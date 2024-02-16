ມີກຸ່ມນຶ່ງທີ່ນຳພາໂດຍບັນດານັກຊ່ຽວຊານທາງທະເລໃນ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າມັນມີປະກາລັງຫຼາຍກວ່າທີ່ຖືກບັນທຶກໃນທົ່ວໂລກກ່ອນໜ້ານີ້. ອິນໂດເນເຊຍ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ຖືກລະບຸວ່າມີປະກາລັງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳສະເໜີລາຍລະອຽດ.
ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີດາວທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ສະຫຼຽວສະຫຼາດ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດທາງທະເລ ໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ປະກາລັງຂອງໂລກ.
ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າ 100 ພັນລ້ານພິກເຊລ໌ແມ່ນຖືກນຳມາພິຈາລະນາ. ຜົນອອກມາແມ່ນແຜນທີ່ໆມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການຢູ່ຢ່າງກະຈັດກະຈາຍຂອງປະກາລັງ.
ໂຄງການລິເລີ່ມ Allen Coral Atlas ໄດ້ລະບຸວ່າມີປະກາລັງໃນນ້ຳຕື້ນທົ່ວໂລກປະມານ 348,000 ຕາກິໂລແມັດເຖິງຄວາມເລິກ 30 ແມັດ, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຄາດໝາຍກ່ອນໜ້ານີ້.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫວັງວ່າການສຶກສາດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດານັກການເມືອງ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈັດການກັບລະບົບປະກາລັງ.
ປະກາລັງໄດ້ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມມີສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ, ການຫາປາເກີນຂອບເຂດ ແລະ ມົນລະພິດ.
ປະກາລັງ Great Barrier Reef ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງມີຊີວິດພຽງສິ່ງດຽວທີ່ສາມາດແນມເຫັນຈາກອະວະກາດນັ້ນ, ກໍຍັງຖືກທຳລາຍໂດຍອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປາດາວໜາມທີ່ກິນປະກາລັງ.
ທ່ານ ມິດແຊລ ລີອອນສ໌ ແມ່ນມາຈາກໂຮງຮຽນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ຄວີນສແລນ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ABC ວ່າການຄົ້ນພົບຂອງໂຄງການຈະຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກທຳມະຊາດ.
ທ່ານ ລີອອນສ໌ ກ່າວວ່າ “ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ພວກເຮົາຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄິດທີ່ດີ ກ່ຽວກັບ ວ່າປະກາລັງທີ່ຫຼວງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃສ. ແຕ່ສຳລັບເຂດອຳນາດບາງແຫ່ງໃນທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຫຼື ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ມັນແມ່ນບໍ່ດີຫຼາຍ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແຜນທີ່ບ່ອນທີ່ມີປະກາລັງຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າເດົາວ່າຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການມີແຜນທີ່ໆກົງກັນໃນ ທົ່ວໂລກກໍແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດເລີ່ມລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເດົາວ່າ, ອະນຸລັກ.”
ແຜນທີ່ຕ່າງໆແມ່ນມີໃຫ້ເບິ່ງຢ່າງເປີດເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊ້ Allen Coral Atlas ແລະ Google Earth.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເງິນທຶນຈາກບໍລິສັດທີ່ຖືກກໍ່ຕັ້ງໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອຟ ທ່ານ ພອລ ອາລເລັນ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ອາຣິໂຊນາ ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດານັກອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ຄວີນສແລນ.
ການສຶກສາຢ່າງຄົບຖ້ວນແມ່ນຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Cells Reports Sustainability. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ “ປະກາລັງຄຸ້ມຄອງ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງຊີວິດໃນນ້ຳທັງໝົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ.”
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