ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວທີ່ພວກນັກໂພຊະນາການພະຍາຍາມທີ່ຈະຄິດຄົ້ນຫາອາ
ຫານ ທີ່ຈະຮັບປະກັນການຫລຸດນໍ້າໜັກລົງ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ. ການຜະລິດ
ອາຫານຫລາຍໆຢ່າງ ທີ່ມີນໍ້າມັນໜ້ອຍ ຫລືບໍ່ມີນໍ້າມັນເລີຍນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫລຸດ
ບັນຫາຄວາມອ້ວນພີເກີນໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ ແລະອາຫານຫລາຍຢ່າງ ໄດ້ຜົນດີ
ກັບບາງຄົນແລະບໍ່ໄດ້ຜົນກັບຄົນອື່ນໆ. ພວກນັກ ວິທະຍາສາດເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີການແກ້
ໄຂບັນຫາທີ່ວິທີດຽວໃຊ້ໄດ້ຜົນສໍາລັບທຸກຄົນ ເພື່ອຫລຸດນໍ້າໜັກລົງ ແລະເວົ້າວ່າ ມີ
ແຕ່ອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເໝາະສະເພາະແຕ່ລະບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໃຊ້ຜົນໄດ້. ຊລາ
ຕິກກາ ຮົກ (Zlatica Hoke) ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ
ບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມັນເປັນລະດູການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍງານບຸນແລະໂຕະກໍເຕັມໄປດ້ວຍອາຫານ ການກິນ
ເຮັດໃນຍາມບຸນທີ່ໜ້າກິນ. ຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກພາກັນກິນແລະດື່ມຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ
ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນເວລາທີ່ມີການສະຫລອງງານບຸນຕ່າງໆແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄື ນໍ້າໜັກຮ່າງກາຍເພີ້ມຂຶ້ນ. ເມື່ອວັນບຸນຜ່ານພົ້ນໄປ ກໍມີຄວາມລໍາບາກໃນການພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະຕັດຈໍານວນນໍ້າໜັກເກີນຫລາຍກິໂລກຣາມນັ້ນອອກ.
ການອົດອາຫານບໍ່ແມ່ນຈະໃຊ້ການໄດ້ສະເໝີໄປ ແລະດຽວນີ້ພວກນັກວິທະຍາສາດ
ເວົ້າວ່າບໍ່ມີກົດເກນອັນໃດ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນແບບດຽວກັນສໍາລັບທຸກຄົນ.
ທ່ານ ເອແຣນ ຊີໂກລ (Eran Segal) ຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Weizmann
ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊອກຫາອາຫານວິເສດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນສໍາລັບ
ທຸກຄົນ. ແລະພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຫລົ້ມແຫລວຢ່າງໜ້າເສຍໃຈຫລາຍ.
ແລະມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ກໍເພາະວ່າການກິນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບແຕ່ລະຄົນ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມສະເພາະແຕ່ບຸກຄົນນັ້ນໆ ແທ້ໆ."
ທ່ານ ເອແຣນ ຊີໂກລ (Eran Segal) ແລະທ່ານ ເອແຣນ ອີລີນາບວ໌ (Eran Elinav)
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວອິສຣາແອລ ເວົ້າວ່າ ຫລັກການໃນການຫລຸດນໍ້າໜັກລົງກໍຄືການ
ຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ. ການທີ່ມີທາດນໍ້າຕານຢູ່ໃນເລືອດ
ຂອງບາງຄົນທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແມ່ນຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນນໍ້າມັນ. ພວກນັກວິທະຍາສາດ
ທັງສອງຄົນນີ້ ໄດ້ວັດແທກລະດັບນໍ້າຕານຂອງປະມານ 800 ຄົນ ພາຍຫລັງທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ກິນອາຫານແຕ່ລະຄາບ ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ແລະທ່ານອີລີນາບວ໌ ເວົ້າວ່າ “ສິ່ງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາປະຫລາດໃຈຫລາຍ ກໍຄືການພົບວ່າ ຄົນມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະມີລັກສະນະສະເພາະຂອງໃຜລາວ ຕໍ່ການກິນອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແມ່ນແຕ່ວ່າ ໃນຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າກິນອາຫານແບບດຽວກັນກໍຕາມ."
ອາຫານທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບ ທີ່ພາໃຫ້ສຸຂະພາບດີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງບາງຄົນ
ກັບພາໃຫ້ມີລະດັບນໍ້າຕານເພີ້ມຂຶ້ນທີ່ເປັນການບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ
ຄົນມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ເຂົ້າຈີ່ ເປັນຕົ້ນ.
ທ່ານ ອີລີນາບວ໌ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມປະຫລາດໃຈທີ່ໄດ້ພົບກໍຄື
ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບອາຫານ ປະເພດອື່ນໆ ບໍ່ມີເຂົ້າຈີ່ປະເພດໃດ ທີ່ເປັນເຂົ້າຈີ່ທີ່ "ດີ".
ປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຕໍ່ເຂົ້າຈີ່ ແມ່ນມີລັກສະນະສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ."
ການເອົານໍ້າມັນ ເຊັ່ນເບີ, ນໍ້າມັນ ຫລື ໝາກອາໂວຄາໂດ ໃສ່ເຂົ້າຈີ່ ສາມາດທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານເປັນປົກກະຕິຂຶ້ນ ສໍາລັບບາງຄົນ ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນແບບນັ້ນສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຊີ້ນ ແລະເນີຍແຂງ ໜ້ອຍໜັກໜ້ອຍໜາ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານເພີ້ມຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ
ການກິນອາຫານ ທີ່ຂາດທາດຄາໂບໄຮເດຣດ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນແບບສະໜໍ່າສະເໝີ. ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວອິສຣາແອລ ເວົ້າວ່າ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ການຊອກຫາວ່າ
ທາດຄາໂບໄຮເດຣດອັນໃດ ທີ່ປອດໄພ ທີ່ຈະເອົາໃສ່ໃນອາຫານຂອງແຕ່ລະຄົນ. ມັນ
ຕ້ອງໄດ້ເຈາະເອົາເລືອດຢູ່ນີ້ວມື ເພື່ອເອົາໄປກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດທຸກຄັ້ງ
ຫລັງຈາກກິນອາຫານແຕ່ລະຄາບເປັນໄລຍະໃດນຶ່ງ ເພື່ອຈະຮູ້ໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ວ່າການ
ເຈັບປວດອາດຈະຄຸ້ມຄ່າດີ.
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