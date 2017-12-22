ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພີ້ມການລົງໂທດ ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດວ່າຈະທໍາການລົງຄະແນສຽງໃນວັນ
ສຸກມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ວາງມາດຕະການຈໍາກັດຕໍ່ການ
ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອເປັນເຊື້ອໄຟໃນໂຄງການຜະລິດອາວຸດ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ການສະເໜີໃຫ້ມີລົງໂທດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທີ່ພຽງຢາງໄດ້ທໍາ
ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຍິງຂ້າມທະວີບໄດ້ ຫລື ICBM ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ
ຜ່ານມາ ຊຶ່ງລູກສອນໄຟດ່ັງກ່າວເປັນລູກສອນໄຟທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະມີຊື່ວ່າ
ຮາຊ່ອງ (Hwasong)-15 ຊຶ່ງເກົາຫລີເໜືອອ້າງວ່າສາມາດທີ່ຈະນໍາເອົາຫົວອາວຸດນີວ
ເຄລຍໄປຍິງໃສ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວເປັນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຍິງຂ້າມທະວີບໄດ້ ຄັ້ງ
ທີ 3 ແລ້ວໃນປີນີ້ ແລະກໍເປັນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງທີ 20 ໃນປີ
2017.
ສະຫະລັດເປັນຜູ້ຮ່າງມາດຕະການການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ແລະກໍໄດ້ເຈລະຈາກັນກັບຈີນ
ແລ້ວ. ມັນໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂອບເຂດກວ້າງ
ກວ່າເກົ່າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະມີກໍານົດວ່າຈະທໍາການລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນສຸກ
ມື້ນີ້ ໃນເວລາບ່າຍ 1 ໂມງຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂດຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ
ຫລືເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງເວລາສາກົນ.
ທ່ານ ຝຣັ່ງຊົວ ເດີລາດເທຣີ (François Delattre) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຝຣັ່ງ
ປະຈໍາສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາ
ຫວັງວ່າຈະມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ແລະມີການລົງຄະແນນສຽງນໍາກັນ ຍິ່ງໄວ
ກໍຍິ່ງເປັນການດີ--ແລະພວກເຮົາກໍພ້ອມແລ້ວຕອນນີ້."
ທ່ານ ໂຄໂຣ ແບັສໂຊ (Koro Bessho) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ
ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາສະໜັບສະໜຸນການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຢ່າງ
ສຸດໃຈ ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ". "ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີໃຫ້ຮູ້ ຖ້າຫາກພວກເຮົາຮັບຜ່ານມັນ ແລະ
ນັ້ນກໍຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນ."
ຕາມທີ່ VOA ໄດ້ເຫັນ ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ຈໍານວນນໍ້າມັນດິບ
ທີ່ສົ່ງອອກໄປໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4 ລ້ານຖັງຕໍ່ປີ. ມັນຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນໄດ້ ໂດຍມີການພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ໂດຍທີ່ມີ
ການອະນຸມັດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເທົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວຍັງແນໃສ່ ວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ 90 ເປີເຊັນຂອງຜະລິດຕະ
ພັນນໍ້າມັນທີ່ກັ່ນແລ້ວ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງເກົາຫລີເໜືອ ພ້ອມທັງເຄື່ອງກົນຈັກອຸດສະຫະ
ກໍາ ແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງຈໍານວນນຶ່ງ.
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