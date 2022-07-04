ເຮືອບິນຂອງ ຣັດເຊຍ ສອງລຳໄດ້ບິນອອກຈາກປະເທດ ບຸລກາເຣຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ພ້ອມກັບພະນັກງານການທູດ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່າມກາງການຂັບໄລ່ຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມ ຂຶ້ນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໃກ້ຊິດທາງປະຫວັດສາດນັ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທູດ ຣັດເຊຍ ຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານ ຟີລິບ ວອສເກຣເຊັນສກີ, ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງ ຣັດເຊຍ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ສະໜາມບິນໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊເຟຍ ຂອງ ບຸລກາເຣຍ ກ່ອນຖ້ຽວບິນຕ່າງໆຈະອອກວ່າ ທ່ານໃນລວມຢູ່ໃນພະນັກງານການທູດ ຣັດເຊຍ 70 ຄົນທີ່ຖືກປະກາດວ່າເປັນ “ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາ” ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກປະເທດ ໃນແລງຂອງວັນອາທິດວານນີ້.
ການຕັດສິນໃຈຂັບໄລ່ຂອງ ບຸລກາເຣຍ ແມ່ນຖືກປະກາດໂດຍວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຄີຣິລ ເພັດກອຟ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາທ່າທີທີ່ແຂງແກ່ນຕໍ່ ຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ເພັດກອຟ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ ໃນການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ອ້າງວ່າ ມົສກູ ໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດ “ສົງຄາມ ຮາຍບຣິດ” ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ເພັດກອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະຍັງຄົງມີພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ 43 ຄົນ ຫຼັງຈາກການຂັບໄລ່ນັ້ນ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ບຸລກາເຣຍ ມີພະນັກງານການທູດພຽງ 12 ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄົນໃດທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງ ບຸລກາເຣຍ ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ກັບໄປປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າມາຈາກ.”
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ທ່ານນາງ ເອເລໂອໂນຣາ ມິໂຕຣຟາໂນວາ ໄດ້ຍື່ນຄຳຂາດຕໍ່ ບຸລກາເຣຍ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ມົສກູ ຈະຕັດສາຍພົວພັນທາງການທູດທັງໝົດ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີເຈຕະນາທີ່ຈະຍົກຂຶ້ນມາກ່ອນການນຳຂອງປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະປະກາດປິດສະຖານທູດ ຣັດເຊຍ ໃນ ບຸລກາເຣຍ, ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການປິດສະຖານທູດ ບຸລກາເຣຍ ໃນ ມົສກູ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.”
ການຂັບໄລ່ດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຕຶງຄຽດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສາຍພົວພັນທາງການທູດນັ້ນ, ແມ່ນຈຳນວນນັກການທູດ ຣັດເຊຍ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຖືກຂັບໄລ່ໂດຍ ບຸລກາເຣຍ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ອົງການ NATO. ປະເທດ ບຸລກາເຣຍ ສະໜັບສະໜູນມາດຕະການລົງໂທດຂອງຕາເວັນຕົກຕໍ່ ມົສກູ ຢ່າງແຂງແກ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ດົນກວ່າ 4 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.