫດ​ຫັ້ນ ທີມ​ນຶ່ງ​ກະ​ເລາະ​ລຽບ​ນ້ຳ​ລົງ
ໄປຊອກ ແຕ່ຍ້ອນວ່ານ້ຳນີ້ ມັນຊັນ, ມັນໄຫຼແຮງ, ຈັກວ່າມີຫີນ ມີດິນ ມີຕົ້ນໄມ້ ທຸກຢ່າງ
ກະຖືວ່າໄຫຼຊູໄປທາງປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງໝົດແຫຼະ ຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາ
ຊົນເພິ່ນກະເກືອບວ່າ 100 ແມ່ນໄຫຼໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານແລ້ວຈຳນວນ 7 ຄົນຫັ້ນ
ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາກະມອບໃຫ້ທາງກອງທະຫານ 215 ທະຫານຊາຍ
ແດນເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ."

ທັງ​ນີ້​ນ້ຳ​ງາ ໄດ້​ໄຫຼ​ຊຸເຂົ້າ​ຖ້ວມ​ເຮືອນ ແລະ ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ 16 ບ້ານ​ຢູ່
ໃນເຂດເມືອງວຽງໄຊ ນັບແຕ່ວັນທີ 4 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົນ 7 ຄົນສູນຫາຍແລ້ວ ກະແສນ້ຳຍັງໄດ້ຊັດເອົາເຮືອນ 2 ຫຼັງໄປກັບນ້ຳ ແລະ ເຮືອນ
ອີກ 2 ຫຼັງກໍຖືກດິນເຈື່ອນທັບ ສ່ວນເສັ້ນທາງຈາກບ້ານໃໝ່ ໄປຫາບ້ານຄຳນາງ ໄລຍະ
ທາງຍາວ 38 ກິໂລແມັດ ກໍໃຊ້ສັນຈອນໄປມາບໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ໄຟຟ້າກໍໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ເລີຍ ໂດຍຄາດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 2
ສັບປະດາເຖິງ 1 ເດືອນເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດປະເມີນຜົນເສຍ
ຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດກັບຂຶ້ນປະຊາຊົນທັງ 16 ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່.

ທາງ​ດ້ານ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສົມ​ພູ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​-ທາງ​ຈຳ​ກັດ ເຈົ້າ​ຂອງ​ສຳ​ປະ​ທານ​
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-ແກ້ງຄວນ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1 ເມກະວັດ ແລະ ໄດ້ຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາຖະແຫຼງຍອມ
ຮັບວ່າເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ-ແກ້ງຄວນ ໄດ້ເສຍຫາຍໃນສ່ວນເຮືອນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ
ຄັນເຂື່ອນຕັນນ້ຳ ຊຶ່ງເປັນຜົນຈາກປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນລົ້ນ
ອ່າງຕົ່ງ ແລະ ກັດເຊາະຄັນເຂື່ອນໃຫ້ເຈື່ອນລົງແລ້ວເຮັດໃຫ້ມວນນ້ຳໄຫຼອອກຈາກ
ເຂື່ອນໄປຖ້ວມເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃນ 4 ບ້ານຄືບ້ານລາດປວກ,
ບ້ານເປີບ, ບ້ານດູຊານ ແລະ ບ້ານໝີ່ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເມື່ອວັນ
ທີ 4 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຈາກ​ການ​ປະ​ເມີນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຂື່ອ​ນ້ຳ​ງື່ມ-ແກ້ງ​ຄວນ ນັ້ນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປຫຼາຍ
ກວ່າ 3 ຕື້ກີບ ສ່ວນຜົນເສຍຫາຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມນັ້ນຍັງຕ້ອງລໍຖ້າການ
ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງຊຶ່ງທາງດ້ານບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສຳປະທານເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ-
ແກ້ງຄວນ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ເສຍຫາຍບໍ່ຫຼາຍ ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນເຂື່ອນແຕກ ດັ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິ
ຫານບໍລິສັດສົມພູກໍ່ໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ

"ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ຊຸດນີ້​ຫັ້ນ​ມັນ​ກະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຂື່ອ​ນ​ແຕກ​ເນາະ ຖື​ວ່າ​ນ້ຳ​ຫັ້ນ​ນະ​ມັນ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​
ມາໃນເຮືອນຈັກນີ້ ການລະບາຍນ້ຳຫັ້ນກະມີຢູ່ 3-4 ຈຸດເນາະ ແຕ່ວ່າຝົນຕົກຫັ້ນຫຼາຍ
ນ້ຳມັນກະບໍ່ສາມາດທີ່ວ່າຈະລະບາຍທັນ ເພາະວ່າ ນ້ຳມັນກໍມາບາດດຽວເລີຍເນາະ
ແລ້ວຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນບໍ່ ທາງເທິງ ທາງເບື້ອງລຸ່ມຫັ້ນຖືວ່າບໍ່ມີຫຍັງຫັ້ນນະໃນ
ເຂື່ອນຊຸດນີ້ ຖືວ່າອັນນີ້ແມ່ນໄພທຳມະຊາດ."

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເຄືອຂ່າຍ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂ​ອງ​ໄດ້​
ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ລາວ ນັບຈາກກໍລະນີ
ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ເມື່ອວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທາງການ ລາວ ຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອກວດກາທຸກໂຄງການ
ເຂື່ອນໃນ ລາວ ທັງທີ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງໃນປັດຈຸບັນກໍຕາມ ແຕ່
ເຄືອຂ່າຍອະນຸລັກທຳມະຊາດກໍມອງວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນ
ມາດຕະຖານສາກົນ.

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