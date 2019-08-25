ພວກນັກການເມືອງຣັດເຊຍ ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ພະຍາຍາມແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ຄັ້ງຈະມາຂອງມົສກູ ໂດຍຊ່ວຍຈັດ ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດ. ການປະຊຸມສະມາຊິກສະພາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຕັ້ງຄະນະກຳມະການນຶ່ງຂຶ້ນເພື່ອສືບສວນເບິ່ງການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດດັ່ງ Yulia Savchenko ມີລາຍງານຈາກມົສກູ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະພາແຫ່ງຊາດຣັດເຊຍ ກ່າວອ້າງວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານ ຄືກັນກັບການປະທ້ວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູຫວ່າງໄວໆມານີ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ຫາກໍກັບຄືນມາຈາກການໄປພັກຜ່ອນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ໃນວັນຈັນແລ້ວ ໄດ້ກ່າວຫາປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໂດຍໃຊ້ອິດທິພົນເພື່ອຈະຄອບງຳການເລືອກຕັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກັນຍານີ້. ທ່ານ Vyacheslav Volodin ປະທານສະພາດູມາຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແຊກແຊງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ເມື່ອເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະສະຖານທູດສະຫະລັດ ແລະສື່ມວນຊົນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງແລ້ວ ແມ່ນມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທາງການນັ້ນ ມັນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.”
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕັ້ງຄະນະກຳມະການນຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອສືບສວນເບິ່ງການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ.
ການເດີນຂະບວນຢູ່ນະຄອນມົສກູ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມມາແຕ່ເດືອນກໍລະກົດເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານຫຼາຍໆຄົນລົງແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານເກນາດີ ຊູການັອບ ຜູ້ນຳພັກຄອມມູນິສຣັດເຊຍກ່າວອ້າງວ່າ ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ຈາກພາຍນອກ ເພື່ອຈັດການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຊຶ່ງທ່ານຊູການັອບກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງວາງແຜນແບບໃດຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ ແລະເຫັນວ່າ ມີການວາງແຜນແບບໃດໃນເມື່ອກ່ອນ ຢູ່ເຊັກໂກສະໂລວາເກຍ ຢູ່ໂຣມາເນຍ ແລະຢູ່ຢູໂກສະລາເວຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຕ້ອງຕິສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ແຜ່ນທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ.
ພວກນັກການທູດອາເມຣິກັນກ່າວວ່າ ການພິມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມປົກກະຕິຂອງສະຖານທູດ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງມົສກູ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ.
ພວກນັກສັງເກດການບາງຄົນເວົ້າວ່າ ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າເປັນການສະທ້ອນກັບ ຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງຣັດເຊຍ. ນັກຂ່າວເຊີເກ ປາກໂຄເມັນໂກ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ມັນເປັນອົງປະກອບສ່ວນນຶ່ງຂອງລະຄອນໃບ້ຢູ່ທີ່ນີ້. ມັນກຳລັງແຜ່ກວ້າງຢູ່ໃນວົງການໆເມືອງຂອງຣັດເຊຍໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາມີແຕ່ຕອບໂຕ້ຕໍ່ອັນທີ່ພວກອື່ນໆກຳລັງເຮັດຢູ່. ມັນເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວໂດຍທົ່ວໄປບໍ?”
ອົງການ ROSKOMNADZOR ທີ່ຄວບຄຸມສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ກູໂກກັ່ນຕອງກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ເນື້ອໄນຂອງມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການໂຮມຊຸມນຸມແລະໃຫ້ຢຸດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍອັດຕະໂນມັດໄປໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງວີດີໂອໃນຢູທູບຊຶ່ງເປັນການອອກອາກາດສົດກ່ຽວກັບການປະທ້ວງແລະການຈັບກຸມພວກເດີນຂະບວນ.
ນັກຂ່າວເຊີເກ ປາກໂຄເມັນໂກ ທຳນາຍວ່າ ມົສກູຈະທຳການປາບປາມເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບໃນການປາກເວົ້າວ່າ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຂໍ້ອ້າງ ເພື່ອຈຳກັດຮັດແຄບເພີ້ມຕື່ມເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ກອງປະຊຸມນັດທຳອິດຂອງກຳມາທິການພິເສດກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ມີກຳນົດຈະໄຂຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນສິງຫານີ້.
Russian politicians are accusing the United States of trying to interfere in Moscow's upcoming elections by helping to organize mass rallies, a charge the U.S. denies. Parliament members meeting this week have formed a committee to investigate to investigate foreign meddling, as Yulia Savchenko reports from Moscow.
Russia's parliament claims the U.S. is behind mass opposition rallies like this one in Moscow recently.
Parliament members, who returned from vacation for an extraordinary session Monday, accused the West of backing the demonstrations to influence Russia's September elections.
Vyacheslav Volodin, Duma Speaker:
"When it comes to such cynical interference from foreign countries; when on the US State Department and embassy websites, and from some state-owned media, there were calls for taking part in unsanctioned demonstrations - it's unacceptable."
Parliament set up a committee to investigate alleged foreign interference.
The Moscow demonstrations began in July to protest a decision by election officials to bar several opposition candidates from running in municipal elections.
The leader of Russia's communist party, Gennady Zuganov, claims the protesters received millions from outside of Russia to organize the rallies.
Gennady Zuganov - Russia's Communist Party Leader:
" I saw on the U.S. embassy website how everything was orchestrated here. I remember and saw how it was orchestrated before - in Czechoslovakia, in Romania and Yugoslavia"
Russian officials criticized the U.S. embassy for publishing a map on its website showing the site of a rally.
American diplomats said the posting was part of the embassy's routine procedure to caution U.S. citizens about places where their safety and security may be at risk.
The U.S. denies Moscow's claim of foreign meddling.
The accusation appears to mirror U.S. claims of Russian election meddling, say some observers.
Sergey Parkhomenko - Journalist:
"There is an element of miming here. It is widespread in Russian politics now. "We are just responding to what others are doing" - is the general excuse."
Russian media regulator ROSKOMNADZOR asked Google to filter.....
....its content about the rallies and to stop sending push notifications for YouTube videos, live-streaming protests and detention of demonstrators.
Journalist Sergey Parkhomenko predicts Moscow will crack down further on free speech.
Sergey Parkhomenko - Journalist:
"They use this situation as an excuse to further tighten all possible screws."
The first session of the special commission on foreign meddling is scheduled to meet in late August.