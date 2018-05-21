ການສົ່ງອອກສິນຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພາກທຸລະກິດການຄ້າໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວາງແຜນການຈະເພີ່ມການສົ່ງອອກ
ໃນປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ 17 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ ປີ 2017 ເພື່ອຫຼຸດບັນຫາຂາດດຸນການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສີທົນ ນັນທະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນທາງດ້ານການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ໃນປີ2018 ຄືການເພີ່ມມູນຄ່າການສົ່ງສິ້ນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 17
ເປີເຊັນ ໂດຍແນໃສ່ການຫຼຸດສະພາບບັນຫາການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃຫ້
ຕ່ຳລົງດ້ວຍການສົ່ງອອກຜະລິດຜົນກະສິກຳແລະສິນຄ້າກະສິກຳແປຮູບ ເຊັ່ນກ້ວຍ
ປຸ໋ຍຊີວະພາບແລະເຈ້ຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສີທົນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ
ແມ່ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ການສົ່ງອອກຂອງພວກເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ 17 ເປີເຊັນ
ແລະສິນຄ້າເດັ່ນທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງອອກຂອງສະຫວັນນະເຂດ ປະເພດນຶ່ງ ແມ່ນໜາກ
ກ້ວຍ ປູກຫຼາຍຢູ່ທີ່ເມືອງນອງນັ້ນ ເປັນການລົງທຶນ ຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະອັນ
ດັບສອງ ປຸ໋ຍຊີວະພາບຂອງພວກເຮົານີ້ ຈະເປັນການເດັ່ນອີກອັນນຶ່ງ ແລະອັນຕໍ່ໄປ
ສິນຄ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີສິມານີ້ ແມ່ນເຈ້ຍເນາະຊຶ່ງວ່າໂຮງງານເຈ້ຍຂອງພວກເຮົາຢູ່
ເມືອງເຊໂປນຫັ້ນກຳລັງສ້າງໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ.”
ແຜນອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກັບແຂວງກວາງຈີຂອງຫວຽດ
ນາມໃນປີ 2017 ວ່າ ມີມູນຄ່າການຄ້າຮວມເກີນກວ່າ 130 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ເປັນການ
ສົ່ງສິນຄ້າຈາກແຂວງ ໄປແຂວງກວາງຈີ ຄິດເປັນມູນຄ່າຮວມ ເກີນກວ່າ 115 ລ້ານໂດ
ລາເຮັດໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂາດດຸນການຄ້າ ເກີນກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ
ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕ້ອງຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ແຂວງກວາງຈີ
ດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມ ສ່ວນໃຫຍ່ ກໍຄື ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ
ເຄື່ອງຈັກ ສິນຄ້າອຸບປະໂພກບໍລິໂພກ ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້າຂາອອກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຄືສິນຄ້າກະສິກຳ.
ທາງດ້ານກະຊວງການຄ້າຂອງໄທ ລາຍງານວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ໃນປີ
2017 ຜ່ານມາ ມີມູນຄ່າຮວມເກີນກວ່າ 8,164 ລ້ານໂດລາ ໂດຍເພີ່ມຈາກປີ 2014
ເຖິງ 150 ເປີເຊັນ ແລະດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງ
ລາວກັບໄທ ຈະມີມູນຄ່າເຖິງ 10 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ ສິນຄ້າສຳຄັນ
ທີ່ລາວ ສົ່ງຂາຍໃຫ້ໄທ ກໍຄື ກະແສໄຟຟ້າ ແຮ່ທາດ ແລະສິນຄ້າກະເສດ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່
ລາວນຳເຂົ້າຈາກໄປກໍຄືສິນຄ້າອຸບປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະວັດທຸກໍ່ສ້າງ ໂດຍໄທ ຍັງຈະ
ເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ ໃນມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່
ລະປີ.
ສຳລັບໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຕໍ່ແຂວງກວາງຈີ ດັ່ງກ່າວ
ກໍມີ ມູນຄ່າຮວມ ເຖິງ 9,345 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ
ໃນມູນຄ່າ4,803 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.4 ເປີເຊັນ ແລະນຳສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ໃນມູນຄ່າຮວມ 4,542 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.6 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ລາວ ເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າ ໃນມູນຄ່າຮວມ 261 ລ້ານໂດລາ ເພາະການສົ່ງ
ສິນຄ້າອອກ ໄດ້ເກີນແຜນແລະການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຫຼຸດລົງ ໃນໂຄງການການລົງທຶນ
ຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວ.
ສ່ວນປີ 2018 ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ
ຈະມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 9,993 ລ້ານໂດລາ ຖ້າຫາກວ່າ ສາມາດຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ
ສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນມູນຄ່າຮວມ 5,015 ລ້າໂດລາ
ແລະຄວບຄຸມການນຳເຂົ້າໃຫ້ມີມູນຄ່າຮວມບໍ່ເກີນ 4,978 ລ້ານໂດລາ ໂດຍສິນຄ້າ
ສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ່ກໍຄືໄຟຟ້າ ແຮ່ທາດ ສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳແລະສິນຄ້າກະສິກຳ ຫາກແຕ່
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ກະສິກຳຂອງລາວ ກໍຫຼຸດລົງ ເພາະຄຸນນະພາບ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ຂອງການຕະຫຼາດສາກົນ.
ທາງດ້ານທະນາຄານເອເຊຍ (ADB) ລະບຸວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ
ລາວມີມູນຄ່າຫຼຸດລົງຈາກມູນຄ່າທີ່ທຽບໄດ້ກັບການນຳສິນຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນ
ໄລຍະເວລາ5.3 ເດືອນ ໃນທ້າຍປີ 2017 ມາເປັນ 4.39 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນ.
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